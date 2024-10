THE ELECTRIC STATE: Il Ritorno dei fratelli Russo in una straordinaria avventura Sci-Fi su Netflix

Uno dei titoli più attesi in arrivo su Netflix nel 2025 è The Electric State, il nuovo film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, celebri per il successo di Avengers: Endgame e The Gray Man. Questa volta, i due registi si immergono in un universo sci-fi con una storia avvincente e retrofuturistica ambientata negli anni '90. I protagonisti di questo attesissimo progetto sono Millie Bobby Brown, conosciuta per il suo ruolo in Stranger Things, e Chris Pratt, famoso per Guardiani della Galassia e Jurassic World.

La Trama: Un Viaggio in una Realtà Alternativa

The Electric State ci trasporta in una versione alternativa e distopica degli anni '90, dove la tecnologia e i robot hanno avuto un impatto profondo sulla società umana. Millie Bobby Brown interpreta Michelle, un'adolescente orfana che cerca di sopravvivere in un mondo post-apocalittico, dove robot senzienti, un tempo alleati degli esseri umani, sono ora esiliati dopo una rivolta fallita. La sua vita cambia improvvisamente quando riceve la visita di Cosmo, un robot misterioso e affettuoso, controllato da Christopher, il fratello minore di Michelle, che lei credeva morto.

Spinta dalla determinazione di ritrovare il fratello perduto, Michelle intraprende un viaggio attraverso il sud-ovest americano con Cosmo, sfidando le insidie di un mondo devastato. Durante il loro viaggio, si uniscono a Keats, interpretato da Chris Pratt, un contrabbandiere riluttante, e al suo divertente assistente robot Herman, doppiato da Anthony Mackie. Insieme, esplorano la pericolosa Zona di Esclusione, un'area desertica dove i robot hanno trovato rifugio, e incontrano nuovi e bizzarri alleati animatronici. Tuttavia, più si avventurano in questa terra desolata, più Michelle scopre che dietro la scomparsa di suo fratello ci sono forze oscure e pericolose, ben oltre ciò che aveva immaginato.

Un Cast di Stelle e Voci Celebri

Oltre a Millie Bobby Brown e Chris Pratt, The Electric State vanta un cast di altissimo livello. Il film include Ke Huy Quan, fresco di Oscar® per il suo ruolo in Everything Everywhere All at Once, Jason Alexander, Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Stanley Tucci (Il Diavolo Veste Prada), e Woody Norman. Le voci dei robot sono interpretate da una serie di attori di prim'ordine, tra cui Anthony Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate, e Alan Tudyk. La presenza di queste star promette interpretazioni memorabili, arricchendo la narrazione con personaggi unici e ben caratterizzati.

Il Team Creativo: Una Garanzia di Successo

Alla regia, Anthony e Joe Russo continuano la loro tradizione di creare opere spettacolari e di ampio respiro, affiancati dai fidati sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, che hanno già collaborato con i registi nei film del Marvel Cinematic Universe. Il film è basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag, che ha affascinato i lettori con le sue immagini evocative di un mondo retrofuturistico, perfettamente adattato sul grande schermo dai fratelli Russo.

La produzione di The Electric State è guidata da un team esperto e affermato. Oltre ai Russo, i produttori includono Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Castaldi e Patrick Newall, mentre tra i produttori esecutivi troviamo Christopher Markus, Stephen McFeely, Tim Connors e Simon Stålenhag stesso. Questa squadra, con un’esperienza consolidata nel realizzare blockbuster, garantisce che il film avrà la qualità visiva e narrativa che ci si aspetta da una produzione di questa portata.

Un Film da Non Perdere

Con la sua trama intrigante, il cast stellare e la straordinaria ambientazione retrofuturistica, The Electric State si prepara a diventare uno degli eventi cinematografici più attesi del 2025. Gli spettatori potranno immergersi in un’avventura che esplora il confine tra umanità e tecnologia, con una storia che combina azione, emozioni e una riflessione sui legami familiari e le scelte morali in un mondo post-apocalittico. Disponibile solo su Netflix, questo film è destinato a catturare l'immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo.