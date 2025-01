Le serie tv più attese nel 2025

Le serie TV più attese del 2025 promettono un anno ricco di emozioni e sorprese, con una varietà di generi che accontenterà ogni tipo di spettatore. Tra i ritorni più amati e alcuni addii, ci sono nuove proposte fresche e adattamenti da opere letterarie che non vedono l'ora di conquistare il pubblico. Dalla fantascienza alla commedia, dall'azione al drama, il panorama televisivo offre davvero di tutto. Gli appassionati di Shondaland e quelli dell'universo Marvel possono aspettarsi grandi novità, con i personaggi più amati che torneranno a farci compagnia e nuovi volti pronti a farsi strada. E non manca una nutrita offerta anche per il pubblico italiano, dove le serie locali continuano a dimostrare quanto la creatività e l'arte per il piccolo schermo siano sempre più vitali e decisive.

Stranger things 5 - Netflix

Le riprese della quinta e ultima stagione della saga dei ragazzi speciali si sono concluse poco prima di Natale, lasciando tutto nelle mani dei fratelli Duffer. La piattaforma ha promesso che Stranger Things 5 sarà disponibile entro la fine dell’anno e riprenderà le vicende dei ragazzi di Hawkins, ambientandole nell’autunno del 1987.

Il gruppo originale dei quattro amici - Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp) - tornerà al completo per affrontare insieme questa stagione finale, dopo essere stati separati per gran parte della quarta. Rivedremo anche la mamma, Joyce Byers (Winona Ryder), e i ragazzi più grandi: Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) e Steve (Joe Keery).

In alcune immagini, Dustin indossa una maglietta dell’Hellfire Club, un omaggio al compianto leader del club, Eddie Munson (Joseph Quinn), mantenendo vivo il suo spirito.

Jamie Campbell Bower, interprete di Vecna (alias Henry Creel), ha rivelato nel dietro le quinte che “la quarta stagione è stata grandiosa, ma la quinta sarà ancora migliore”.

Infine, un tocco nostalgico: Linda Hamilton sarà il tributo perfetto al cinema degli anni ‘80 e a Terminator, un’influenza che ha accompagnato la crescita dei fratelli Duffer, già celebrata nel corso delle precedenti stagioni.

The white lotus 3 - Sky

Dopo aver trasportato gli spettatori sulle spiagge paradisiache delle Hawaii e fatto scoprire i segreti dell’entroterra siciliano, lo showrunner e regista Mike White è ora pronto a guidare tutti nel mistero esotico della Thailandia. La terza stagione di The White Lotus, forte di un bottino di 43 nomination e 15 premi agli Emmy per le prime due stagioni, promette di incantare ancora una volta.

Girata nelle splendide location di Koh Samui, Phuket e Bangkok, la serie continua a essere una brillante black comedy in cui morte, sesso, soldi e sentimenti si intrecciano, esplorando le complesse dinamiche delle relazioni tra i protagonisti.

La nuova stagione introduce numerosi personaggi, tra ospiti del resort e membri dello staff, ma regala anche il gradito ritorno di un volto familiare: Belinda, l’estetista interpretata da Natasha Rothwell, vista nella prima stagione. Dopo la delusione subita a causa dell’ereditiera Tanya McQuoid-Hunt (Jennifer Coolidge), Belinda si trova in Thailandia per partecipare a un programma di scambio, pronta ad affrontare nuove sfide.

Mercoledì 2 - Netflix

Attualmente è la serie in lingua inglese più vista nella storia della piattaforma (seconda solo al fenomeno coreano Squid Game), quindi definirla "attesissima" è quasi un eufemismo. L’entusiasmo è cresciuto ulteriormente dopo l’annuncio che nella seconda stagione di Mercoledì ci sarà una partecipazione speciale di Lady Gaga.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, le nuove avventure dell’adolescente più iconica della famiglia Addams, interpretata da Jenna Ortega, arriveranno entro l’anno. La storia continuerà a svilupparsi nell’inquietante e affascinante Nevermore Academy, il liceo per freaks che ha conquistato il pubblico.

Tra le novità della nuova stagione, sempre diretta da Tim Burton, ci saranno due nomi d’eccezione: Steve Buscemi e Christopher Lloyd.

Euphoria 3 - Sky

Per mesi i fan sono rimasti col fiato sospeso, temendo che la terza stagione di Euphoria – la dolorosa e intensa serie che esplora il mondo di un gruppo di adolescenti tra salute mentale e dipendenze – non vedesse mai la luce. Le difficoltà affrontate dal regista Sam Levinson con il suo progetto successivo, The Idol, la tragica scomparsa dell’attore Angus Cloud e la carriera in ascesa di Zendaya avevano lasciato il progetto in uno stato di incertezza.

Tuttavia, poche settimane fa è arrivata la notizia tanto attesa: la terza stagione ha ricevuto il semaforo verde. Le riprese dovrebbero concludersi entro l’estate, rendendo possibile un debutto entro la fine del 2025.

La seconda stagione si è chiusa lasciando in sospeso il destino di molti personaggi, e si vocifera che la nuova stagione potrebbe includere un salto temporale. Mentre le prime due stagioni si sono focalizzate sulla rappresentazione dell’esperienza del liceo, sembra probabile che la terza esplorerà il passaggio all’età adulta e le sfide del "mondo reale".

Mare fuori - Raiplay

La quarta stagione, con numeri da record, ha fatto da spartiacque, alimentando l’attesa per ciò che accadrà nelle prossime puntate. Tra partenze e nuovi arrivi, il panorama della serie si preannuncia ricco di cambiamenti.

Tornerà Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, la quale nel finale della scorsa stagione aveva lasciato sull’altare Carmine Di Salvo (interpretato da Massimiliano Caiazzo), assente nelle nuove puntate. Tra le altre anticipazioni, è stata confermata anche l’assenza di Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo), così come di Crazy J (Clara Soncini) e Kubra (Kyshan Wilson).

Sul fronte dei ritorni, ritroveremo Carmela (Giovanna Sannino), che avrà un ruolo narrativo più ampio, e Luna (Marina Gambardella), il personaggio transgender che nella terza stagione aveva intrecciato una relazione con Milos.

La nuova stagione debutterà su Rai 2 dal 19 febbraio, ma sarà disponibile in anteprima su Raiplay.

The Bear 4 - Disney+

Dopo tre stagioni acclamate, la saga della famiglia Berzatto si concluderà con la quarta stagione. La serie seguirà le vicende del ristorante, alle prese con battute d’arresto e grandi aspettative, come l’arrivo di una stella Michelin.

La vita sentimentale di Carmy è in pausa, Sydney deve decidere se restare o intraprendere una nuova avventura, e Sugar si adatta al ruolo di mamma. Sebbene la data di uscita non sia ancora annunciata, la stagione finale arriverà nel 2025.

Welcome to Derry - Sky

Dopo i due film di Andy e Barbara Muschietti dedicati al terrificante pagliaccio dal palloncino rosso, incubo di ogni ragazzo, arriva una serie TV tratta dal celebre romanzo di Stephen King. Welcome to Derry, un prequel ambientato nel 1962, ovvero 27 anni prima degli eventi del primo film, esplorerà nuovi capitoli della storia della città più infestata del Maine.

“Sono entusiasta che la storia di Derry prosegua, e sono contento che Andy Muschietti supervisionerà i festeggiamenti spaventosi,” ha dichiarato King. “Confido nella sua intelligenza e in quella della sua talentuosa sorella, Barbara. Palloncini rossi ovunque!”

La serie, secondo lo stesso Andy Muschietti, si concentrerà sugli aspetti più terrificanti del romanzo, con particolare attenzione agli “interludi” scritti da Mike Hanlon. Questi racconti, basati sulle indagini di Hanlon e sulle interviste agli anziani della città, offriranno un’immersione nei misteri e negli orrori di Derry.

