Rivals, la serie tv anni Ottanta con David Tennant arriva su Disney+

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale della tanto attesa serie Rivals, adattamento del celebre romanzo di Dame Jilly Cooper, che farà il suo debutto il 18 ottobre. Ambientata nell'Inghilterra degli anni '80, la serie, composta da otto episodi, offre uno sguardo dietro le quinte dello spietato mondo della televisione indipendente del 1986, dove gli intrighi, le ambizioni e le lotte di potere tra i protagonisti dell'élite britannica sono all'ordine del giorno. In questo ambiente altamente competitivo, carico di scandali e comportamenti scioccanti, si intrecciano le vite di personaggi potenti e senza scrupoli, pronti a tutto pur di mantenere la loro posizione al vertice.

Il Cast

Il cast stellare include Alex Hassell (Macbeth, The Boys) nei panni di Rupert Campbell-Black, David Tennant (Doctor Who, The Thursday Murder Club) nel ruolo di Lord Tony Baddingham, Aidan Turner (Poldark, The Suspect) come Declan O’Hara e Bella Maclean come Taggie O’Hara. A completare il cast ci sono anche Danny Dyer (EastEnders, The Football Factory), Katherine Parkinson (Humans, Here We Go), Nafessa Williams (Black Lightning, Whitney), Emily Atack (The Inbetweeners), e Victoria Smurfit (Bloodlands, Once Upon a Time).

Tra gli altri nomi di rilievo troviamo Catriona Chandler (Pistol, Enola Holmes 2), Oliver Chris (The Crown, Trying), Rufus Jones (W1A, Home), Lisa McGrillis (Maternal, Mum), Luke Pasqualino (Skins, Shantaram), Claire Rushbrook (Sherwood, Ali & Ava) e Gary Lamont (Boiling, Outlander).

La produzione esecutiva è guidata da Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal), Alexander Lamb (Ackley Bridge), la drammaturga vincitrice del premio Laurence Olivier Laura Wade (The Riot Club), l'autrice Jilly Cooper e Lee Mason di Disney+ EMEA. La serie è prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios, con la scrittura affidata a una squadra di sceneggiatori di talento, tra cui Sophie Goodhart (Sex Education), Marek Horn (Wild Swimming), Mimi Hare e Clare Naylor (Un marito di troppo), e altri.

Il regista principale è il candidato ai BAFTA Elliot Hegarty (Ted Lasso), che dirige e produce i primi quattro episodi. Tra i registi della serie figurano anche Dee Koppang O'Leary (The Crown) e Alexandra Brodski (Somewhere Boy), mentre Eliza Mellor (Poldark, Behind Her Eyes) è la produttrice.