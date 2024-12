Natale in tv: la programmazione nei giorni di festa

Il periodo natalizio porta con sé una programmazione televisiva speciale, ricca di contenuti dedicati alle festività. Tutte le reti offrono un ampio ventaglio di film di Natale, con appuntamenti imperdibili e un’attenzione particolare per i più piccoli, che vivono questo momento con grande entusiasmo.

Programmazione RAI

Come da tradizione, la Rai propone un palinsesto ricco di film Disney e animazione, prima, durante e dopo le festività natalizie. Non è l’unica: anche le reti private puntano su cartoni animati, non necessariamente Disney, per intrattenere tutta la famiglia.

I film Disney da non perdere sulla Rai:

Lunedì 23 dicembre : Mulan (live action del 2020) in prima serata su Rai 2.

: Mulan (live action del 2020) in prima serata su Rai 2. Martedì 24 dicembre : su Rai 3, Luca, il capolavoro Disney-Pixar del 2021 ambientato in Liguria.

: su Rai 3, Luca, il capolavoro Disney-Pixar del 2021 ambientato in Liguria. Venerdì 27 dicembre : in prima serata su Rai 1, Aladdin (live action con Will Smith).

: in prima serata su Rai 1, Aladdin (live action con Will Smith). Martedì 31 dicembre : appuntamento tradizionale su Rai 2 con il classico animato Gli Aristogatti.

: appuntamento tradizionale su Rai 2 con il classico animato Gli Aristogatti. Venerdì 3 gennaio : Cenerentola (live action del 2015 con Lily James) su Rai 1.

: Cenerentola (live action del 2015 con Lily James) su Rai 1. Domenica 5 gennaio: Mary Poppins chiude il ciclo natalizio su Rai 1.

Programmazione Mediaset

Anche Mediaset propone un ricco calendario di eventi natalizi:

Canale 5

24 dicembre : serata evento con Il Volo - Natale ad Agrigento.

: serata evento con Il Volo - Natale ad Agrigento. 25 dicembre : Federica Panicucci presenta il Concerto di Natale.

: Federica Panicucci presenta il Concerto di Natale. 26-27 dicembre : in prima visione Il conte di Montecristo, film in due parti.

: in prima visione Il conte di Montecristo, film in due parti. 31 dicembre : da Catania, Capodanno in Musica con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, seguito dal remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg.

: da Catania, Capodanno in Musica con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, seguito dal remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg. 1° gennaio : anteprima esclusiva di A Capodanno tutti da me con Massimo Boldi.

: anteprima esclusiva di A Capodanno tutti da me con Massimo Boldi. 2 e 3 gennaio: semifinali di Supercoppa Italiana; finale il 6 gennaio.

Italia 1

24 dicembre : immancabile Una poltrona per due.

: immancabile Una poltrona per due. 25 dicembre : il classico Miracolo nella 34ª strada.

: il classico Miracolo nella 34ª strada. 26 dicembre : Mrs. Miracle - Una tata magica.

: Mrs. Miracle - Una tata magica. Il Grinch (2018) su Italia 1 il 21 dicembre.

Spirit – Cavallo selvaggio il 23 dicembre.

27 dicembre, Il Principe d’Egitto.

Rete 4

25 dicembre: serata romantica con Notting Hill e Love Actually.

Programmazione reti tematiche Mediaset