Apple TV+ gratis il primo weekend del 2025: le serie tv da non perdere

Apple TV+ inizia l'anno con una sorpresa imperdibile: un intero weekend di streaming gratuito: dal 4 al 5 gennaio, la piattaforma renderà disponibile senza alcun costo l'intera libreria di film e serie TV. Un'occasione d'oro per scoprire le produzioni originali della piattaforma, tra cui successi come "Ted Lasso", "Severance" e "The Morning Show", solo per citarne alcuni.

L'iniziativa, annunciata sui canali social di Apple, ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati di cinema e serie TV. Per partecipare basterà accedere all'app Apple TV tramite il proprio dispositivo durante il weekend promozionale.

Questa iniziativa rappresenta una novità assoluta per Apple TV+, che fino ad ora si era limitata a offrire periodi di prova gratuiti per i nuovi abbonati o a rendere disponibili i primi episodi di alcune serie. La scelta di rendere l'intero catalogo accessibile gratuitamente per un intero weekend sembra indicare la volontà di Apple di conquistare nuovi utenti, ma per chi sarà ancora in vacanza, rappresenterà l'occasione per lanciarsi nel binge watching di qualche produzione proprietaria che avrebbe sempre voluto vedere.

Ecco quindi una selezione delle serie più apprezzate del catalogo, perfette per sfruttare al meglio questa occasione.

Ted Lasso

(Apple tv)

Un allenatore di football americano si ritrova a dirigere una squadra di calcio inglese senza alcuna esperienza nel settore. Quello che nasce come un piano per sabotare la squadra si trasforma in una storia di riscatto e umanità.

Oggi, Ted Lasso è la serie di maggior successo su Apple TV+, e non a caso: questa comedy, che va ben oltre il tema sportivo, brilla per il suo ritmo incalzante, l'umorismo intelligente e una delicata vena di malinconia. I suoi personaggi, autentici e pieni di umanità, conquistano il cuore degli spettatori e lasciano un'impronta duratura. L’influenza del creatore di Scrubs è evidente: la serie riesce a riflettere alla perfezione i gusti e la sensibilità del pubblico contemporaneo.

Con tre stagioni all'attivo, Ted Lasso è considerata conclusa, anche se molti fan continuano a speculare su un possibile ritorno. Gli episodi, della durata di circa 20 minuti ciascuno, sono l’ideale per una maratona all’insegna di emozioni e sorrisi.

The Morning Show

The Morning Show porta gli spettatori dietro le quinte di un programma d’informazione mattutino statunitense, tra intrighi giornalistici, giochi di potere all’interno dell’emittente e riferimenti diretti agli eventi storici che influenzano le vicende narrate.

Con un cast stellare composto da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, la serie si afferma come uno dei pilastri del catalogo di Apple TV+, seconda per popolarità solo a Ted Lasso. Intensa e coinvolgente, offre uno sguardo spietato sulle dinamiche televisive, affrontando con realismo e profondità temi come il movimento #MeToo, la pandemia e l’invasione dell’Ucraina. Oltre agli intrighi politici e alle lotte di potere, ciò che rende la serie davvero irresistibile è la sua capacità di fungere da specchio per la realtà contemporanea, fornendo un commentario puntuale e acuto sugli eventi che hanno segnato il nostro tempo.

Attualmente, The Morning Show conta 3 stagioni da 10 episodi ciascuna, ed è già stata confermata una quarta stagione.

Slow Horses

Slow Horses ci porta nel cuore dei servizi segreti inglesi, precisamente in una sede distaccata chiamata Pantano. Qui vengono relegati gli agenti che hanno commesso errori talmente gravi da compromettere le loro carriere. Il gruppo di falliti è guidato da Jackson Lamb, un’ex spia sul campo dal carattere abrasivo ma geniale, che non risparmia tormenti ai suoi sottoposti.

Questa serie, probabilmente la migliore attualmente in corso su Apple TV+, è dominata da un magistrale Gary Oldman, che ha scelto di posticipare la pensione per interpretare il ruolo del caustico e irresistibile Lamb. Ogni stagione è breve, intensa e riesce a superare la precedente, mescolando sapientemente gli intrighi di un thriller di spionaggio degno dei migliori film del genere con un’ironia spietata che racconta le miserie quotidiane della vita d’ufficio delle spie più disastrose mai viste sullo schermo. La serie ricorda per cattiveria narrativa la capacità di Game of Thrones di eliminare senza pietà i suoi personaggi, ma con un tocco di commedia degli errori.

Slow Horses è una serie in corso, con 4 stagioni da 6 episodi ciascuna già disponibili. La quinta stagione è già stata girata, mentre la sesta è ufficialmente in cantiere.

Scissione

(Apple tv)

Una grande azienda statunitense propone ai propri impiegati la scissione, ovvero l’impianto di un microchip che crea una sorta di doppio che viene attivato all’ingresso in ufficio. La persona così non ha memoria dell’orario lavorativo, mentre il suo doppio ha coscienza solo di ciò che avviene in ufficio. Un piccolo gruppo d’impiegati “scissi” scopre alcune inquietanti verità su ciò che accade fuori dall’ufficio, ma non sanno nulla di chi siano le loro versioni nel “mondo reale”, non potendo accedere ai loro stessi ricordi in merito.

La serie ha ricevuto un’accoglienza entusiastica sia da parte della critica che del pubblico, conquistando gli spettatori grazie a una premessa originale, un’eccezionale cura nel design dei set e nella fotografia, e una regia impeccabile firmata da Ben Stiller. L’intreccio, ricco di misteri e colpi di scena, non delude mai e riesce a mantenere alta la tensione dall’inizio alla fine.

Scissione è una serie in corso. La prima stagione, composta da 9 episodi, è già disponibile e ha lasciato tutti in attesa della seconda stagione, che promette di essere altrettanto avvincente.

Presunto innocente

(Apple tv)

Presunto Innocente esplora il drammatico caso di un procuratore capo di Chicago, accusato dell’efferato omicidio di una sua collega e amante. Mentre le prove sembrano inchiodarlo, l’assenza di altri sospettati di rilievo trasforma il processo in un’indagine sulla sua intera vita: non solo come professionista, ma anche come marito e padre di famiglia.

Remake dell’omonimo film con Harrison Ford, la serie rappresenta una delle migliori proposte gialle nel catalogo Apple TV+. Con una narrazione avvincente e un costante gioco di specchi che mantiene lo spettatore in dubbio sull’innocenza del protagonista, Presunto Innocente scava in profondità nella vita privata dei suoi personaggi, rivelando i loro lati più vulnerabili e controversi. Le straordinarie interpretazioni di Jake Gyllenhaal e Renate Reinsve rendono ogni episodio coinvolgente e ricco di tensione.

Dopo il successo della prima stagione, la serie è pronta a trasformarsi in un franchise: il prossimo capitolo seguirà un nuovo caso con un protagonista e un’ambientazione del tutto differenti, in stile True Detective.

Black Bird

(Apple tv)

Black Bird racconta la storia di un piccolo criminale, condannato per reati finanziari, che riceve un’offerta insolita dall’FBI: la libertà in cambio di una missione rischiosa. Per ottenere la grazia, dovrà trasferirsi in un carcere di massima sicurezza e guadagnarsi la fiducia di un serial killer, convincendolo a rivelare dove sono nascosti i corpi delle sue vittime.

Basata su un’inquietante storia vera, questa miniserie è un capolavoro per gli appassionati di true crime, in grado di mescolare cronaca nera, introspezione psicologica e tensione. La trama esplora non solo i crimini brutali al centro della vicenda, ma anche il percorso del protagonista, che scopre con inquietudine quanto le sue ombre interiori lo avvicinino all’assassino che sta cercando di smascherare. Oltre ad essere l’ultimo prodotto in cui ha recitato Ray Liotta, vede fronteggiarsi con due performance strepitose Taron Egerton e Paul Walker Hauser.

Black Bird è una miniserie conclusa, composta da una stagione di 6 episodi.

Disclaimer

(Apple tv)

Disclaimer segue la storia di un vedovo che, dopo la morte della moglie, scopre in una fessura della casa delle foto di suo figlio, tragicamente scomparso, e un romanzo scritto dalla defunta che suggerisce che la morte del ragazzo non sia stata un incidente. Spinto da un bisogno di vendetta, l’uomo inizia a cercare la donna che crede responsabile della morte del figlio.

Questo è stato uno dei maggiori successi di Apple TV+ nel 2024, ma con un finale che ha suscitato reazioni contrastanti: un colpo di scena che può essere amato o odiato. Tuttavia, il rischio vale la pena essere preso, grazie alla straordinaria performance di Cate Blanchett, che interpreta una protagonista la cui carriera e vita vengono scosse dal diabolico piano di un anziano che cerca la giustizia a modo suo.

