Truffe al telefono, non fidatevi di quella voce. E’ l’intelligenza artificiale

Riprodurre con incredibile fedeltà la voce umana è l’ultima frontiera delle truffe telefoniche. O meglio, una loro evoluzione. Ricordate quando l’oppositore russo Alexey Navalny truffò i servizi segreti russi imitando la voce del loro capo, e riuscì a farsi dire chi e come lo aveva avvelenato? Il caso gettò grave imbarazzo al Cremlino e più di una testa rotolò per quella umiliazione. I funzionari dell’Fsb, erede del famigerato Kgb, si giustificarono affermando che la voce era proprio come quella del loro capo. Il dissidente era dunque un buon imitatore, ma oggi il suo talento non sarebbe servito. Già, perché appropriarsi dell’identità e del timbro vocale di qualcun altro, con le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale è un gioco da ragazzi. Ne sa qualcosa Massimo Moratti: l’ex presidente dell’Inter lo scorso febbraio ha versato ben 890 mila euro sul conto di una banda di truffatori che lo avevano convinto grazie a una telefonata di un falso ministro della Difesa Guido Crosetto, che chiedeva all’imprenditore quel denaro per un fantomatico riscatto finalizzato alla liberazione di inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente. La Guardia di finanza ha poi recuperato il bottino, ma nella maggior parte dei casi le truffe vanno a buon fine.

Online esistono ormai numerose piattaforme a disposizione di chiunque che – grazie a banali software di voice cloning o text-to-speech avanzati – consentono di riprodurre digitalmente una voce pressoché identica a quella originale, con tanto di inflessioni, accenti e quant’altro sia sufficiente a ingannare il malcapitato. Per clonare la voce bastano brevi clip audio autentici, anche di pochi secondi: all’Ia è sufficiente un messaggio vocale inviato via WhatsApp o, nel caso di figure pubbliche, un intervento registrato durante un evento. Questi strumenti – disponibili sia in versione gratuita che a pagamento – sono sin troppo facili da usare e permettono di generare frasi vocali artificiali nel giro di pochi istanti e a prezzi irrisori.

Un esempio è Speechify Voice Cloning, che sfrutta sofisticati algoritmi basati sul deep learning per riprodurre audio estremamente realistici da usare per adescare le vittime designate. Alla macchina è sufficiente analizzare una registrazione di appena 30 secondi per ottenere una copia sintetica e credibile della voce, con infinite possibilità accessorie: modificarne l’intonazione, il ritmo, così come aggiungere o eliminare pause, simulando persino affanno o emozione per personalizzare ogni messaggio e indurre l’ascoltatore a credere alle parole «sintetiche». Vale ad esempio per il programma Veed.io, pensato apposta per catturare la voce: basta inserire un testo e si ottiene un voice over che riproduce fedelmente il timbro registrato. Così fa anche Vidnoz AI Voice Changer, che in più offre una vasta libreria con oltre 100 voci predefinite e supporta più di 140 idiomi differenti.

Evidentemente, queste soluzioni tecnologiche non sono state immaginate per truffare. Ma l’uso improprio spopola. Sono lontani i tempi degli innocenti scherzi telefonici per evitare la scuola o il lavoro, come quelli immortalati nelle pellicole di Paolo Villaggio: «Fantozzi, faccia l’accento svedese!». Oggi l’Ia può imitare alla perfezione la voce di Tom Cruise o Giorgia Meloni e tradurla in tutte le lingue del mondo, al prezzo di un abbonamento alla metro e in pochi istanti. In gergo, si chiama «voice scam».

In Italia, attualmente, le truffe del voice scam più sfruttate sono le «estorsioni emotive» che mirano specificamente ai familiari delle vittime. Il raggiro più classico per questa tipologia di reato consiste nel chiamare oppure nel mandare un vocale pre-registrato a un parente stretto, simulando un’urgenza: «Mamma mi hanno rapinato, per favore mandami subito dei soldi a questo conto poi ti spiego meglio…». In altri casi, la leva emotiva è una finta emergenza lavorativa nei confronti di dipendenti che si occupano di amministrazione: «Ciao, sono io (il capo, ndr), ho bisogno che tu faccia subito un bonifico a queste coordinate… è un cliente importante e non possiamo perderlo». Ancora, la richiesta di accesso a conti bancari per un falso incidente stradale: «Mi servono i codici della carta di credito per pagare il carro attrezzi, sbrigati per favore sono in autostrada…».

Dato che la voce è davvero identica a quella reale, la credibilità e il successo della truffa dipendono principalmente dall’abilità nell’uso dei termini opportuni, dalla rapidità del messaggio e dall’«effetto sorpresa»: sfruttando la pressione del tempo e la suggestione di un familiare che riceve una cattiva notizia e si vuole rendere utile, è facile colpire nel segno. Vale soprattutto per le persone più vulnerabili e meno esperte di tecnologia, come gli anziani. Nel 2023, non a caso, gli ultra 65enni sono stati vittime predilette di truffe finanziarie per un totale stimato in milioni euro. La cifra esatta è 559,4 milioni di euro ed è stata calcolata dalla Fabi, il sindacato dei bancari. Secondo un loro studio, le truffe online hanno fruttato ai criminali digitali ben 114 milioni nel 2022, lievitati a 181 nel 2024 (+58 per cento). Una tendenza purtroppo destinato a proseguire, date le sconvolgenti potenzialità dell’Ia.

Come proteggersi dunque? Anzitutto, riconoscere i campanelli d’allarme: richieste urgenti di denaro, massima segretezza (cioè non informare altri parenti) e richieste di pagamento insolite (bonifico, buoni regalo o criptovalute) sono quasi sempre un segno di frode. Utile è anche riagganciare e richiamare il numero del parente, in caso di sospetto (un numero sconosciuto è spesso sinonimo di truffa). Infine, è utile usare una parola in codice prestabilita per verificare la fondatezza della chiamata e del suo contenuto.