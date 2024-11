'Stranger Things 5', la stagione finale arriva su Netflix nel 2025

I fan sono in fermento: Netflix rilascerà la quinta e ultima stagione di Stranger Things nel 2025. La scelta della data dell'annuncio non è casuale. Il 6 novembre, infatti, è lo Stranger Things Day, giorno in cui, nel 1983, il giovane Will Byers scomparve, segnando l’inizio della storia a Hawkins. Oggi i fan di tutto il mondo festeggiano condividendo la loro passione per l'universo di Stranger Things.

Creata dai fratelli Duffer, la serie ha reso omaggio ai classici horror e sci-fi degli anni ’80, affascinando una generazione di spettatori. Ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, Indiana, la serie racconta le vicende di un gruppo di adolescenti che si trova a fronteggiare pericoli soprannaturali e segreti governativi, dopo la misteriosa scomparsa di Will Byers. La trama si intreccia con una vasta gamma di riferimenti culturali, da E.T. a I Goonies, facendo tornare di moda dei simboli dell’epoca come le cialde Eggo e la New Coke. Ogni stagione ha contribuito a creare una nostalgia diffusa, riportando in auge persino alcuni brani musicali, come Running Up That Hill di Kate Bush. La serie ha inoltre ottenuto oltre 70 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui Emmy e lo Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica ed è stata nominata per oltre 230 premi.

I titoli degli episodi

La piattaforma di streaming ha pubblicato un video teaser con la lista con i titoli degli otto episodi che chiuderanno la saga.

La missione La scomparsa di La trappola Il mago La scossa La fuga da Camazotz Il ponte Il mondo reale

Questi titoli misteriosi hanno subito incuriosito i fan, che attendono con ansia di scoprire quale destino attende Hawkins e i suoi giovani protagonisti nella battaglia finale contro le forze del Sottosopra.

Anticipazioni e cast di Stranger Things 5

Le riprese della quinta stagione sono in corso e Netflix ha dato un assaggio delle prime scene con un video dietro le quinte. Nei brevi spezzoni, sono presenti i protagonisti, impegnati in una missione che li porterà nuovamente nel Sottosopra. Ma non mancheranno anche volti nuovi, tra cui Linda Hamilton, celebre per il ruolo in Terminator 2, e altri tre attori: Nell Fisher, Alex Breaux e Jake Connelly.