La serie è diretta da Alfonso Cuarón, il pluripremiato regista di Gravity e del terzo Harry Potter, e si vede chiaramente nel modo in cui la serie cattura lo spettatore con la sua narrazione e regia impeccabile.

Disclaimer è una miniserie conclusa, composta da una stagione di 7 episodi.

Servant

Servant racconta la storia di una coppia benestante di Philadelphia che, dopo la tragica morte del loro figlio infante, decide di sostituirlo con una bambola reborn, una creazione realistica pensata per somigliare perfettamente al bambino scomparso. La madre, incapace di affrontare il lutto, crede che il figlio sia ancora vivo, e la famiglia intera si comporta come se la bambola fosse un bambino vero, persino assumendo una tata per prendersene cura. Tuttavia, quando la giovane tata prende servizio nella casa, cominciano a verificarsi strani e inquietanti eventi che sembrano essere legati al piccolo Jericho, il bambino rimpiazzato dalla bambola. Le inquietudini crescono man mano che il confine tra realtà e finzione si fa sempre più sfumato.

Servant è una serie conclusa. Sono disponibili 4 stagioni, ciascuna composta da 10 episodi.

Pachinko

(Apple tv)

Pachinko – La moglie coreana è una serie che racconta una storia di immigrazione, amore e sopravvivenza, partendo dalle vicende di Sunja, una giovane donna coreana che si trasferisce in Giappone negli anni '10 durante la dominazione giapponese della Corea. La serie esplora non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia, estendendosi fino alla fine degli anni '80, e si concentra particolarmente su Solomon, il nipote di Sunja, che dopo aver studiato e fatto carriera negli Stati Uniti, torna in Giappone.

La serie è basata sul bestseller di Min Jin Lee, che è stato tradotto in più di trenta lingue, e la sua realizzazione ha richiesto quasi quattro anni. La trama offre uno spaccato intenso e commovente della lotta per la sopravvivenza e la ricerca di identità attraverso quattro generazioni, attraversando periodi storici cruciali per la Corea e il Giappone.

Pachinko è un racconto epico che mescola storia, famiglia e cultura, con una narrazione ricca di emozioni. La produzione è notevole, e la serie ha ricevuto il plauso per la sua profondità e per la cura con cui è stata realizzata.

Sono disponibili due stagioni, ciascuna composta da 8 episodi.

Silo

Silo è una serie di fantascienza che racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, costretti a vivere in un enorme silo sotterraneo per proteggersi da un mondo esterno tossico e mortale. Nessuno sa esattamente quando o perché il silo è stato costruito, e chi cerca di scoprire la verità affronta pericoli mortali. La protagonista, Juliette, interpretata da Rebecca Ferguson, è un'ingegnere che inizia a indagare sull'omicidio di una persona cara, solo per trovarsi coinvolta in un mistero ben più complesso e inquietante.

Dal suo debutto il 5 maggio, Silo ha ricevuto recensioni molto positive, con un numero crescente di spettatori che l'hanno seguita. La serie ha ottenuto anche lo status di Certified Fresh su Rotten Tomatoes, e l'interpretazione di Ferguson è stata lodata per la sua gravitas e intensità emotiva.

Al momento, sono disponibili 13 episodi, suddivisi in due stagioni.

Dark Matter

(Apple tv)

Dark Matter è una serie di fantascienza basata sul romanzo omonimo di Blake Crouch, che segue la vicenda di Jason Dessen, un professore di fisica che, dopo essere stato rapito, si ritrova in una realtà alternativa dove alcune sue scelte passate hanno portato a un destino completamente diverso. Il protagonista intraprende un viaggio disperato per cercare di tornare alla sua vita, affrontando universi alternativi e facendo i conti con versioni di sé stesso che lo inseguono, in un'avventura che ricorda molto un'epopea in stile Odissea.

Dopo la prima stagione, Apple TV+ ha annunciato ufficialmente che la serie sci-fi tratta dal romanzo di Blake Crouch continuerà. Una seconda stagione non era scontata: le vicende del romanzo infatti sono già state esaurite, e non esiste un sequel letterario.

Per ora è disponibile solo i 9 episodi della prima stagione.