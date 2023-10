In esclusiva su RaiPlay la serie "Eppure cadiamo felici"

Gioia ha 16 anni: piena adolescenza, un periodo terribile per tutti. Ma a lei toccano anche tutti i cambiamenti che sua madre, Sabrina, giovane e bellissima, la costringe ad affrontare. A partire dall’ennesimo trasloco in una nuova città, Gorizia, e dalla convivenza con una nonna piuttosto stravagante, Claudia, con cui non ha rapporti da anni. E, se non bastasse, Gioia deve confrontarsi anche con l’inserimento in una nuova scuola che, per una come lei, solitaria, senza amici e senza social non è proprio semplice. Fortuna che la passione per la fotografia l’aiuta, fotografando il mondo “di spalle”, a cercare un punto di vista che lo faccia apparire migliore. È il mondo di “Eppure cadiamo felici”, la nuova serie in sei episodi diretta da Matteo Oleotto e prodotta da Publispei in collaborazione con Rai Fiction, in onda da venerdì 6 ottobre in esclusiva su RaiPlay. Tra gli interpreti, Gaja Masciale, Giorgia Wurth, Matteo Branciamore.

“Eppure cadiamo felici” è liberamente ispirata all’omonimo bestseller di Enrico Galiano. Sin dall’uscita in libreria nel 2017, il libro ha conquistato il cuore di migliaia di lettori in tutta Italia, diventando un fenomeno di culto e social.

La trama

A scuola, Gioia, fa conoscenza con Sara; con la bella e “stronza” Ludovica, che la prende subito di mira; con il “figo” del liceo Andrea, sfacciato Dj con grande risonanza social. E fra i professori c’è Bove, l’unico che riesce a capirla: scapestrato, ribelle, incasinato. Ma nonostante l’interesse di Andrea, Gioia ha occhi solo per Lo, un ragazzo misterioso che la aspetta di notte in posti dove nessuno può vederli. Lo vive per strada, assieme a un anziano senzatetto; ha commesso qualcosa di terribile in passato e potrebbe farlo di nuovo. Gioia non sa che la verità la travolgerà come un fiume in piena.