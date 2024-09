Emmy Awards 2024, cosa c'è da sapere sulla cerimonia di premiazione e dove vederla

Ormai siamo agli sgoccioli: mancano infatti pochissimi giorni ai Primetime Emmy Awards 2024. La 76esima edizione dei premi più prestigiosi della tv americana segue di nove mesi la precedente, tenutasi a gennaio 2024 a causa dello sciopero degli attori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di premiazione.

Quando e dove vederla

Dal Peacock Theater di Los Angeles, in esclusiva su Sky e NOW la diretta della grande notte dei premi al meglio della TV americana: la cerimonia di consegna dei 76esimi Primetime Emmy Awards verrà trasmessa su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 settembre (dalle 2.00 di mattina italiane, col pre-show che inizierà già un’ora prima).

I conduttori

La conduzione della serata è affidata a Eugene e Dan Levy, padre e figlio protagonisti del celebre show Schitt’s Creek.

“Per due canadesi che hanno vinto i loro Emmy letteralmente in una tenda di quarantena (entrambi hanno vinto l’Emmy nel 2020 per la stagione finale di Schitt’s Creek), l’idea che ci venisse proposto di condurre la serata di quest’anno in un vero teatro è stata un incentivo sufficiente – hanno detto i due in una dichiarazione ufficiale rilasciata dopo la notizia della loro nomina a conduttori, arrivata il 16 agosto – Siamo entusiasti di poter alzare un calice a questa straordinaria stagione di televisione e non vediamo l’ora di passare la serata con voi il 15 settembre”.

Le star sul palco

Tantissime saranno le star che saliranno sul palco per annunciare i vincitori delle varie categorie.

Ecco la lista diffusa dall’organizzazione:

Christine Baranski; Kathy Bates; Meredith Baxter; Candice Bergen; Gael Garcia Bernal; Matt Bomer; Zach Braff; Connie Britton; Nicola Coughlan; Billy Crystal; Viola Davis; Giancarlo Esposito; Colin Farrell; Jesse Tyler Ferguson; Lily Gladstone; Selena Gomez; Dulé Hill; Ron Howard; Brendan Hunt; Joshua Jackson; Allison Janney; Don Johnson; Mindy Kaling; Jimmy Kimmel; Padma Lakshmi; Greta Lee; John Leguizamo; George Lopez; Diego Luna; Jane Lynch; Steve Martin; Nava Mau; Reba McEntire; Janel Moloney; Ebon Moss-Bachrach; Niecy Nash-Betts; Taylor Zakhar Perez; Mekhi Phifer; Melissa Peterman; Da'Vine Joy Randolph; Sam Richardson; Maya Rudolph; Richard Schiff; Martin Sheen; Martin Short; Jean Smart; Jimmy Smits; Antony Starr; Gina Torres; Dick Van Dyke; Susan Kelechi Watson; Damon Wayans; Kristen Wiig; Henry Winkler; Bowen Yang; Steven Yeun. Tredici di loro sono anche nominati per un premio (Christine Baranski, Matt Bomer, Lily Gladstone, Selena Gomez, Jimmy Kimmel, Greta Lee, Steve Martin, Nava Mau, Ebon Moss-Bachrach, Da’Vine Joy Randolph, Martin Short, Jean Smart, Kristen Wiig). Attesi sul palco anche l’oro olimpico del nuoto Caleb Dressel e la medaglia di bronzo olimpica nel rugby Ilona Maher.

Serie candidate

Le candidature per questa edizione erano riservate alle serie trasmesse nel periodo compreso tra il primo giugno 2023 e il 31 maggio 2024. A ottenere il maggior numero di nomination è stata Shogun, dramma FX ambientato nel Giappone feudale (in streaming su Disney+, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), con 25 candidature. Solo due in meno per la seconda stagione di The Bear (anche questa FX, anche questa in Italia su Disney+), che ha così conquistato il nuovo record di nomination per una serie comedy spodestando 30 Rock.

Serie candidate su Sky

In nomination anche cinque serie disponibili su Sky: True Detective: Night Country; The Gilded Age; Fargo; Curb Your Enthusiasm; Il Simpatizzante. Tutte le serie sono disponibili on demand e in streaming su NOW.

Candidati come miglior attori di serie Sky

In gara come migliori attori sono presenti molte delle star delle serie su Sky e NOW:

fra i migliori attori non protagonisti di una miniserie o serie antologica, Robert Downey Jr per la sua interpretazione ne Il Simpatizzante;

Carrie Coon in gara come Miglior attrice protagonista di una serie drammatica;

Jodie Foster, in lizza per il premio con Miglior attrice protagonista in una miniserie;

Juno Temple e Jon Hamm, nominati rispettivamente come miglior attore e miglior attrice della categoria miglior miniserie o serie antologica.