«M – Il Figlio del Secolo»: l’ascesa di Mussolini nella nuova serie Sky Original

La storia si fa racconto nella nuova serie evento di Sky, M – Il Figlio del Secolo, diretta da Joe Wright e ispirata al bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. Con otto episodi, questa produzione Sky Studios, realizzata da Lorenzo Mieli per The Apartment (gruppo Fremantle), offre una narrazione storicamente accurata e documentata dell’ascesa di Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. La serie debutta domani, 10 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico con un cast stellare e una regia magistrale.

Ambientata nell’Italia post-Grande Guerra, la serie prende il via dal 23 marzo 1919, data di fondazione dei Fasci di Combattimento. L’episodio iniziale ci trasporta nel clima di un Paese allo stremo, dove Mussolini, tra mille difficoltà, dà vita a un movimento rivoluzionario. Tuttavia, il cammino verso il potere non è immediato: i Fasci sono inizialmente composti da pochi reduci e disperati, mentre la scena politica è dominata da personalità come Gabriele D’Annunzio, che si impone con l’occupazione di Fiume.

Nel secondo episodio, lo scenario si evolve rapidamente. Mussolini fallisce alle elezioni e finisce in carcere, ma gli scioperi socialisti e il caos nazionale aprono nuove opportunità. Attraverso alleanze con industriali e latifondisti, il fascismo abbandona le origini proletarie per diventare il baluardo della borghesia, guadagnando un posto in Parlamento.

Accanto a Luca Marinelli, la serie vede la partecipazione di attori di grande talento: Paolo Pierobon nei panni di Gabriele D’Annunzio, Barbara Chichiarelli come Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti in quelli di Donna Rachele e Gaetano Bruno nel ruolo di Giacomo Matteotti. La presenza di nomi come Lorenzo Zurzolo (Italo Balbo) e Elena Lietti (Velia Titta) arricchisce ulteriormente il valore del progetto.

Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, la serie è una co-produzione internazionale che coinvolge Sky Studios, Fremantle, Pathé e Cinecittà. Ogni dettaglio, dalle ricostruzioni storiche alle performance attoriali, è stato curato per offrire una rappresentazione fedele e coinvolgente degli eventi che portarono l’Italia alla dittatura fascista.

Gli spettatori potranno immergersi nei primi due episodi con contenuti esclusivi che esplorano i momenti chiave della trama, offrendo uno sguardo unico su un periodo cruciale della nostra Storia.

M – Il Figlio del Secolo andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic, disponibile anche on demand e in 4K HDR su NOW.





