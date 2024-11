La semifinale di X Factor 2024: le assegnazioni dei giudici e le anticipazioni della serata

Il grande momento è arrivato: la semifinale di X Factor 2024 è finalmente alle porte. L'appuntamento è per giovedì 28 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. I sei artisti ancora in gara daranno il tutto per tutto per conquistare un posto nella finalissima del 5 dicembre, che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nella semifinale Giorgia torna al centro della X Factor Arena di Assago per il decisivo appuntamento con le due manche che decreteranno i nomi dei quattro finalisti. Al tavolo come sempre i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Prima manche

La prima manche vedrà i concorrenti esibirsi accompagnati da un'intera orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta, composta da 22 elementi. Al termine di questa prova, verrà emesso un primo verdetto, ma con una novità: il meccanismo Škoda Green Light consentirà al pubblico di votare con maggiore impatto, conferendo 3 voti in più al televoto per il concorrente che riceverà più consensi. Il concorrente più votato avrà la certezza di guadagnarsi un posto per la finalissima.

Ecco i brani assegnati ai talenti per la prima manche:

Squadra di Achille Lauro:

I Patagarri: "Can't Help Falling In Love" (Elvis Presley)

Les Votives: "Almeno Tu Nell'Universo" (Mia Martini)

Lorenzo Salvetti: "Caruso" (Lucio Dalla)

Squadra di Jake La Furia:

Francamente: "Per Elisa" (Alice) – il brano che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1984.

Squadra di Manuel Agnelli:

Mimì: "Strange Fruit" (Billie Holiday)

i PUNKCAKE: "My Way" (Frank Sinatra)

Seconda manche

Dopo la prima manche, con il concorrente più votato che guadagnerà un posto in finale, rimarranno cinque artisti in gara. Il meno votato tra questi sarà eliminato direttamente, mentre il penultimo e il terzultimo si sfideranno in un ballottaggio decisivo. Ecco le assegnazioni per la seconda manche: