Disclaimer, la serie thriller di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett in arrivo a ottobre

Disclaimer – La vita perfetta, la nuova serie tv del genere thriller psicologico diretta da Alfonso Cuarón e con Cate Blanchett e Kevin Kline nei panni dei protagonisti, uscirà l’11 ottobre su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Dopo i primi due episodi, gli altri cinque usciranno ogni venerdì fino al 15 novembre.

Trama

Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Renée Knight, Disclaimer segue l’acclamata giornalista Catherine Ravenscroft (Blanchett), che ha costruito la sua reputazione rivelando i misfatti e le trasgressioni degli altri. Quando riceve un romanzo da un autore sconosciuto, si rende conto con orrore di essere la protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri e minaccia di distruggere la sua famiglia. Mentre Catherine cerca di scoprire la vera identità dello scrittore, è costretta a confrontarsi con il suo passato prima che distrugga sia la sua vita sia i suoi rapporti con il marito Robert (Sacha Baron Cohen) e il loro figlio Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

Cast

Il cast della serie tv include anche Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon. Il vincitore del premio Oscar Emmanuel Lubezki, che ha già lavorato con Cuarón in Gravity, I figli degli uomini e Y tu mamá también – Anche tua madre, è il direttore della fotografia con il candidato all’Oscar Bruno Delbonnel. Il vincitore del premio Oscar e Grammy, Finneas O’Connell ha invece composto la colonna sonora. Sono vincitori di prestigiosi titoli anche la protagonista, Cate Blanchett, che ha vinto due Oscar per The Aviator e Blue Jasmine e ha recentemente ricevuto una nomination come Miglior attrice per Tár, e il protagonista, Kevin Kline, che ha invece vinto un Oscar nel 1989 come Miglior attore non protagonista per Un pesce di nome Wanda. Fino ad ora, l’ultima avventura di Cuarón sul piccolo schermo risaliva al 2014 con il fantasy drammatico Believe, creato insieme a Mark Friedman.

Prodotta da Apple Studios, "Disclaimer" è coprodotta da Esperanto Filmoj e Anonymous Content.