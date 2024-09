Ballando con le Stelle: chi brillerà quest'anno? I pronostici

Il conto alla rovescia è quasi terminato: sabato 28 settembre su Rai1 partirà la tanto attesa 19° edizione di Ballando con le Stelle. Lo show di punta di Rai1 torna a illuminare il sabato sera con un cast stellare, pronto a stupire e incantare il pubblico con esibizioni mozzafiato e coreografie spettacolari. Dopo l’incredibile performance dell'anno scorso, che ha visto Wanda Nara sorprendere tutti con il suo talento e conquistare la vittoria, l’attesa è alta per scoprire chi sarà il nuovo vincitore in questa nuova stagione.

Le favorite alla vittoria

Secondo gli esperti di Sisal, i riflettori sono puntati principalmente su due protagoniste: Bianca Guaccero e Federica Nargi, entrambe quotate a 3,00 come favorite alla vittoria. L'attrice e conduttrice Bianca Guaccero, nota per il suo carisma e la sua versatilità sul piccolo schermo, sarà affiancata dal ballerino professionista Giovanni Pernice. Con la sua esperienza televisiva e una forte presenza scenica, Guaccero si presenta come una delle candidate più accreditate per il trofeo di quest'anno.

Accanto a lei, spicca la presenza di Federica Nargi, ex velina e influencer molto amata dal pubblico italiano. Nargi gareggerà in coppia con Luca Favilla, e la sua simpatia e grazia, già dimostrate in numerose apparizioni televisive, la rendono una rivale temibile per il titolo finale. Con due personalità così forti e talentuose in gara, la competizione promette scintille già dalle prime puntate.

Le altre Stelle in gara

Il podio delle favorite si completa con Nina Zilli, quotata a 4,50. La cantautrice e icona di stile non dovrà contare sulla sua inconfondibile voce, ma sulla sua capacità di adattarsi alla pista da ballo. La sua personalità esplosiva e il suo stile unico la rendono una delle concorrenti più attese.

Tra gli altri nomi di spicco troviamo Massimiliano Ossini, noto conduttore televisivo, e la campionessa olimpica Federica Pellegrini, entrambi quotati a 9,00. Insieme a loro, anche Tommaso Marini, campione di fioretto, è pronto a dare il massimo.

Un altro volto amato dal pubblico è quello di Furkan Palali, attore della celebre serie Terra Amara, la cui vittoria è data a 20. Il suo cammino potrebbe essere più difficile, ma non sono escluse sorprese lungo il percorso.

Tra gli outsider spiccano anche figure come Luca Barbareschi, attore e regista, la giovane Anna Lou Castoldi, figlia d'arte, e Sonia Bruganelli, recentemente al centro del gossip per la sua relazione con il ballerino Angelo Madonia. Tutti e tre sono quotati a 25.

Francesco Paolantoni, amatissimo volto dello spettacolo, sembra invece essere tra i più in difficoltà, con una quota di 22 che lascia presagire una sfida ardua. Ma il colpo di scena di questa edizione è sicuramente la presenza de I Cugini di Campagna: se riuscissero a conquistare il pubblico e i giudici, la loro vittoria pagherebbe ben 50 volte la posta.

Le aspettative sono altissime e il pubblico non vede l'ora di scoprire chi riuscirà a conquistare la scena con le sue performance mozzafiato. Non resta che aspettare sabato sera per assistere all’inizio di un’avventura ricca di emozioni, sorprese e balli indimenticabili.