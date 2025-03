Pechino Express 2025: un viaggio fino al tetto del mondo

L’attesa è finita: Pechino Express torna con una delle edizioni più spettacolari di sempre. Da giovedì 6 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, nove coppie intraprenderanno un viaggio straordinario, partendo dalle acque cristalline dell’Oceano Pacifico, attraversando le giungle e gli altopiani della Thailandia, fino ad arrivare alle imponenti vette dell’Himalaya. Un’avventura estrema che li metterà alla prova tra climi mutevoli, culture millenarie e sfide sempre più dure.

A guidare la spedizione sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru, pronto a raccontare da vicino le emozioni e le difficoltà vissute dai concorrenti.

Le coppie in gara: talento, resistenza e spirito d’avventura

Nove squadre, ognuna con il proprio bagaglio di esperienze e punti di forza, si sfideranno lungo il percorso. Tra campioni dello sport, artisti e volti noti dello spettacolo, la competizione sarà serrata.

I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi portano in gara un’inesauribile determinazione. Il primo è un’icona della ginnastica artistica italiana, oro olimpico ad Atlanta ’96, mentre il secondo ha conquistato titoli mondiali e olimpici nella canoa. L’abitudine a gestire la fatica e la disciplina li renderà temibili avversari.

I Complici Dolcenera e Gigi Campanile metteranno alla prova la loro sintonia. La cantante, nota per la sua grinta, gareggerà con il suo storico collaboratore. Se da un lato l’intesa non mancherà, dall’altro il carattere deciso di Dolcenera potrebbe portare a scintille lungo il viaggio.

I Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci affronteranno la gara con un mix di ironia e creatività. L’amatissima attrice, celebre per il ruolo di Natalina in Don Matteo, sarà affiancata da uno sceneggiatore e regista dalla grande passione per il cinema. Il loro punto di forza? Saper trasformare ogni situazione in un’avventura unica.

Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese dovranno dimostrare che l’eleganza non è solo apparenza. L’attore e il consulente di moda affronteranno il viaggio con fascino e determinazione, ma sarà interessante vedere come se la caveranno nelle situazioni più estreme e spartane.

Le Sorelle Samanta e Debora Togni, acrobate professioniste, affronteranno il viaggio con agilità e spirito di squadra. Cresciute tra palcoscenici e volteggi spettacolari, dovranno adattarsi a un tipo di sfida completamente diverso, dove la resistenza mentale conterà tanto quanto quella fisica.

I Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, étoile del Teatro alla Scala, metteranno alla prova il loro rigore e la loro disciplina. Abituati a movimenti precisi e a una costante ricerca della perfezione, dovranno adattarsi all’imprevedibilità del viaggio e alle sue condizioni sempre mutevoli.

Gli Spettacolari Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e Federica Camba promettono risate e leggerezza. Lui, comico amato per la sua ironia travolgente, e lei, cantautrice di talento, affronteranno la gara con entusiasmo, ma basterà l’umorismo per superare le difficoltà?

I Magici Jey e Checco Lillo, illusionisti di professione, dovranno trasformare la loro arte in strategia di gioco. Esperti nel sorprendere il pubblico, sapranno incantare anche gli altri concorrenti e le popolazioni locali per ottenere favori e aiuti lungo il viaggio?

Le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, due volti noti della TV e del mondo digital, affronteranno un’esperienza che le porterà lontano dalle loro abitudini. Modella la prima, imprenditrice e influencer la seconda, dovranno dimostrare che dietro il loro aspetto glamour si nasconde una determinazione da vere viaggiatrici.





Sopravvivere con un solo euro al giorno

Come sempre, le regole di Pechino Express sono spietate: ogni coppia avrà con sé solo uno zaino con il minimo indispensabile e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Per spostarsi dovranno affidarsi alla generosità della gente del posto e utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto disponibile: dai tuk tuk ai trattori, dai sidecar ai bus di fortuna. L’ospitalità sarà un altro grande ostacolo, tra notti all’addiaccio e accoglienze improvvisate.

Ogni chilometro percorso sarà una prova, un’occasione per superare i propri limiti e imparare a contare l’uno sull’altro.

Ma il viaggio non sarà solo una sfida fisica. Attraversare Filippine, Thailandia e Nepal significa entrare in contatto con culture affascinanti e tradizioni profondamente diverse. Dalle cerimonie spirituali nei templi buddisti ai villaggi isolati dell’Himalaya, ogni tappa sarà un’esperienza di scoperta. Il cibo, l’ospitalità, le usanze locali metteranno a dura prova i concorrenti, rendendo il viaggio ancora più intenso.

Anche quest’anno, il premio finale sarà devoluto a una ONG che opera nei Paesi visitati, sottolineando il valore sociale dell’avventura.

Una produzione monumentale

Realizzare Pechino Express significa coordinare un’enorme macchina produttiva. Oltre 120 persone hanno lavorato dietro le quinte, con un’ampia dotazione tecnica: 30 telecamere tra hitch hike, multi cam, handy e droni, per un totale di 37 terabyte di girato.

Le riprese hanno richiesto circa un mese di viaggio, per un totale di 13mila ore di registrazione, necessarie a raccontare nel modo più autentico possibile la straordinaria avventura dei concorrenti.

L’avventura di Pechino Express 2025 inizia giovedì 6 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con tutti gli episodi disponibili on demand e su Sky Go.

Chi avrà la resistenza, la strategia e il coraggio per arrivare alla fine? La corsa è appena iniziata.