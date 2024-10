Ottobre si prepara a regalare agli amanti del cinema un mese ricco di emozioni e storie avvincenti. Con una selezione di titoli attesi, tra cui il kolossal di Francis Ford Coppola e il biopic sul giovane Trump, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in narrazioni affascinanti e coinvolgenti. Da storie d’amore coinvolgenti, fino all’esplorazione delle origini del celebre Saturday Night Live e al sequel del fenomeno horror Smile, il grande schermo promette di sorprendere e intrattenere. Ecco una selezione di tutti i film in arrivo al cinema e da vedere assolutamente.

Joker - Folie à deux

Dal 2 ottobre al cinema

L'atteso sequel del regista Todd Phillips il film inizia con Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) ancora chiuso nel manicomio criminale di Gotham City, l'istituto psichiatrico Arkham Asylum, per aver commesso cinque omicidi (in realtà sei, ma uno è ignoto alla polizia), tra cui il più clamoroso, avvenuto in diretta televisiva. È in attesa di processo, che determinerà la sua condanna: la sua avvocatessa intende chiedere l'attenuante dell'infermità mentale, riconoscendo la sua doppia personalità di Arthur e Joker. Dall'altra parte, il viceprocuratore distrettuale Harvey Dent richiede la pena di morte. I suoi carcerieri, che agiscono come suoi tormentatori, lo deridono e lo umiliano. Tuttavia, uno di loro gli consente (in modo beffardo) di unirsi a un coro di internati, dove incontra Lee (Lady Gaga), una giovane donna di cui si innamora immediatamente, vedendola come la sua prima vera opportunità di essere riconosciuto e accettato. Ma la domanda rimane: Lee è innamorata di lui o del Joker?

Juniper - Un bicchiere di gin

Dal 3 ottobre al cinema

Presentato in anteprima all'Ischia Film Festival, questo film diretto da Matthew J. Saville vede protagonista la mitica Charlotte Rampling nel ruolo di Ruth, una nonna con un passato avventuroso come fotografa di guerra e una grande passione per la vita e il gin. A causa di problemi di salute, Ruth è costretta a vivere con il nipote Sam (George Ferrier), un giovane con difficoltà personali. Questa convivenza forzata li trasformerà profondamente, dando vita a un legame familiare sincero che porterà Sam a riscoprire la bellezza della vita, mentre Ruth dovrà confrontarsi con il suo crepuscolo.

All we imagine as light - Amore a Mumbai

Dal 10 ottobre al cinema

Vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, il film di Payal Kapadia esplora il mondo femminile in India attraverso le esperienze di donne di diverse età, mettendo in luce i loro desideri, le sfide e il bisogno d’amore all'interno della sempre mutevole realtà di Mumbai. La pellicola segue la vita quotidiana di Prabh (Kani Kusruti), una donna sconvolta da un regalo inaspettato del marito che l'ha abbandonata. Nel frattempo, la sua giovane compagna di stanza, Anu (Divya Prabha), cerca senza successo un luogo in città dove poter vivere un momento d'amore con il suo ragazzo. Le due decidono quindi di accompagnare un’amica, costretta a tornare al suo villaggio e alle sue radici, dove scopriranno un modo di vivere diverso e la possibilità di esprimere finalmente i loro desideri.



Iddu - L'ultimo padrino

Dal 10 ottobre al cinema

Il film diretto da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, è ispirato alla figura di Matteo Messina Denaro (Elio Germano). La trama segue un ex politico, accusato di mafia, che, dopo essere uscito di prigione (Toni Servillo), si ritrova coinvolto in un tentativo di avvicinamento di uno dei latitanti e criminali più noti. Nel cast è presente anche Daniela Marra, nel ruolo di Rita Mancuso, un'agente dei servizi segreti.

Megalopolis

Dal 16 ottobre al cinema

La nuova opera di Francis Ford Coppola è un'epopea romana ambientata in un'America moderna e immaginaria. Le immagini iniziali ci portano a New York City, focalizzandosi su uno dei suoi simboli più iconici, l'Edificio Chrysler. Da un palazzo si intravede qualcuno che si espone nel vuoto, osservando la città. Sembra stia per cadere, ma in realtà ha il potere di controllare, anzi, da quel punto elevato sembra dominare ogni angolo e movimento, interrompendo il tempo e dettando il suo corso. Così inizia Megalopolis (dedicato nei titoli di coda all’amata moglie Eleanor, scomparsa lo scorso aprile), attraverso lo sguardo geniale e idealistico di Caesar Catalina, un architetto rivoluzionario interpretato da Adam Driver. La sua missione è quella di ricostruire e creare da zero questa metropoli, dandole forma, nuove possibilità e spazi diversi, accessibili e funzionali.

