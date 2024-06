Annalisa-Elodie, il duetto di co-conduttrici a cui Carlo Conti deve dire si

Sì, no, forse. Mentre cominciava a girare di nuovo il rumor che le due cantanti più sexy della musica italiana avrebbero potuto diventare co-conduttrici del Festival di Sanremo, ieri Elodie sguazzava dentro la fontana di San Babila, Milano: nude look, ballerini e tante magliette bagnate sono serviti a lanciare Black Nirvana, il suo nuovo singolo, e a confondere le idee a molti. «Le piace Carlo Conti?», le ha chiesto Vanity Fair. E lei: «Dà sicurezza, è già stato sul palco dell’Ariston, mette serenità». Il che ha fatto credere a molti che sì, forse quella del 2025 sarà l’edizione più hot del festival della canzone italiana: «No, ora sono concentrata sulla musica. Poi chissà, accolgo sempre quello che arriva. Per Annalisa sarebbe una bella cosa». Intanto, Elodie è riuscita anche a creare tutta l’attesa che voleva per promuovere i due appuntamenti negli stadi per il suo "Elodie The Stadium Show": è incominciata così la vendita dei biglietti che la porteranno l’ 8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli. Insomma, l’ennesima mossa pubblicitaria o solo un altro modo, più strategico, per vendere i suoi show? Vallo a sapere.



Sono vite quasi intrecciate quelle delle due reginette del pop che qualcuno ha sempre affermato essere nemiche salvo poi essere smentito dai fatti quando il 9 dicembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago è avvenuto il miracolo e Annalisa è spuntata fuori dal palco di Elodie “improvvisando” insieme a lei un duetto irresistibile avvolta in un vestito di veli rossi. Proprio per questo a gennaio si lasciava intendere che Elodie avrebbe ricambiato il piacere alla collega con un altro duetto di peso ma sullo stage dell’Ariston: invece, un mese dopo, lei si è presentata nella città dei fiori con la Rappresentante di Lista cantando Sweet Dreams degli Eurythmics. Che cosa sarà successo?

L’unico dato certo è che Annalisa è arrivata terza con Sinceramente, superata dal Geolier di I p'me, tu p'te. Povera stella. Scoperte entrambe da Amici di Maria De Filippi (l’altra co-conduttrice papabile per Sanremo 2025: sì, di nuovo), amate da una pubblico che non fa una piega tutte le volte che scelgono outfit sempre più minimali mostrando una sensualità matura e determinata (Annalisa ha 38 anni, Elodie ne ha 34) hanno voci chiare e pensieri complessi e brandiscono la loro sfrontatezza con la sicurezza di artiste coscienti dei propri numeri. I più avvelenati sostengono che entrambe si servano del loro corpo come di uno strumento di marketing sessualizzandolo per vendere dischi. Invece, mostrano senza troppi problemi le loro gambe non solo perché sono lunghe e magnificamente disegnate, ma anche perché sono due donne che hanno dimostrato di sapersi fare strada soprattutto con il loro talento.

Laureata in fisica e cresciuta in una casa di insegnanti (mamma era prof di inglese, il papà di matematica) a Savona una, romana figlia di una cubista di Guadalupe e con una licenza di terza media l’altra (ha abbandonato il liceo prima della maturità) hanno resuscitato il mito di Raffaella Carrà e sono diventate a tempi alterni gli idoli della comunità gay. Ora Annalisa ha appena pubblicato Storie brevi, duetto con Tananai, e il 15 giugno sarà la madrina del Roma Pride, le sue canzoni gli inni della manifestazione che compie 30 anni. Il giorno dopo inizierà il Tutti nel vortice – outdoor, il tour in cui si esibirà nei festival estivi e che le ha permesso di vendere oltre 110 mila biglietti. Diventando, tra le altre cose, la donna più certificata del 2024 con 42 platini, 12 oro e canzoni super ascoltate come Mon Amour e Bellissima, i suoi cavalli di battaglia. Dopo aver conquistato l’America dove è stata scelta da Billboard Italia per il premio “Global Force” ai Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale, è anche l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna a entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100. Quindi, anche ammesso che Elodie sia ancora indecisa, Carlo Conti potrebbe limitarsi a confermare Annalisa e il suo strepitoso curriculum costellato di record: che cosa aspetta?