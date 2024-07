Palinsesti Mediaset: tutte le novità (e le riconferme)

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025, avvenuta ieri sera a Cologno Monzese, ha svelato una stagione ricca di novità ma anche di gradite conferme. Federico Di Chio, direttore marketing strategico del gruppo Mediaset, ha assicurato un Day Time fortissimo e consolidato, introducendo la nuova programmazione con entusiasmo e fiducia.

Non c'è necessità di cambiare solo per il gusto di farlo, considerando che il gruppo è il principale broadcaster italiano con una quota di mercato del 40,8% nel target commerciale. Anche i dati economici del periodo 2019-2023 sono positivi: gli utili ammontano a 940 milioni di euro e i dividendi distribuiti agli azionisti raggiungono i 755 milioni di euro.

Il Day Time di Canale 5 si conferma una colonna portante dell’offerta Mediaset, con una programmazione che continuerà a tenere compagnia agli spettatori durante tutta la giornata. Tra i programmi di punta ritroviamo "Amici", il talent show di Maria De Filippi che ha lanciato numerosi artisti nel panorama musicale italiano e che torna con nuove sfide e talenti emergenti. "Verissimo", il programma di intrattenimento condotto da Silvia Toffanin, offrirà interviste esclusive a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, mentre "Mattino Cinque", con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, continuerà ad approfondire attualità, cronaca e spettacolo.

Come anticipato da Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin collaboreranno per celebrare gli artisti nati e cresciuti nel talent show "Amici". Questo progetto è nato da una conversazione tra Berlusconi e De Filippi, e inizialmente prevede due serate, anche se Berlusconi è sicuro che diventeranno tre. Le due conduttrici stanno lavorando intensamente per preparare queste serate che promettono spettacolo, racconti e ospiti speciali.

"Forum", lo storico programma giudiziario condotto da Barbara Palombelli, continuerà a riscuotere successo con casi legali e dispute quotidiane, mentre "Beautiful", l’immancabile soap opera americana, tornerà a raccontare le intricate vicende della famiglia Forrester. Confermati anche "Grande Fratello", "Uomini e Donne", "Pomeriggio Cinque" con Myrta Merlino, "La Ruota della Fortuna", "Avanti un Altro", "Caduta Libera" e "Striscia La Notizia", oltre al TG5.

Italia 1 conferma invece "Studio Aperto" e "Sport Mediaset", insieme alle serie cult come "CSI", "NCIS", "NCIS: Los Angeles", "Chicago P.D.", "I Simpson" e "Chicago Fire". Rete 4 mantiene la sua offerta consolidata con "Tempesta d'Amore", "Mattino 4", "La signora in giallo", "Lo sportello di Forum", "Tg4 Diario del Giorno" e il grande cinema di Retequattro.

La fiction resta un pilastro fondamentale per Mediaset, con investimenti sempre maggiori e risultati promettenti. Tra i nuovi titoli ci sono "Fratelli Corsaro" con Beppe Fiorello, "La regola del gioco" con Alessandra Mastronardi, "Alex Bravo" con Marco Bocci, "Le onde del passato" con Anna Valle e "Tutto quello che ho" con Vanessa Incontrada. Il ritorno de "I Cesaroni" con Claudio Amendola è uno dei momenti più attesi, così come le nuove stagioni di "Storia di una Famiglia perbene" con Giuseppe Zeno, "Il patriarca" con Claudio Amendola, "Maria Corleone" con Rosa Diletta Rossi e "Buongiorno mamma" con Raoul Bova. Le fiction internazionali in prima serata su Canale 5 includeranno "Segreti di Famiglia", "La Rosa della Vendetta", "Endless Love" e "Zorro".

Una delle novità più attese è il ritorno de "La Talpa", con la conduzione affidata a Diletta Leotta. Pier Silvio Berlusconi ha assicurato che il programma sarà innovativo e sperimentale, visibile prima su Infinity e poi su Canale 5. La rete ammiraglia celebrerà inoltre la grande musica italiana con eventi musicali confezionati per la tv, tra cui i concerti di Vasco Rossi, Pooh, Andrea Bocelli, Annalisa e il ritorno de Il Volo (il cui contratto è stato rinnovato per tre anni). Su Infinity arriverà un docu concerto di Laura Pausini, che poi approderà nella tarda primavera su Canale 5. Spazio anche alla comicità con Pio e Amedeo (anche loro rinnovati per un triennio) e il nuovo progetto di Max Angioni, "Max Working", che promette situazioni comiche esilaranti.

Italia 1 offrirà intrattenimento in prima serata con "Italia Uno On Stage", "Zelig Lab", "Pleased to meet you" e "Il Formicaio". "Le Iene" torneranno con "Inside" e "Le Iene Show", e il cinema in prima tv proporrà titoli come "The Batman", "Minions 2", "Memory" e "Jurassic World: Il Dominio". Anche la Coppa Italia sarà trasmessa su Italia Uno in prima serata.

Un cambio di programmazione importante riguarda l'access prime time di Retequattro, con Paolo Del Debbio che prenderà il posto di Bianca Berlinguer a partire da settembre. Del Debbio manterrà la sua prima serata su Rete 4 con "Dritto e Rovescio", mentre Berlinguer raddoppierà la sua esperienza televisiva in prime time con "E' sempre Cartabianca" il martedì e la domenica. Retequattro conferma inoltre "Quarta Repubblica", "Fuori dal Coro", "Quarto Grado", "Freedom - Oltre il Confine" e "Zona Bianca".

Canale Cinque offrirà un'autunnale ed estiva edizione di "Temptation Island", "Tu Sì che Vales", "Amici", "C'è Posta per Te", insieme a "Grande Fratello", "Io Canto Generation", "Zelig", "Io Canto Senior", "Lo Show dei Record", "The Ultimate Entertainer", "Chi Vuol essere Milionario - Torneo", "L'Isola dei Famosi" e "Io Canto Family". Su Mediaset Infinity/Canale Cinque, oltre all'evento di Laura Pausini, sono attese la terza stagione di "Viola come il Mare", la seconda stagione di "The Family" e in esclusiva su Mediaset Infinity "My Name is Farah".

L'attesa per la nuova programmazione targata Mediaset è grande e promette di soddisfare un pubblico sempre più esigente con una varietà di contenuti per tutti i gusti.