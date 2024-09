Il Pinguino torna a Gotham: l’atteso spin-off di "The Batman" debutta su Sky e NOW

Il Pinguino, uno dei più iconici e inquietanti antagonisti di Gotham City, torna sul piccolo schermo in una nuova veste, pronta a conquistare il pubblico con la sua astuzia e crudeltà. The Penguin, atteso spin-off del fortunato blockbuster "The Batman" diretto da Matt Reeves, farà il suo debutto il 20 settembre in esclusiva su Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Protagonista assoluto della serie è Colin Farrell, candidato al premio Oscar, che riprende il ruolo di Oswald Cobblepot, meglio conosciuto come il Pinguino, già interpretato con grande successo nel film del 2022.

La serie, composta da otto episodi, è una nuova incursione nell'universo oscuro e spietato di Gotham City, dove la lotta per il potere diventa sempre più feroce. Il Pinguino, un personaggio senza scrupoli e dall’anima corrotta, rappresenta il centro di un universo criminale che si espande in una città dilaniata dalla violenza e dall’ambizione. La sua presenza zoppicante e inquietante non solo terrorizza, ma allo stesso tempo ipnotizza, catturando l’attenzione con il suo magnetismo mostruoso.

The Penguin continua la saga criminale iniziata da Reeves con "The Batman", portando avanti la trama incentrata su Gotham e i suoi abitanti. La serie, scritta e diretta da Lauren LeFranc, approfondisce ulteriormente il personaggio di Cobblepot, mostrandoci la sua evoluzione da gangster emergente a figura dominante della malavita cittadina. LeFranc, che riveste anche il ruolo di showrunner, guida con maestria una narrazione ricca di suspense e colpi di scena.

Accanto a Farrell, il cast è di prim'ordine e comprende attori del calibro di Cristin Milioti, che interpreta Sofia Falcone, e Clancy Brown nel ruolo di Salvatore Maroni, un nome ben noto ai fan della saga. Tra gli altri interpreti di rilievo troviamo Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly e Theo Rossi, tutti pronti a dare vita a una Gotham piena di complotti e rivalità per il controllo della città.

La serie è prodotta da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc, con la regia dei primi tre episodi affidata a Craig Zobel. La produzione è frutto della collaborazione tra Warner Bros. Television e la casa di produzione 6th & Idaho Productions di Reeves, garantendo così un livello di qualità e coerenza con il film precedente.

L’universo DC Comics su Sky e NOW continua ad arricchirsi con titoli di grande rilievo. Oltre a The Penguin, gli abbonati possono immergersi in altre produzioni di successo come "The Flash", "Shazam! Furia degli Dei", "Suicide Squad" e "Batman v Superman: Dawn of Justice", rendendo Sky una piattaforma privilegiata per gli amanti del genere.

The Penguin non è solo uno spin-off: è l'occasione per esplorare più a fondo la psicologia di un personaggio oscuro, ambiguo e allo stesso tempo affascinante. Il pubblico è pronto a scoprire cosa accadrà a Gotham ora che il Pinguino è pronto a salire al potere.