The Apprentice - Alle origini di Trump

Dal 17 ottobre al cinema

A poche settimane dalle elezioni americane, questo film di Ali Abbasi esplora l'scesa spietata di Donald Trump. Ambientato a New York negli anni '70, segue la storia di un giovane Donald J. Trump (Sebastian Stan), determinato a uscire dall'ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan. All'inizio della sua carriera, incontra Roy Cohn (Jeremy Strong), il faccendiere che diventerà una figura chiave nella sua vita. Riconoscendo il potenziale di Trump, il controverso avvocato — noto per aver ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e per aver indagato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy — gli insegna a accumulare ricchezza e potere attraverso inganni, intimidazioni e manipolazione mediatica. Il resto è storia. Nel cast, anche Maria Bakalova nei panni di Ivana Trump.

Smile 2

Dal 17 ottobre al cinema

Parker Finn torna alla regia per realizzare il secondo capitolo dell’acclamato horror del 2022. Questa volta, la protagonista è Skye Riley (Naomi Scott), una star internazionale della musica pop che, mentre si prepara a intraprendere un nuovo tour mondiale, inizia a vivere esperienze sempre più inquietanti e incomprensibili. Sotto il peso delle crescenti angosce e delle pressioni legate alla sua fama, Skye si trova costretta a fare i conti con un passato oscuro, nella speranza di riappropriarsi della sua vita prima che tutto crolli.

Trifole - Le radici dimenticate

Dal 17 ottobre al cinema

Diretto da Gabriele Fabbro, questo drama-adventure dal respiro internazionale è ambientato nelle Langhe, la celebre terra del Tartufo Bianco d’Alba. La trama ruota attorno a un ricongiungimento familiare e alla riscoperta delle proprie radici, con protagonisti il cercatore di tartufi Igor (Umberto Orsini) e la sua cagnolina Birba, insieme alla giovane nipote Dalia (Ydalie Turk, attrice e co-autrice del film). Dalia arriva dalle Langhe da Londra su richiesta della madre Marta (Margherita Buy) per assistere il nonno, che sta affrontando difficoltà economiche e problemi di salute.

Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi

Dal 17 ottobre al cinema

Dopo Black Butterfly (2017), Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers tornano a lavorare insieme in questo film di Jon Keeyes. La trama ruota attorno a una squadra di addetti alla pulizia delle scene del crimine che scopre una valigetta piena di soldi. Questa scoperta li catapulta in una pericolosa lotta tra mafiosi. Un boss spietato ha orchestrato una truffa complessa, e i protagonisti, senza rendersene conto, si ritrovano coinvolti in un gioco mortale. Nel frattempo, agenti governativi sono disposti a tutto pur di recuperare il denaro. Nel cast figura anche Melissa Leo.

Saturday Night

Dal 21 al 23 ottobre al cinema

Alle 23:30 dell'11 ottobre 1975, un gruppo di giovani comici e scrittori scatenati cambiò per sempre la televisione e la cultura americana. Diretto da Jason Reitman e scritto da Gil Kenan e Reitman, Saturday Night racconta la vera storia di ciò che accadde dietro le quinte nei 90 minuti che precedettero la prima trasmissione del leggendario Saturday Night Live. Carico di umorismo, caos e della magia di una rivoluzione, il film segue il conto alla rovescia, in tempo reale, per l'inizio dello show più famoso al mondo. Nel cast è presente anche Kaia Gerber.

Parthenope

Dal 24 ottobre al cinema

La nuova opera di Paolo Sorrentino è un’epica al femminile. Parthenope (un omaggio a Napoli e a Capri, dove è stato girato) inizia nell’acqua nel 1950, rappresentando un miracolo di vita a cui deve essere attribuito un nome importante, simbolico e mitologico: l’antica sirena, venerata come Dea protettrice. Questo segna l'inizio del suo percorso esistenziale, che si sviluppa fino al 2023. La vediamo prima come una giovane donna (Celeste Dalla Porta), a 18 anni, bellissima e affascinante, divisa tra i suoi sogni, le proposte di diventare attrice e gli studi in Antropologia, che invece la attirano. In seguito, la incontriamo come una donna matura (Stefania Sandrelli), senza rimpianti e felice di ciò che è riuscita a realizzare nella sua vita.

Venom: the last dance

Dal 24 ottobre al cinema

Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei personaggi più celebri e complessi della Marvel. In questo capitolo conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Con la situazione che si fa sempre più critica, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che segnerà la fine del loro "ultimo ballo".

