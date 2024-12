Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie d'azione debutta su Italia 1: cast, trama e curiosità

Dopo il successo della saga cinematografica Attacco al potere, con Gerard Butler nel ruolo dell'agente del Secret Service Mike Banning, l'universo di azione, attentati e complotti si espande con l'arrivo della serie TV Attacco al Potere - Paris Has Fallen. Ambientata in Francia e ricca di adrenalina, la serie debutterà su Italia 1 questa sera, lunedì 2 dicembre, in esclusiva per l'Italia, a pochi giorni dalla messa in onda nel Regno Unito e prima del lancio negli Stati Uniti su Prime Video.

Attacco al Potere - Paris Has Fallen è una serie ad alta tensione che mescola spie, politici di spicco, scorte di sicurezza, intrighi e un'azione mozzafiato. Definita già come "la più grande produzione televisiva del 2024", la serie è divisa in otto episodi che terranno gli spettatori di Italia 1 incollati allo schermo per le prossime settimane. Ogni serata saranno trasmessi due episodi, a partire dalle 21:25, con la possibilità di seguire lo show anche in streaming su Mediaset Infinity.

Trama

Vincent Taleb è il capo della scorta del ministro della Difesa francese. Durante un evento all'ambasciata britannica di Parigi, un gruppo di terroristi, guidati dall'ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce, semina il panico. Il loro obiettivo è vendicarsi di tutti coloro che lo hanno tradito, abbandonandolo nelle mani dei talebani. Per fermare il folle piano dell'ex militare, Taleb fa squadra con l'agente dell'MI6 Zara Taylor. I due presto scopriranno di poter contare soltanto l'uno sull'altra, quando emerge la presenza di una talpa all'interno del loro team...

Cast

Ecco i principali interpreti e personaggi di Attacco al Potere - Paris Has Fallen, scritta da Howard Overman e diretta da Oded Ruskin e Hans Herbots:

Tewfik Jallab interpreta Vincent Taleb, capo della scorta del ministro della Difesa francese;

Ritu Arya interpreta Zara Taylor, agente dell'MI6;

Sean Harris interpreta Jacob Pearce, l’ex capitano della Légion Étrangère che guida la squadra di attentatori;

Ana Ularu interpreta Freja Karlsson;

Camille Rutherford interpreta Théa;

Jérémie Covillault interpreta Matis Garnier;

Emmanuelle Bercot interpreta Juliette Levesque, la Presidente della Repubblica francese;

Nathan Willcocks interpreta Philippe Bardin;

Laurent Lucas interpreta Pascal Moulin.

Curiosità

Attacco al Potere - Paris Has Fallen è una serie composta da 8 episodi, che saranno trasmessi in esclusiva su Italia 1 in quattro prime serate, a partire da lunedì 2 dicembre 2024.

Ambientata nell'universo di Attacco al potere, la serie si inserisce in un franchise che include tre film principali: Attacco al potere - Olympus Has Fallen (2013), Attacco al potere 2 (2016) e Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen (2019). Un quarto film, al momento intitolato Night Has Fallen, è già stato annunciato, ma le riprese non sono ancora iniziate.

Le riprese di Attacco al Potere - Paris Has Fallen sono partite nell'ottobre dell'anno scorso, con location che spaziano tra Londra e Parigi, inclusi luoghi iconici come l'Ambasciata britannica di Francia e l'aeroporto di Orly.

Il pubblico italiano potrà riconoscere alcune voci familiari tra i doppiatori della serie. Il protagonista Tewfik Jallab è doppiato da Francesco Pezzulli, già voce di attori come Leonardo DiCaprio, Aaron Paul e Iwan Rheon (nella serie Game of Thrones). La co-protagonista, Ritu Arya, è invece doppiata da Benedetta Degli Innocenti, che ha prestato la sua voce a Lady Gaga nei film A Star Is Born, House of Gucci e Joker: Folie à Deux, a Daisy Ridley nella saga di Star Wars, e a Michelle Dockery in Anna Karenina e nella serie Downton Abbey.