Le migliori serie tv e film in arrivo a ottobre sulle piattaforme streaming

Con l'arrivo di ottobre si apre ufficialmente la cosiddetta Spooky season, ossia quel periodo dell'anno in cui ci si può godere tutte le cose che più si amano dell'autunno, Halloween compreso. Per dare il benvenuto a questo clima speciale, le piattaforme di streaming hanno preparato diverse e nuove serie tv per tenere il pubblico incollato allo schermo. Ma non solo, in arrivo anche tanti film, per offrire una vasta gamma di proposte ai propri abbonati.

Su Panorama vi raccontiamo le novità di ottobre, in arrivo sulle principali piattaforme streaming. Ecco le più interessanti:

In arrivo su Netflix

Heartstopper 3

Dal 3 ottobre

Amore, amicizia e crescita personale: sono questi i temi centrali di Heartstopper, la serie adolescenziale ispirata all'omonima graphic novel della scrittrice britannica Alice Oseman. Nella terza stagione, l’attenzione sarà rivolta al consolidamento della relazione tra Nick e Charlie (interpretati da Kit Connor e Joe Locke), che, nonostante la profondità del loro legame, non sono ancora riusciti a dirsi "ti amo".

La storia d’amore tra Nick e Charlie, alle prese con le sfide emotive e le scelte universitarie, rappresenta uno spaccato autentico della Generazione Z. Heartstopper è apprezzata proprio per la sua capacità di intrecciare realismo e romanticismo in modo delicato e coinvolgente. Le nuove puntate esploreranno anche la relazione tra Elle e Tao, l'asessualità di Isaac e lo sviluppo del personaggio di Tori (interpretata da Jenny Walser), l'introversa sorella di Charlie.

Il buco – capitolo 2

Dal 4 ottobre

(Netflix)

In arrivo ad ottobre anche la tanto attesa seconda parte de Il buco, sequel di uno dei film spagnoli più visti su Netflix (con oltre 82 milioni di visualizzazioni). Mentre un enigmatico leader consolida il proprio potere nel Buco, un nuovo "inquilino" si ritrova coinvolto nella lotta contro questo controverso metodo di sopravvivenza, progettato per sfidare un brutale sistema di alimentazione.



Quando mangiare dal piatto sbagliato può significare la condanna a morte, fino a che punto ci si può spingere per salvare la propria vita? Un thriller con Milena Smit (La ragazza di neve) e Hovik Keuchkerian (La casa di carta).

Il ragazzo e l’airone

È finalmente disponibile su Netflix Il ragazzo e l’airone, l’ultimo capolavoro del maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki. Il film racconta la magica e toccante storia di Mahito, un ragazzo di 12 anni che, spinto dal desiderio di rivedere la madre scomparsa, si addentra in un regno abitato da vivi e morti. Un mondo fantastico dove la morte cede il passo e la vita trova un nuovo inizio.

Con questa opera, Miyazaki esplora ancora una volta i grandi temi del mistero della vita e della creazione, intrecciando simboli e metafore universali. Il regista riprende tematiche care al suo cinema, già affrontate in capolavori come La città incantata, Il castello errante di Howl e Principessa Mononoke. Superstizione, magia e fiaba guidano il percorso di crescita e scoperta del giovane protagonista.

I fratelli Menendez (docufilm)

Dal 7 ottobre

Dopo l'enorme successo della serie Monsters: La storia dei fratelli Menendez, sta per arrivare su Netflix un docufilm dedicato a Lyle ed Erik, i due fratelli condannati all'ergastolo per l'omicidio dei loro genitori. Questo documentario offrirà interviste telefoniche esclusive con i fratelli Menendez, oltre a testimonianze inedite di avvocati, giurati e familiari coinvolti nel caso. Saranno inoltre utilizzate immagini di repertorio per ricostruire la vicenda che ha sconvolto gli Stati Uniti nel 1996.

Diverso dalla versione romanzata proposta nella serie di Ryan Murphy, il documentario si concentrerà su un racconto accurato e fedele agli eventi reali.

Inganno

Dal 9 ottobre

(Netflix)

Pappi Corsicato debutta nel mondo delle serie TV con Inganno, un thriller sentimentale che intreccia suspense, segreti e amore. La protagonista, Gabriella (interpretata da Monica Guerritore), è la raffinata proprietaria di un hotel sulla Costiera Amalfitana. Madre di tre figli, fiera dei suoi sessant’anni, vive una vita tranquilla, priva di grandi sorprese.



Tutto cambia quando incontra Elia (Giacomo Gianniotti), un giovane affascinante e pieno di vita, coetaneo del suo primogenito. L’attrazione tra i due, nonostante la differenza d’età, diventa travolgente e irresistibile, ma anche carica di ambiguità. Gabriella si ritrova così a mettere in gioco tutto, inclusa la sua relazione con i figli.