“In Welcome to Derry approfondiamo i temi esplorati nei film – amicizia, perdita e il potere dell’unione – ma ci soffermiamo anche sull’uso della paura come arma, un tema estremamente rilevante per i nostri tempi,” ha aggiunto il regista.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2 - Disney+

La seconda stagione della serie su Percy Jackson, ancora una volta ispirata ai bestseller di Rick Riordan, è tratta dal secondo libro della saga, Il mare dei mostri. In questa nuova avventura, il semidio Percy Jackson torna al Campo Mezzosangue dopo un anno e scopre che il suo mondo è stato completamente stravolto.

La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, e Percy scopre di avere un ciclope come fratello. Inoltre, Grover è scomparso, e il campo è sotto attacco dalle forze di Crono. Deciso a sistemare le cose, Percy intraprende un viaggio che lo porterà ben oltre i confini conosciuti, fino al pericoloso e mortale Mare dei Mostri, dove un destino misterioso attende il figlio di Poseidone.

The last of us 2 - Sky

La seconda stagione della serie tratta dal celebre videogioco The Last of Us dovrebbe arrivare in primavera. Nella prima stagione, gli spettatori avevano lasciato i protagonisti nel bel mezzo di un dramma intenso: Ellie aveva sfuggito un esperimento che avrebbe potuto portare alla creazione di un vaccino, ma anche alla sua morte, mentre Joel era pronto a fare qualsiasi cosa, anche mentirle, pur di salvarla.

Cinque anni dopo, i fan ritroveranno i due protagonisti della serie distopica, che ha vinto 8 premi Emmy. La serie, firmata da Neil Druckmann e Craig Mazin (creatore di Chernobyl), è ambientata in un futuro apocalittico, devastato da un fungo che ha sterminato gran parte della popolazione mondiale.

Zero Day - Netflix

Robert De Niro, dopo una straordinaria carriera con oltre cento film all'attivo e due Oscar, si cimenta per la prima volta con una serie TV. Nel thriller Zero Day, De Niro interpreta un ex presidente degli Stati Uniti che, all’indomani di un devastante attacco informatico, viene incaricato di scoprire i responsabili e fermare la minaccia prima che un nuovo attacco colpisca il Paese. Ma il pericolo più grande viene davvero da una potenza straniera? O si nasconde all’interno del sistema stesso?

L’estate nei tuoi occhi - Prime Video

L’estate nei tuoi occhi torna con il suo terzo capitolo, un appuntamento imperdibile per gli inguaribili romantici. Il triangolo amoroso che coinvolge la sedicenne Belly e i due fratelli Jeremiah e Conrad avrà un nuovo seguito, ancora una volta ambientato sulle incantevoli spiagge di Cousins Beach, una cittadina immaginaria affacciata sull'oceano.

Sarà questo il capitolo decisivo per Belly, che dovrà finalmente scegliere tra i due ragazzi irresistibili? Nel frattempo, potete rivedere le prime due stagioni e decidere per quale "team" fate il tifo. La nuova stagione, che sarà composta da 11 episodi (un vero record, considerando i 7 e 8 episodi delle stagioni precedenti), promette di regalare altre emozioni indimenticabili.

The Residence - Netflix

The Residence, prodotta da Shonda Rhimes e Betsy Beers e creata da Paul William Davies (Scandal, For the People), è descritta dai suoi stessi creatori come un "giallo strampalato" che si svolge tra i piani alti, quelli bassi e i corridoi della Casa Bianca, tra l’eclettico staff della residenza più famosa del mondo. Un incrocio tra West Wing e Downton Abbey, con una dose di mistero.

Nel cuore della trama, 132 stanze, 157 sospetti, un cadavere e un detective decisamente eccentrico. Il tutto, mentre una cena di Stato degenera in un caos totale. A indagare sul delitto c'è Cordelia Cupp, interpretata da Uzo Aduba (Orange is the New Black, In Treatment), detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana. A farle da supporto c'è Randall Park, nei panni dell'agente speciale dell'FBI Edwin Park, che si unisce a Cupp durante l'intensa e pericolosa cena di Stato.

