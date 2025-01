Io Canto Senior: il talent show che celebra i talenti over 45

Dopo il successo di Io Canto Generation, arriva su Canale 5 in prima serata Io Canto Senior, la nuova edizione del talent show che celebra i talenti over 45. A partire da venerdì 10 gennaio, il programma sarà condotto da Gerry Scotti.

Io Canto Senior darà il palco a 18 cantanti non professionisti, che, pur avendo altre occupazioni nella vita, nutrono una passione straordinaria per la musica. Un'opportunità unica per mettersi alla prova su un palco prestigioso e condividere emozioni autentiche con il pubblico.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, i concorrenti si sfideranno ogni settimana, nell’arco di quattro appuntamenti, per conquistare la vittoria.

A supportare i partecipanti nelle loro esibizioni, tornando nel ruolo di capitani, ci saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta, che condivideranno la loro esperienza e guida.

I giurati saranno Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Al termine di ogni puntata, si stilerà una classifica finale con l'elezione del vincitore della serata, mentre due concorrenti verranno eliminati. Le decisioni finali saranno prese dalla giuria e dal quinto giudice, Chiara Tortorella, speaker di R101, Radio Ufficiale del programma. Il pubblico presente in sala, composto da cento persone, avrà il potere di ribaltare il voto.

I dodici finalisti si contenderanno il montepremi di 30.000 euro in gettoni d'oro, e solo uno di loro riuscirà a trionfare.

Accompagnato dalla live band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, Io Canto Senior è una vera e propria celebrazione della passione per la musica e dei sogni che non hanno età.