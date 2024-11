Scoprire il Giorno del Ringraziamento attraverso il cinema

Il giorno del Ringraziamento – in inglese Thanksgiving Day -, che cade ogni anno il quarto giovedì di novembre (ma in Canada il secondo lunedì di ottobre) è per gli americani la festa più importante dell'anno insieme al 4 luglio (Giorno dell'Indipendenza) e al Natale.

Il Thanksgiving Day viene comunemente fatto risalire al 1621, quando nella città di Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto.

Nel 1863, nel bel mezzo della guerra di secessione, Abramo Lincoln proclamò la celebrazione del giorno del Ringraziamento, che da quel momento diventò una festa annuale e perse gradualmente il suo significato cristiano.

In Europa abbiamo conosciuto questa festa in virtù di film e serie tv in cui viene rappresentata spesso come l'occasione di riunirsi attorno al famoso ospite a pranzo (il tacchino) per ringraziare (Dio, la vita, gli amici, i parenti) per ciò che si ha.

Ecco quindi i migliori film incentrati sul Giorno del Ringraziamento da vedere. Che si tratti di pellicole adatte a tutta la famiglia, come Un Ringraziamento alla Charlie Brown, o di classici come Un biglietto in due, questa festività offre qualcosa per tutti.

È il Giorno del ringraziamento Charlie Brown

Un Giorno del Ringraziamento da Charlie Brown fa parte del ciclo di special animati dei Peanuts connessi alle varie ricorrenze. In questo caso, Charlie Brown e i suoi amici sono impegnati a festeggiare il Ringraziamento, ed è proprio in occasione di questa festività che l'episodio viene trasmesso ogni anno negli Stati Uniti, fin dal 1973. L'ultima scena diede vita a molte proteste dopo la prima trasmissione: numerosi spettatori si lamentarono per la situazione di cannibalismo scaturita da Woodstock che mangia il tacchino. Charles Schulz continuò a insistere che la scena dovesse includere Woodstock, considerando tutti i suoi personaggi come se fossero umani, ma l'emittente televisiva tagliò la sequenza per decenni ripristinandola solo nelle repliche più recenti.

Thanksgiving

Se non siete ancora pronti ad andare oltre i film horror di Halloween, lo slasher a tema tacchino di Eli Roth è quello che fa per voi. A Plymouth, Massachusetts, i festeggiamenti del Giorno del Ringraziamento coincidono con il caos del Black Friday nei grandi magazzini di proprietà di Thomas Wright. La figlia di Wright, Jessica, insieme al fidanzato Bobby e a un gruppo di amici, si intrufola all’interno proprio mentre la folla in attesa dell’apertura delle svendite diventa sempre più incontrollabile. La situazione degenera in tragedia: un assalto furioso travolge le guardie di sicurezza, provocando una carneficina. Un anno dopo, un misterioso serial killer mascherato da pellegrino decide di vendicare la strage rimasta impunita, prendendo di mira tutti coloro che ne furono coinvolti.

Un biglietto in due

Steve Martin e John Candy sono i protagonisti di questo film comico, ormai diventato un classico della festività. Un padre di famiglia vuol tornare a casa per la feste del Giorno del Ringraziamento, ma, fin dalla partenza da New York, è ritardato dal tempo, dagli aerei in ritardo e da un invadente (in ogni senso) compagno di viaggio. Con ogni probabilità il film verrà trasmesso in tv negli Stati Uniti durante il Giorno del Ringraziamento.

The Humans

Basato sull'opera teatrale di Stephen Karam, vincitore di un Tony, The Humans cattura una tesa serata del Ringraziamento. La famiglia Blake si riunisce in uno squallido duplex di Manhattan. Tutto sembra filare liscio fino a quando i dissapori cominciano ad avere la meglio. Succedono cose strane e le tensioni crescono.

A casa per le vacanze

Questa commedia familiare diretta da Jodie Foster parla di una madre single che, dopo essere stata licenziata, decide di tornare a casa per il Giorno del Ringraziamento per passare del tempo con la sua famiglia disfunzionale.

What's Cooking?

Durante il Giorno del Ringraziamento, quattro famiglie di origini etniche diverse – vietnamita, latina, ebraica e afroamericana – si riuniscono per condividere il pasto tradizionale. Ognuna di loro porta in tavola un tocco unico, riflettendo il proprio stile distintivo di preparare le pietanze festive, accompagnato da un bagaglio di sfide e dinamiche personali.

Holidate

Stufi di affrontare le feste da soli, un ragazzo (Luke Bracey) e una ragazza (Emma Roberts) stringono un accordo: saranno l’uno il compagno dell’altra esclusivamente durante le festività annuali, come il Ringraziamento, San Patrizio e molte altre ricorrenze.

Schegge di April

Interpretato da Katie Holmes, il film segue una giovane donna di nome April che cerca di organizzare una cena del Ringraziamento per la sua famiglia "leggermente" disfunzionale.

Garfield's Thanksgiving

Ispirato alla striscia a fumetti di Garfield, questo speciale segue le avventure del leggendario gatto arancione, pigro e amante del cibo, che poco prima del Giorno del Ringraziamento riceve una brutta notizia: deve mettersi a dieta.

Black Friday

In questa commedia horror, i dipendenti di un negozio, impegnati a lavorare nella notte del Giorno del Ringraziamento, si trovano ad affrontare molto più di quanto si aspettassero: un parassita alieno precipita sulla Terra e trasforma i clienti del Black Friday in mostruosi assassini.