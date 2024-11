Tutti i vincitori degli MTV EMAs 2024. Annalisa ha vinto come Best Italian Act

Annalisa ha portato a casa il premio come Best Italian Act agli MTV EMAs 2024, gli Europe Music Awards, tenutisi ieri sera, domenica 10 novembre, al Co-op Live di Manchester e condotti dalla popstar Rita Ora. La cantante italiana, che ci ha regalato brani come Bellissima e Mon Amour, ha superato rivali di rilievo come Angelina Mango, Ghali, Mahmood e The Kolors, assicurandosi la vittoria.

"Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono davvero felicissima, e dico 'abbiamo vinto' perché è un traguardo raggiunto insieme. Grazie di cuore a chi mi ha votato, a tutti coloro che mi sostengono sempre e anche questa volta. Senza di voi, non ci sarebbero premi né momenti così belli da celebrare," ha dichiarato Annalisa in un video condiviso sui suoi canali social per ringraziare i fan.

La serata ha visto dominare, senza troppi colpi di scena e sorprese, Taylor Swift, che si è aggiudicata quattro dei premi principali: Best Artist, Best Live, Best US Act e Best Video per la collaborazione con Post Malone nel brano Fortnight.

Taylor Swift, nominata in sette categorie, non ha potuto partecipare alla cerimonia degli MTV EMAs 2024, ma ha ringraziato i fan con un videomessaggio trasmesso durante l’evento: "È davvero emozionante e meraviglioso. Mi sono divertita tantissimo a girare in Europa quest'estate".

Ariana Grande ha trionfato nella categoria Best Pop, mentre Sabrina Carpenter ha ricevuto il premio per la Best Song grazie al suo successo Espresso. Tra gli altri vincitori della serata ci sono stati anche Eminem, i Pet Shop Boys e Liam Gallagher.

Ecco tutti i vincitori annunciati nel corso della serata:

Pop Pioneers: Pet Shop Boys

Best Live: Taylor Swift

Best Artist: Taylor Swift

Best Video: Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Best US ACT - Taylor Swift

Best UK & Ireland Act: RAYE

Best Pop: Ariana Grande

Best Collaboration: LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN

Best Alternative: Imagine Dragons

Best Afrobeats: Tyla

Best Song: Sabrina Carpenter – Espresso

Best R&B: Tyla

Best Electronic: Calvin Harris

Best Rock: Liam Gallagher

Best K-Pop: Jimin

Best Latin: Peso Pluma

Best Hip-Hop: Eminem

Best New: Benson Boone

Biggest Fans: LISA

Best Italian Act: Annalisa

Lo show sarà trasmesso in replica su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) lunedì 11 novembre alle 15.15, 19.20 e 23.50, e martedì 12 novembre alle 7.00. Su MTV Music (canali Sky 132 e 704) sarà possibile rivederlo lunedì 11 novembre alle 20.00, martedì 12 novembre alle 14.00, mercoledì 13 novembre alle 19.00, giovedì 14 novembre alle 12.00, venerdì 15 novembre alle 22.00 e sabato 16 novembre alle 21.00. Inoltre, lo show sarà presto disponibile anche su Paramount+.