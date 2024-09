La vera storia di Lyle ed Erik Menendez

Monsters, la serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan che esplora la mente delle figure più deplorevoli e terrificanti della società, è tornata su Netflix con la sua seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione dedicata a Jeffrey Dahmer, questa volta Murphy e Brennan si sono concentrati non su uno, ma su ben due "mostri", Lyle ed Erik Menendez, i fratelli condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l'omicidio dei loro genitori, José e Mary Louise "Kitty" Menendez. I fratelli sostengono che il loro crimine sia stato un atto di legittima difesa dopo aver sopportato anni di abusi psicologici, emotivi e sessuali da parte del padre.

Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch interpretano rispettivamente Lyle ed Erik, mentre il premio Oscar Javier Bardem e la candidata all'Oscar Chloë Sevigny interpretano José e Kitty.

Nel riflettere su come proseguire dopo Dahmer, Murphy e Brennan hanno trovato ispirazione in un luogo inaspettato: TikTok. "Ci sono letteralmente migliaia e migliaia e migliaia di TikTok di giovani, in particolare giovani donne, che parlano del caso Lyle ed Erik Menendez", ha rivelato Murphy durante una proiezione a New York del primo episodio della serie.

Brennan ha sottolineato come il rinnovato interesse per la vicenda riflette l’evoluzione della società, che oggi dispone di un linguaggio più maturo per affrontare temi come gli abusi sessuali e la salute mentale. "Finalmente abbiamo un linguaggio per pensare e discutere di abusi sessuali e salute mentale che all'epoca non esisteva", ha detto Brennan, sottolineando come negli anni '90 mancassero le parole per spiegare questo tipo dinamiche.

Una facciata quasi perfetta

All’esterno, la famiglia Menendez incarnava il sogno americano: emigrato da Cuba, José si era fatto strada nel settore dei video, garantendo alla famiglia un posto nella Beverly Hills benestante. Ma dietro la patina di perfezione (Lyle si iscrisse a Princeton, mentre Erik era un giocatore di tennis junior a livello nazionale) si nascondeva un dramma profondo.

Erik e Lyle avevano 18 e 21 anni quando uccisero a colpi di fucile i genitori nella sala tv della loro villa di Beverly Hills il 20 agosto 1989. Dopo essere stati arrestati per gli omicidi nel marzo del 1990, emersero due narrazioni contrastanti. L'accusa sostenne che i ragazzi avevano assassinato i genitori per ereditare l’immenso patrimonio e citò come prova le loro spese folli che fecero appena dopo gli omicidi, con Lyle che acquistò un Rolex e una Porsche Carrera subito dopo. Erik, nel frattempo, assunse un allenatore di tennis a tempo pieno e si recò in Israele per partecipare a dei tornei. Ma il loro avvocato difensore, Leslie Abramson, interpretata nella serie da Ari Graynor, sostenne che Erik e Lyle erano stati abusati emotivamente, psicologicamente e sessualmente da José, violenze che furono completamente ignorate dall'alcolizzata e drogata Kitty. Secondo la loro commovente testimonianza, Lyle ed Erik hanno confermato che il padre li aveva minacciati di morte se avessero denunciato gli abusi, cosa che li aveva spinti a commettere l’atroce atto.

I processi e la condanna

Inizialmente, Lyle ed Erik furono processati simultaneamente da giurie separate. Entrambi i processi si conclusero in una situazione di stallo e furono dichiarati nulli. Successivamente furono processati insieme, in un nuovo processo presieduto dal giudice Stanley Weisberg, che limitò le testimonianze sulle aggressioni sessuali. Nel 1996, Lyle ed Erik furono dichiarati colpevoli dei due capi di imputazione per omicidio di primo grado e cospirazione per omicidio. Entrambi i fratelli stanno attualmente scontando l'ergastolo presso la struttura correzionale Richard J. Donovan.

"Penso che l'abuso sessuale, in particolare l'abuso sessuale maschile, non sia qualcosa di cui molte persone nei media abbiano parlato", ha detto Murphy. "Penso che questo lancerà molte discussioni a riguardo".

Una rappresentazione complessa

Nel creare la controversa serie, Murphy ha sostenuto che restare fedeli ai fatti fosse fondamentale. "Tutto quello che c'è qui, tra l'altro, è vero", ha detto. "Abbiamo trascorso molti, molti, molti anni a fare ricerche". La serie ripropone fedelmente anche i dettagli più incredibili, e lo si vede già dal primo episodio di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, che ci catapulta direttamente nel bel mezzo della vicenda, nel momento in cui i fratelli sul retro di una limousine sono diretti a una commemorazione per i genitori recentemente scomparsi. Erik lotta per tenersi insieme, mentre Lyle fantastica maniacalmente di possedere e gestire un franchising di ali di pollo.

