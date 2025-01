È Colpa Mia - Londra: il remake britannico del bestseller di Mercedes Ron arriva su Prime Video

Prime Video ha annunciato l’arrivo di È colpa mia: Londra, remake britannico del celebre film Culpa Mia (È colpa mia?). Il film, basato sul primo libro della trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron (Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra), sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 13 febbraio 2025.

La pellicola vede come protagonisti due giovani e promettenti talenti: Asha Banks (Come uccidono le brave ragazze - A Good Girl's Guide to Murder) e Matthew Broome (The Buccaneers), con la regia affidata a Dani Girdwood e Charlotte Fassler.

Il trailer

Oggi Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale e le prime immagini, alimentando l’attesa per questo emozionante progetto.

Trama

Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, la ragazza è costretta a trasferirsi dall’America a Londra per vivere con lui e con suo figlio Nick. Arrivata nella capitale inglese, la diciottenne Noah conosce Nick, un "bad boy" carismatico, e tra i due scatta immediatamente una scintilla.

Durante un’estate ricca di cambiamenti, Noah si trova a fare i conti con la sua nuova vita, stringendo amicizie nei sofisticati ambienti frequentati da Nick e cercando di tenere sotto controllo l’irresistibile attrazione che li lega. Tuttavia, la giovane dovrà anche affrontare il suo passato tormentato, imparando cosa significa innamorarsi per la prima volta.