La classifica dei film e delle serie tv più visti del 2024

Li abbiamo guardati, li abbiamo amati e ne abbiamo discusso senza sosta, settimana dopo settimana dopo averli visti per la prima volta. Sono i film e le serie tv più belle e popolari del 2024. Un anno straordinario per gli amanti del cinema e dell’intrattenimento, i quali attendevano i loro titoli preferiti in streaming.

Da Netflix a Prime Video, da Disney+ a Sky, da Apple TV+ a Paramount+, le piattaforme streaming hanno in catalogo film e serie tv che, nei 12 mesi appena trascorsi, ci hanno sognare, ridere, tremare e riflettere.

I 10 film più visti del 2024

Dopo un anno di pellicole imperdibili Ecco la top 10 dei film più popolari in streaming (basandosi sull'attività degli utenti su JustWatch).

A dominare l’attenzione del pubblico italiano è stato il genere epico, presente in una serie di film come Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, e Civil War, ambientato in un'America del futuro divisa in molteplici fazioni coinvolte in una guerra civile.

Ma è Oppenheimer di Christopher Nolan ad essersi aggiudicato il primo posto tra i film più visti in streaming. La pellicola - che racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica - ha coniugato l’epicità all’interno di un contesto storico e ha brillato per le performance strepitose di Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ed Emily Blunt.

In seconda posizione, Dune di Denis Villeneuve, un’epica avventura di fantascienza che ha conquistato milioni di spettatori adattando magistralmente l’omonimo romanzo di Frank Herbert.

Un altro adattamento, questa volta da Alasdair Gray, è Povere creature! di Yorgos Lanthimos, che si è aggiudicato il terzo posto. Il film parla di Bella Baxter, che viene riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti.

Accanto alle grandi produzioni americane (che hanno dominato tutto l’anno), si sono fatti notare titoli di altre nazionalità, come il francese Anatomia di una caduta, il nippo-tedesco Perfect Days e il nostrano C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

A seguire, il film d’animazione targato Disney Inside Out 2, ha riportato il pubblico nella mente di Riley: insieme a Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, arrivano al quartier generale nuove Emozioni, tra cui Ansia.

Chiude la classifica Beetlejuice - Spiritello porcello, tornato prepotentemente alla ribalta grazie al sequel firmato da Tim Burton, che ha spinto molti a riscoprire l’originale del 1988: una coppia di felici coniugi fantasmi è alle prese con una famiglia di chiassosi e petulanti snob che hanno occupato la loro casa.

Le 10 serie tv più viste del 2024

Il panorama delle serie TV è stato testimone dell’incontrastato dominio a stelle e strisce, con nove serie su dieci prodotte in America.

Il genere drammatico ha accomunato quasi tutti i titoli, ad eccezione dell’ultra-satirico The Boys, in cui un gruppo di vigilanti underground porta avanti un'impresa tanto eroica quanto disperata: tentare di svelare la verità sui Seven e la Vought, la società multimiliardaria che gestisce i supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti.

A scalare la classifica è stato il post-apocalittico Fallout. Ambientato nel 2296 in una Los Angeles devastata dal nucleare, ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera cupa e coinvolgente.

Gli ultimi due posti della classifica sono occupati invece da due grandi successi serie degli ultimi anni: il dramma tra i fornelli di The Bear e True Detective, che ha confermato il suo status di serie antologica cult.

Un’altra serie antologica che trova posto in classifica è Fargo, ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen del 1996: in ogni stagione, nuovi personaggi vengono coinvolti nelle indagini per omicidio in diverse città del Midwest, con crimini apparentemente non correlati tra loro.

La voglia di epica si è fatta sentire anche qui, con la presenza della serie rivelazione Shōgun con Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis e del prequel de Il trono di spade, House of the Dragon.

Altro show dal genere horror/mistery è From, in cui gli abitanti di una piccola cittadina nel centro degli Stati Uniti lottano per mantenere un'apparenza di normalità e cercare una via di uscita, mentre devono sopravvivere alle minacce della foresta circostante.

Del genere fantascientifico invece, Il problema dei 3 corpi, ispirata all’omonimo romanzo dello scrittore cinese Liu Cixin. Il titolo fa riferimento a una delle questioni più discusse della meccanica celeste, la disciplina che studia il movimento di pianeti, satelliti, asteroidi e altri corpi con un approccio fisico-matematico. La serie ruota intorno a una decisione fatidica presa nella Cina degli anni 60 che riecheggia nello spazio e nel tempo fino a un gruppo di scienziati del presente, costringendoli ad affrontare la più grande minaccia dell'umanità.

L’unica serie nella top 10 non prodotta negli Stati Uniti è The Gentlemen, creata da Guy Ritchie e spin-off dell'omonimo film dello stesso Ritchie con Matthew McConaughey e Colin Farrell.