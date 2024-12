Netflix lancia "Senna", la miniserie dedicata al mito della Formula 1

È disponibile da pochi giorni su Netflix Senna, la nuova miniserie che racconta la vita straordinaria di Ayrton Senna, leggendario campione brasiliano di Formula 1. Divisa in sei episodi da 45 minuti ciascuno, la serie ripercorre la carriera e la vita personale del pilota, svelandone la complessa personalità, i successi, le delusioni e i rapporti umani più intimi.

Dalla passione per i go-kart nata nella sua San Paolo natale fino al tragico epilogo alla curva del Tamburello, Senna esplora sogni, ambizioni, rivalità, cadute e rinascite di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport. Tra gli affetti familiari, gli amori (ufficiali e segreti), gli amici e i grandi antagonisti – come il connazionale Nelson Piquet e il francese Alain Prost – il racconto restituisce un ritratto autentico di Senna, scomparso tragicamente a soli 34 anni.

Cast

A dare il volto al campione è Gabriel Leone. "Interpretare una leggenda come Ayrton Senna mi ha dato l'opportunità di conoscere a fondo l'uomo che si cela dietro questo nome iconico", ha raccontato l'attore, che ha così potuto capire perché Senna resta una leggenda. "Mi sono reso conto che ha ispirato le persone non solo come pilota e idolo, ma anche attraverso il suo stile di vita, le sue scelte di moda e i suoi accessori".

Per entrare nei panni del campione, Leone ha trascorso mesi ad allenarsi con i go-kart, imparando a gestire veicoli, attrezzature e abbigliamento tecnico. Inoltre, ha lavorato per un anno sull’accento tipico di San Paolo, utilizzandolo quotidianamente per portarlo sul set con naturalezza.

Gabriel Leone, già noto per la serie TV Dom e apparso nel film Ferrari nei panni di Alfonso de Portago, guida un cast internazionale diretto da Vicente Amorim e Julia Rezende. Alice Wegmann è Lilian, la prima moglie di Ayrton, Camila Márdila è Vivianne Senna, sua sorella. Ci sono poi Christian Malheiros (Maurinho, il suo amico), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Milton, suo padre), Nicolas Cruz (Leonardo, suo fratello), Pâmela Tomé (Xuxa), Rodrigo Veloso (Flávio Lalli, suo cognato) e Susana Ribeiro (Zaza, sua madre), Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre), Joe Hurst (Keith Sutton), Johannes Heinrichs (Niki Lauda), Kaya Scodelario (Laura, una giornalista immaginaria basata su vari professionisti che hanno documentato la carriera di Senna), Keisuke Hoashi (Osamu Goto), Leon Ockenden (James Hunt), Mat Mella (Alain Prost), Patrick Kennedy (Ron Dennis), Richard Clothier (Peter Warr), Steven Mackintosh (Frank Williams) e Tom Mannion (Sid Watkins).

Curiosità

La realizzazione di Senna ha richiesto sei mesi di riprese, svolte tra Brasile, Argentina, Uruguay e Irlanda del Nord. Con un team di oltre 3.000 persone provenienti da otto Paesi e un cast composto da 231 attori di 18 nazionalità diverse, la serie è considerata una pietra miliare per l’industria audiovisiva brasiliana. A queste cifre si aggiungono ben 14.000 comparse.

Durante le riprese, due unità di regia hanno lavorato parallelamente: una per le scene principali e un’altra dedicata alle sequenze automobilistiche. La produzione ha inoltre beneficiato del supporto della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), che ha fornito filmati d’archivio e autorizzato la ricostruzione di gare, podi, loghi e circuiti ufficiali.

Particolare attenzione è stata dedicata ai dettagli: tutte le tute dei piloti sono repliche esatte degli originali, sottoposte a un accurato processo di invecchiamento per conferire loro un aspetto vissuto.

Senna non è solo un omaggio alla vita di Ayrton, ma anche una celebrazione del suo impatto sul mondo dello sport e oltre.