È morto Pietro Genuardi, volto amato della fiction italiana

Si è spento Pietro Genuardi, volto noto e apprezzato della televisione italiana, protagonista di numerose fiction entrate nel cuore del pubblico. Il suo ultimo impegno sul piccolo schermo è stato nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, che aveva lasciato nei mesi scorsi per dedicarsi alla battaglia contro la malattia.

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Genuardi si era diplomato nel 1987 al Piccolo Teatro di Milano, avviando così la sua carriera di attore. Il successo è arrivato grazie alle fiction, che lo hanno reso un volto familiare per gli spettatori. È stato sposato con l’attrice Gabriella Saitta, con cui ha avuto un figlio, Jacopo, nel 1991. Successivamente, tra il 2003 e il 2007, ha avuto una relazione con l’attrice Valentina Botto, mentre nel 2020 ha sposato l’assistente di volo Linda Ascierto.

Il suo esordio sul grande schermo risale al 1989 con il film Le porte dell'inferno, seguito da Paganini Horror. Nei primi anni ’90 ha portato in scena lo spettacolo teatrale Crack, successivamente trasformato in un film diretto da Giulio Base e presentato nel 1991 alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha lavorato con Carlo Verdone in Il bambino e il poliziotto e ha affiancato Beppe Fiorello in L’uomo sbagliato su Rai 1.

Oltre alla recitazione, Genuardi si è dedicato alla regia di spot a sfondo sociale per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, affrontando temi come la prevenzione dell’AIDS, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inquinamento. Tuttavia, è stato soprattutto nelle soap opera italiane che ha trovato la consacrazione: prima tra i protagonisti di Vivere, poi, dal 2001 al 2014, in Centovetrine, entrambe trasmesse su Canale 5. Nel 2020 è entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore, interpretando il ruolo di Armando Ferraris.

L’ultimo film a cui ha preso parte è stato Brave Ragazze, diretto da Michela Andreozzi. Lo scorso ottobre aveva annunciato di doversi ritirare dalla fiction per affrontare una grave patologia del sangue, spiegando in un commovente messaggio su Instagram di essere sottoposto a un lungo percorso di cure che si sarebbe concluso con un trapianto di midollo.

Pietro Genuardi si è spento nella mattinata di venerdì 14 marzo, mentre era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. A dare la triste notizia sono stati la moglie Linda, il figlio Jacopo e i genitori Gabriella e Pippo.