La serie dipinge Lyle come il fratello più estroverso. Nessun momento della serie cattura la spavalderia di Lyle meglio dell'elogio funebre che pronuncia per i suoi genitori alla commemorazione, che si conclude in maniera bizzarra: "Girl I'm Gona Miss You" dei Milli Vanilli è la canzone scelta da Lyle in ricordo dei genitori brutalmente assassinati. Secondo il giornalista vincitore di un Emmy Robert Rand, autore del libro The Menendez Murders: The Shocking Untold Story of the Menendez Family and the Killings That Stunned the Nation, questo momento imbarazzante è realmente accaduto. "La scelta di Lyle di suonare una canzone dei Milli Vanilli alla commemorazione dei suoi genitori è davvero impossibile da inventare", ha detto Murphy, che ha intitolato l'episodio di apertura con il nome di un'altra canzone dei Milli Vanilli, "Blame It on the Rain", riprodotta durante i titoli di coda.

L'atteggiamento spavaldo di Lyle nasconde la sua insicurezza, messa a nudo in un altro momento scioccante dell'episodio. Nel mezzo di una discussione in famiglia, Kitty si alza da tavola e strappa il parrucchino di Lyle dalla sua testa, lasciandolo calvo e umiliato. Secondo il defunto scrittore Dominick Dunne, che ha seguito il processo Menendez per Vanity Fair ed è interpretato in Monsters dal vincitore del Tony Nathan Lane, questo fatto è realmente accaduto.

"Il martedì prima della domenica degli omicidi, Kitty ha strappato il parrucchino a Lyle Menendez in un impeto di rabbia durante una lite familiare", ha scritto Dunne nel 1994. Secondo un'intervista che Dunne fece a un dipendente del centro di sostituzione dei capelli, Lyle non era un fan del parrucchino e lo trovava "caldo e sudato", ma lo indossava per compiacere suo padre. "'Non devi indossarlo. Nessuno ti obbliga a indossarlo'", disse una volta il dipendente a Lyle. La risposta di Lyle fu: "Ho un'immagine da mantenere. Mio padre mi ha detto che ho un'immagine da mantenere".

La parrucca era così convincente che apparentemente Erik non sapeva che suo fratello indossasse un parrucchino finché sua madre non glielo strappò. "Il fatto che un fratello non sapesse che l'altro fratello indossasse un parrucchino è stato difficile da accettare", scrisse Dunne. Lo strappo della parrucca fu, secondo Dunne, un catalizzatore per i terribili eventi che sarebbero seguiti. "Quell'atto aggressivo e lo shock che ne seguì misero in moto gli eventi che si conclusero con una raffica di fuoco che uccise i due genitori". Fedele alla forma, nell'episodio Erik ricorda quell'incidente come il momento in cui lui e Lyle si promettono di uccidere i loro genitori.

Mentre il rapporto turbolento di Lyle con i suoi genitori è mostrato attraverso la sua perdita di capelli, quello di Erik è illustrato sul campo da tennis. In un flashback, vediamo José rimproverare Erik durante una partita di tennis dopo un doppio fallo, aggredire verbalmente il figlio e perdere la calma con l'arbitro. Il tennis era una parte importante della storia dei Menendez, con Lyle che giocava nella squadra maschile di tennis di Princeton prima di essere sospeso per plagio, ed Erik che si classificava al 44° posto negli Stati Uniti da junior. "Una delle cose che vorrei davvero sapere è se gli piaceva davvero il tennis o se gli è stato imposto?" ha detto Koch durante una conferenza stampa.

Mentre Lyle è raffigurato come il più audace dei due fratelli, Erik è più debole e più danneggiato, tormentato dalle loro azioni fino al punto di pensare al suicidio. È Erik che, mesi dopo gli omicidi, confessa per primo al suo terapeuta, il Dr. Oziel (Dallas Roberts), che lui e suo fratello hanno assassinato i loro genitori. Erik confessa a Oziel dando per scontato che sarà al sicuro sotto la protezione del segreto professionale. Su richiesta di Oziel, Lyle si unisce all'appuntamento e, dopo che Erik rivela di averlo detto allo psicologo, Lyle minaccia violentemente Oziel. Nonostante il segreto professionale, a causa di una sentenza dell'anno precedente della Corte Suprema della California, a Oziel fu permesso di testimoniare contro i fratelli sulla base del fatto che la regola della riservatezza era stata violata dopo che loro lo avevano presumibilmente minacciato.

Un racconto di prospettive

Per affrontare una storia così complicata e oscura, Murphy e Brennan dovuto esplorare tutti gli aspetti e i dettagli dalle varie prospettive dei personaggi. "Ogni episodio cambia prospettiva fino a un certo punto, dove chiediamo a voi, come pubblico, di prendere una decisione su cosa sia realmente accaduto", ha detto Murphy.

Ma nonostante tutte le loro scrupolose ricerche, la verità è inconoscibile: "C'erano quattro persone che sapevano davvero cosa fosse successo, e due di loro sono morte", ha detto Murphy.

Nel frattempo, pochi giorni dopo l’uscita della seconda stagione, Ryan Murphy ha già annunciato che ci sarà una terza stagione, questa volta incentrata sul serial killer Ed Gein, interpretato da Charlie Hunnam.