L'amore secondo Kafka

Dal 24 ottobre al cinema

In occasione dell’anniversario del centenario della morte dello scrittore universale Franz Kafka, arriva al cinema un film biografico diretto da Judith Kaufmann e Georg Maas. La sceneggiatura è stata co-scritta dallo scrittore Michael Kumpfmüller, autore del bestseller omonimo pubblicato in Italia da Neri Pozza con il titolo La meraviglia della vita. La pellicola racconta una storia d’amore affascinante tra il creatore de La metamorfosi e la giovane ballerina Dora Diamant, interpretati da Sabin Tambrea e Henriette Confurius. Sullo sfondo di una piccola stazione balneare sul mar Baltico nell’estate del 1923, la trama esplora una felicità che irrompe inaspettata, illuminando le tenebre dell’ultimo anno di vita dello scrittore attraverso un grande e sorprendente amore.

The Substance

Dal 30 ottobre al cinem

Hai mai immaginato una versione migliore di te stesso? Con "The Substance", questo sogno può diventare realtà. Si tratta di un prodotto rivoluzionario che promette di trasformarti, generando una nuova versione di te: più giovane, più bella, perfetta in ogni aspetto. Questo film della regista Coralie Fargeat, premiato per la migliore sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes, è una storia visionaria con toni horror, intensa e divertente. Demi Moore offre un’interpretazione straordinaria nel ruolo di Elizabeth Sparkle, una star in cerca di una nuova giovinezza. Moore mette in gioco ogni aspetto di sé—il suo volto, il suo corpo, la sua identità—regalando una performance coinvolgente e generosa che la pone in corsa per gli Oscar 2025. Anche la sua “versione migliore e più giovane”, Sue, interpretata dalla talentuosa Margaret Qualley, brilla tanto per la sua luminosità quanto per la sua bravura, mostrando un desiderio di successo e amore che evolve da candido a aggressivo.

Longlegs

Dal 31 ottobre al cinema

Diretto da Osgood Perkins, figlio di Anthony, questo horror psicologico, acclamato da pubblico e critica in tutto il mondo, è diventato il film indipendente horror con il maggior incasso negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti. Protagonisti del film sono Maika Monroe e Nicolas Cage nel ruolo di Longlegs. La trama segue una giovane agente dell'FBI che, nel tentativo di catturare un serial killer, scopre una serie di indizi occulti da risolvere per fermare la terrificante scia di omicidi. Il film sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale la notte di Halloween.

Berlinguer. La grande ambizione

Dal 31 ottobre al cinema

Quando una via sembra impossibile, è giusto fermarsi? Enrico Berlinguer (interpretato da Elio Germano), segretario del più influente partito comunista del mondo occidentale negli anni Settanta, non si è arreso. Con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, il PCI aveva l'ambizione di realizzare il socialismo all'interno della democrazia. Sfidando i dogmi della guerra fredda e un mondo diviso, Berlinguer e il suo partito tentarono per cinque anni di raggiungere il governo, avviando una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia. Diretto da Andrea Segre, questo film aprirà la 19esima Festa del Cinema di Roma.

Fino alla fine

Dal 31 ottobre al cinema

In questo nuovo film scritto e diretto da Gabriele Muccino, una storia d’amore si trasforma in un thriller adrenalinico. Protagonista è Sophie (Elena Kampouris), una giovane americana di vent'anni che ha trascorso la vita in un isolamento quasi totale. Durante una vacanza a Palermo, nell'arco delle ultime 24 ore prima del suo ritorno in California, incontra Giulio (Saul Nanni) e il suo gruppo di amici siciliani. Queste ore si riveleranno determinanti, cambiando per sempre il suo destino. Spinta dalla voglia di vivere intensamente, Sophie decide di avventurarsi nel pericolo, trasformando quella che sembrava una semplice esperienza in una lotta per la sopravvivenza, il riscatto e l’adrenalina pura. In questo fragile confine tra vita e morte, sarà attratta dal fascino del rischio, commettendo errori che segneranno profondamente il suo cammino e la sua vita.

La testimone - Shahed

Dal 31 ottobre al cinema

Dopo aver conquistato il Premio del Pubblico nella sezione Orizzonti Extra all'81ª edizione del Festival di Venezia, arriva nelle sale questo film di Nader Saeivar, che rappresenta una coraggiosa denuncia contro l’oppressione femminile in Iran. Questa pellicola offre una profonda riflessione su temi sociali fondamentali, che risuonano con grande attualità, sottolineando l'importanza di combattere incessantemente contro le ingiustizie. Protagonista è l'attrice Maryam Bobani, che interpreta un'anziana audace che sfida apertamente il Governo, denunciando la morte della figlia adottiva per mano del marito violento. La sua figura diventa così simbolo della lotta delle donne iraniane per la libertà.