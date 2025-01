Il gran ritorno di Scissione, la serie tv sulle vite sdoppiate in un ufficio da incubo

Dopo tre anni di attesa, il ritorno nell'inquietante universo di Lumon Industries si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi del 2025. La seconda stagione di Scissione (Severance), la serie distopica creata da Dan Erickson e prodotta dal regista Ben Stiller, vincitrice di un Emmy e di un Peabody Award, debutta il 17 gennaio su Apple TV+. L'evento di premiere previsto per lunedì scorso è stato annullato a causa degli incendi che hanno colpito Los Angeles, ma Apple si è attivata per sostenere gli sforzi di soccorso.

La nuova stagione della serie thriller, che ha rapidamente conquistato pubblico e critica a livello globale, sarà composta da 10 episodi. Con un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al 21 marzo, gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio sempre più oscuro e avvincente all’interno del perturbante universo della work-life balance forzata.

Trama

La trama di Scissione esplora un mondo distopico in cui i dipendenti di una misteriosa azienda, la Lumon Industries, vengono sottoposti a un intervento cerebrale chiamato “severance”. Questo impianto separa in modo netto la loro vita lavorativa da quella personale: quando entrano al lavoro, i ricordi della loro vita privata vengono temporaneamente cancellati e, allo stesso modo, quelli lavorativi scompaiono non appena lasciano l’ufficio.

I dipendenti assumono così due identità separate: gli "Innies", le loro versioni lavorative, vivono confinati tra le mura dell'ufficio, privi di ogni consapevolezza del mondo esterno; gli "Outies", invece, conducono la loro vita personale, completamente ignari di ciò che accade durante l'orario di lavoro. Tuttavia, questo delicato equilibrio si infrange quando Mark Scout (interpretato da Adam Scott), uno dei dipendenti, si ritrova coinvolto in un mistero inquietante che lo porterà a interrogarsi sulla vera natura del suo lavoro e su se stesso.

Nella seconda stagione, Mark e i suoi colleghi si avventurano ancora più a fondo nelle conseguenze devastanti di un sistema che gioca con i confini dell’identità umana. Il loro tentativo di sfidare la barriera della separazione li trascinerà in una spirale di guai e sofferenza, mettendo a dura prova non solo la loro lealtà reciproca, ma anche la loro sanità mentale.

Cast

Il cast, già acclamato, comprende Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. Con questa nuova stagione, Scissione promette di approfondire ulteriormente le complessità psicologiche e morali di una società sempre più alienata e frammentata.

La promozione alla Grand Central Station di New York

Alla vigilia dell'attesissima première della seconda stagione, il team di marketing di Apple ha trovato un modo originale e intrigante per promuovere Scissione. Un post virale condiviso sui social media dal regista della serie, Ben Stiller, ha rivelato un evento pop-up ambientato nel cuore della Grand Central Station, uno dei luoghi più trafficati di New York.

L'installazione ha offerto ai passanti un assaggio del mondo inquietante della serie: attori nei panni dei dipendenti della Lumon Industries erano intenti a svolgere i loro compiti, ignorando completamente il caos del mondo esterno. Tuttavia, la sorpresa più grande è arrivata quando le star della serie — Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry e Tramell Tillman — hanno fatto la loro comparsa, unendosi all'evento e lavorando all'interno di un cubicolo pubblico, ricreando perfettamente l'atmosfera alienante dell'ufficio.

Mentre intorno a loro si chiacchierava e si commentava l'evento, il cast ha mantenuto un atteggiamento impeccabilmente concentrato, calandosi completamente nei ruoli dei loro personaggi e dedicandosi esclusivamente ai compiti assegnati, proprio come nella serie.