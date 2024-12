Grandi novità per la 14esima edizione di Masterchef Italia, in onda da giovedì 12 dicembre. La nuova attesissima stagione del talent show di Sky sarà all’insegna del "tutto può succedere", con sorprese che nessuno è in grado di prevedere. Decine di aspiranti chef si preparano a mettersi in gioco e a dimostrare il loro talento tra i fornelli: cuochi amatoriali di ogni età, provenienza, e background culturale, che pur nella loro diversità condividono un sogno comune: diventare il prossimo MasterChef italiano.

I giudici

A giudicare i piatti e a scegliere chi merita un posto nella Masterclass di quest’anno, torna il trio formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Per il sesto anno consecutivo, i tre maestri valuteranno le tecniche, il comportamento e le creazioni culinarie dei concorrenti, offrendo consigli e sostegno lungo il percorso. Ogni episodio sarà una sfida unica, con l’obiettivo finale di eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia. Il titolo della passata edizione è stato conquistato da Eleonora Riso, che ha trionfato in una stagione che resterà nella memoria degli appassionati.

Il vincitore di quest’edizione si aggiudicherà un premio pari a 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette edito Baldini+Castoldi, e l’opportunità di accedere a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Quest’anno, i giudici hanno ideato un percorso particolarmente impegnativo per i concorrenti. Il mantra che li accompagnerà durante tutta la stagione è “tutto può succedere”, una filosofia che porterà a continue sorprese e cambiamenti. Mai come in questa edizione, infatti, le regole e gli schemi tradizionali saranno sovvertiti: per raggiungere il titolo ambito, i concorrenti dovranno essere creativi, organizzati, rigorosi, e pronti a reinventarsi in ogni momento.

Le novità

Le novità di stagione si inseriscono all’interno del meccanismo della gara di quest’anno. Nei primi due episodi ci saranno i Live Cooking, attesi nella serata di giovedì 12 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

In questa fase, i concorrenti avranno l’opportunità di presentarsi ai giudici con un piatto che rappresenti la loro visione di cucina. L’obiettivo sarà conquistare il favore di almeno tre giudici per ottenere un posto in Masterclass: con tre sì, il concorrente accede direttamente alla Masterclass; con due sì, rimane in stand-by; con un solo sì o nessun voto positivo, il sogno di entrare in Masterclass svanisce.

Ogni aspirante chef avrà 40 minuti per preparare il piatto e 5 minuti aggiuntivi per presentarlo ai giudici. In alternativa, i concorrenti potranno optare per una strategia di all-in: concedendosi 5 minuti extra per completare il piatto, dovranno però convincere tutti e tre i giudici. In caso di successo, guadagneranno il grembiule bianco, altrimenti dovranno lasciare il programma.

Una volta concluso questo primo passo, i concorrenti in stand-by affronteranno un’altra prova inedita: il Blind Test. In questa sfida, i giudici assaggeranno i piatti senza conoscerne l’autore. L’obiettivo per i concorrenti in stand-by sarà quello di convincere il giudice che inizialmente non li aveva selezionati. Un test al buio basato esclusivamente sul gusto, che metterà alla prova le capacità tecniche e creative dei partecipanti.

La Masterclass e le prove

Dopo queste prime sfide, la Masterclass di quest’anno avrà ufficialmente inizio, con i concorrenti che si cimenteranno in prove ben note: le Mystery Box, che offriranno non solo la possibilità di vincere la Golden Pin, ma anche di evitare eliminazioni immediate; gli Invention Test; i Pressure Test, e gli Skill Test. Ogni settimana, i concorrenti affronteranno nuove sfide, tra cui diverse prove in esterna in luoghi suggestivi e unici: una sarà tra i casoni Maranesi, negli edifici-simbolo della laguna di Marano Veneziano (a pochi chilometri dal capoluogo veneto); al Mart di Rovereto, in provincia di Trento, uno dei Musei di arte moderna e contemporanea più importanti d’Italia e d’Europa; un’altra prova si svolgerà a Nerano, in provincia di Napoli, nelle cucine del Quattro Passi, tre Stelle Michelin e vera istituzione in tutto il Sud Italia.

Gli ospiti

La stagione sarà arricchita dalla presenza di ospiti straordinari, sia italiani che internazionali. Tra loro, ci saranno: Davide Oldani (due stelle Michelin), Hélène Darroze (tre stelle Michelin al The Connaught di Londra), Pía León (vincitrice del premio per miglior chef donna del mondo nel 2021), Franco Pepe (considerato il miglior pizzaiolo del mondo), e molti altri.

E poi, una serata speciale sarà dedicata a uno dei più grandi maestri della Cucina Italiana, Gualtiero Marchesi: i tre chef celebreranno quello che è considerato il padre fondatore della nuova cucina italiana nonché lo chef italiano più noto del mondo.