Outer Banks 4 – Parte 1

Dal 10 ottobre

Dopo il salto temporale di diciotto mesi introdotto nella scorsa stagione, durante il quale Wes Genrette propone ai Pogue di trovare il tesoro di Barbanera, la quarta stagione ci riporta indietro, ai momenti che precedono questo evento. Dopo aver scoperto l'oro di El Dorado, i Pogue fanno ritorno alle Outer Banks e decidono di abbracciare una vita più “normale”. Costruiscono un nuovo rifugio, ribattezzato "Poguelandia 2.0", e avviano una redditizia attività di attrezzatura da pesca.

Tuttavia, le difficoltà economiche iniziano presto a farsi sentire, spingendo John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo ad accettare la proposta di Wes e intraprendere una nuova avventura alla ricerca di un altro leggendario tesoro.

Lonely Planet

Dall'11 ottobre

Un film romantico per l’inizio dell’autunno è perfetto, e Lonely Planet ne è un esempio ideale. Con protagonisti Laura Dern, Liam Hemsworth e il nostro Adriano Giannini, il film racconta la storia di Katherine (interpretata da Dern), una scrittrice solitaria in cerca di ispirazione che decide di trascorrere un periodo in Marocco per superare il "blocco dello scrittore".

Durante il suo soggiorno, incontra Owen, un giovane che le cambierà la vita. Quella che inizia come una semplice amicizia si evolve in una travolgente storia d’amore, capace di far rinascere Katherine sia nella scrittura che nella vita.

Due vite parallele

Dall'11 ottobre

Cile, 1955. Quando la famosa scrittrice María Carolina Geel uccide il suo amante, il caso cattura l'attenzione di Mercedes, la riservata segretaria del giudice incaricato. Dopo una visita all'appartamento di Geel, Mercedes inizia a mettere in discussione la sua vita, la sua identità e il ruolo delle donne nella società, trovando in quella casa un’insperata oasi di libertà. Due vite parallele, ispirato a una storia vera, è diretto dalla candidata all’Oscar Maite Alberdi (The Eternal Memory).

La legge di Lidia Poët 2

Dal 30 ottobre

(Netflix)

A Lidia Poët (Matilda De Angelis) è vietato esercitare come avvocato, ma nella seconda stagione ha ambizioni ancora più grandi: vuole cambiare la legge. Mentre continua a lavorare al fianco del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino), affrontando nuovi casi e lottando per i diritti delle donne, Lidia cerca di convincerlo a candidarsi in Parlamento affinché la sua causa possa finalmente trovare voce. Dopo aver chiuso definitivamente con l’amore, in particolare con Jacopo (Edoardo Scarpetta), si concentra completamente sulla sua missione. Tuttavia, Jacopo e Lidia si trovano costretti a rivedersi per affrontare insieme un’indagine segreta che li coinvolge da vicino. Durante questo processo, riscoprono la complicità e il divertimento che hanno sempre condiviso. A complicare le cose c’è il nuovo Procuratore del Re, Fourneau (Gianmarco Saurino), un uomo delle istituzioni che sorprendentemente tratta Lidia come una pari, costringendola a riflettere sul complesso e contraddittorio rapporto che ha con i sentimenti e sul prezzo della rinuncia personale che sta pagando in nome dei suoi ideali.

In arrivo su Disney+

Hold Your Breath

Dal 3 ottobre

Nell'Oklahoma degli anni Trenta, una madre, isolata in una casa devastata da incessanti tempeste di polvere, inizia a credere che la sua famiglia sia minacciata da un’entità malevola. Perseguitata da ricordi traumatici, avverte segni sempre più inquietanti intorno a sé. Determinata a proteggere la figlia e il bambino, lotta contro le sue paure e le forze invisibili che sembrano stringere la loro morsa.

Hold Your Breath è un thriller psicologico diretto da Will Joines e interpretato da Sarah Paulson. Ispirato a classici come The Others e The Witch, il film si nutre di elementi di paura psicologica e suspense, creando un'atmosfera di crescente tensione.

Máquina: il pugile

Dal 9 ottobre

Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) si trova in un momento critico della sua carriera pugilistica. Fortunatamente, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo ai vertici. Tuttavia, quando un'organizzazione spietata riemerge, la posta in gioco di questa rivincita si trasforma in una questione di vita o di morte. Mentre lotta per la sua resurrezione, Esteban deve confrontarsi con i suoi demoni interiori e proteggere la sua famiglia, inclusa l’ex moglie Irasema (Eiza González).