Il Gattopardo - Netflix

Il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pubblicato nel 1958, che ha già avuto una celebre trasposizione cinematografica per la regia del maestro Luchino Visconti, diventa ora una miniserie TV. Tra le produzioni più attese a livello nazionale, la serie vede alla regia Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti.

Il cast include Benedetta Porcaroli nel ruolo di Concetta, Kim Rossi Stuart nei panni di Burt Lancaster, Deva Cassel nel ruolo che fu di Claudia Cardinale e Saul Nanni nei panni di Tancredi.

M – Il figlio del secolo - Sky

Dopo il trionfante e acclamato passaggio all'81ª Mostra del Cinema di Venezia, arriva su Sky il 10 gennaio M – Il figlio del secolo. Basata sul bestseller di Antonio Scurati, la miniserie in 8 episodi racconta l'ascesa di Benito Mussolini, partendo dalla fondazione dei Fasci di combattimento fino al suo discorso in Parlamento come Presidente del Consiglio. In cabina di regia, Joe Wright realizza un vero e proprio capolavoro, con un Luca Marinelli nel ruolo del protagonista.

A.C.A.B. - La serie - Netflix

Il titolo, così come il teaser trailer, non lascia spazio a dubbi: A.C.A.B. - La serie promette 6 episodi di pura adrenalina, replicando l'intensità dell'omonima pellicola del 2012, diretta da Stefano Sollima. Alla base di entrambi i progetti c'è il romanzo di Carlo Bonini, che ha anche contribuito alla scrittura della serie, pubblicato da Giulio Einaudi Editore.

Tra i protagonisti, troviamo Marco Giallini, Valentina Bellè e Adriano Giannini. In cabina di regia, un nome che è una garanzia: Michele Alaique.

Gomorra La serie - Le origini - Sky

Sulla scia dei prequel, Gomorra – La serie: Le origini racconta la storia del giovane Pietro Savastano – il personaggio interpretato da Fortunato Cerlino nella serie originale – e la sua ascesa nel mondo criminale. La regia è affidata a Marco D'Amore, che di storie di camorra se ne intende, avendo interpretato per ben 5 stagioni il ruolo di Ciro l'Immortale, oltre a dirigere lo spin-off dedicato al suo personaggio. Al momento, non è stata ancora annunciata una data di rilascio per la serie.

A Knight of the Seven Kingdoms - Sky

Un altro prequel di prestigio arriva dall'universo creato da George R.R. Martin: A Knight of the Seven Kingdoms, basato su una raccolta di tre novelle. I protagonisti principali sono Dunk, un cavaliere errante interpretato da Peter Claffey, e Aegon V Targaryen (interpretato da Dexter Sol Ansell), che in futuro salirà sul Trono di Spade. Il prequel esplorerà le origini di questi personaggi, ambientati nei secoli precedenti gli eventi di Il Trono di Spade.

Sebbene il prodotto sia firmato HBO, è molto probabile che A Knight of the Seven Kingdoms venga distribuito su Sky, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla data di uscita.

House of Guinness - Netflix

Con House of Guinness, torna sotto i riflettori Steven Knight, l'acclamato creatore di Peaky Blinders (e non solo). Il rinomato autore ci regala una serie incredibilmente affascinante, non solo per la trama coinvolgente: tra New York e l'Irlanda, House of Guinness racconta la nascita di una delle birre più celebri e amate al mondo, seguendo la storia della famiglia che le ha dato il nome. Nel cast, spiccano Anthony Boyle, James Norton e Louis Partridge, quest'ultimo fresco del successo di Disclaimer.

Ironheart - Disney+

Basata sull'omonimo personaggio Marvel, Ironheart si configura come un sequel di Black Panther: Wakanda Forever. Riri Williams (interpretata da Dominique Thorne, che riprende il suo ruolo) torna a Chicago dopo aver combattuto al fianco dei Wakandiani, ma si trova ad affrontare una nuova minaccia, rappresentata dall'enigmatico Parker Robbins (interpretato da Anthony Ramos). La serie è prevista per il 24 giugno negli Stati Uniti e dovrebbe segnare l'ultima produzione della Fase Cinque dell'Universo Cinematografico Marvel.