La serie, diretta da Gabriel Ripstein, sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Avetrana - Qui non è Hollywood

Dal 25 ottobre

(Disney+)

In un comune della provincia pugliese, Avetrana, una ragazza di 15 anni, Sarah Scazzi, scompare. Siamo nel 2010, a fine agosto, e l'intero paese è in fermento per la sua scomparsa. Ma mentre tutti si dedicano alla ricerca, purtroppo Sarah è già morta.

La serie, ispirata al libro Sarah, la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, sarà suddivisa in quattro episodi da 60 minuti. Diretta da Pippo Mezzapesa, racconterà la storia dal punto di vista di quattro protagonisti: Sarah e i tre condannati per il suo omicidio: lo zio Michele, la zia Cosima e la cugina Sabrina.

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place

Dal 29 ottobre

La serie segue Justin Russo (David Henrie), ormai adulto, che ha scelto di vivere una vita normale e mortale con la sua famiglia: Giada, Roman e Milo. Quando la sorella di Justin, Alex (Selena Gomez), porta a casa Billie (Janice LeAnn Brown) in cerca di aiuto, Justin si rende conto di dover rispolverare le sue abilità magiche per fare da mentore alla giovane maga in formazione. Nel contempo, deve bilanciare le sue responsabilità quotidiane e proteggere il futuro del Mondo dei Maghi.

A oltre dieci anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio della quarta stagione della serie, Selena Gomez e David Henrie tornano nei panni dei personaggi che li hanno resi famosi. I maghi di Waverly è stata una delle serie più popolari della Disney, andata in onda dal 2007 al 2014.

Agatha All Along

Durante tutto il mese di ottobre, saranno trasmessi nuovi episodi della serie MarvelAgatha All Along, con protagonista la strega Agatha Harkness. Il 31 ottobre usciranno gli ultimi due episodi, che verranno presentati in anteprima a Lucca Comics & Games.

La famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e priva di potere dopo che un misterioso adolescente goth la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. La sua curiosità viene stuzzicata quando lui le chiede di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, un percorso di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo enigmatico ragazzo uniscono le forze per formare una congrega temibile e si avventurano lungo la Strada.

In arrivo su Amazon Prime Video

The Legend of Vox Machina 3

Dal 3 ottobre

Il percorso di distruzione del Chroma Conclave si diffonde a macchia d'olio mentre il Re Cinder dà la caccia a Vox Machina. La nostra adorabile banda di disadattati deve affrontare i propri demoni, sia interiori che esterni, nel tentativo di salvare i loro cari, Tal'Dorei e l'intera Exandria.

Travis Willingham e Sam Riegel tornano nella terza stagione della serie animata per interpretare il barbaro goliath Grog e il bardo gnomo Scanlan, due dei membri principali del team Vox Machina. In questa nuova avventura, ritroviamo anche la ranger mezzelfa Keyleth (Marisha Ray), la chierica gnoma Pike (Ashley Johnson), il pistolero steampunk Percy (Taliesin Jaffe) e i gemelli mezzelfi Vex'ahlia (Laura Bailey) e Vax'ildan (Liam O'Brien).

Citadel: Diana

Dal 10 ottobre

Milano, 2030: otto anni fa, l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, si è trovata sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di fuggire e scomparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati: Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione.

La serie, composta da sei episodi, è uno spin-off di Citadel, la serie tv con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra, creata dai fratelli Russo.

Brothers

Dal 17 ottobre

Due fratelli gemelli criminali, interpretati da Josh Brolin e Peter Dinklage, si imbarcano in un pericoloso viaggio per portare a termine un'ultima rapina. Mentre affrontano problemi legali, scontri a fuoco e conflitti familiari, i due devono riconciliare le loro divergenze prima che la loro missione li conduca all'autodistruzione.

Nel ricco cast della commedia d'azione diretta da Max Barbakow, troviamo anche Brendan Fraser, Glenn Close, Taylour Paige, M. Emmet Walsh e Jennifer Landon.

The Office: Australia

Dal 18 ottobre

Hannah Howard è l'amministratore delegato della società di imballaggio Flinley Craddick. Quando riceve la notizia dalla sede centrale che la sua filiale verrà chiusa e che tutti lavoreranno da casa, entra in modalità sopravvivenza, facendo promesse che non può mantenere per tenere unita la sua "famiglia lavorativa". Lo staff di Flinley Craddick la asseconda, affrontando le stravaganti idee di Hannah mentre cercano di raggiungere obiettivi impossibili.

The Office: Australia rappresenta il tredicesimo remake della serie creata da Ricky Gervais, diventata celebre soprattutto grazie alla sua versione statunitense con Steve Carell nel ruolo principale. A interpretare il "Michael Scott" di questa nuova versione sarà la comica Felicity Ward.