Amici 2024, ecco la nuova classe

Amici è tornato per una nuova stagione, confermandosi uno dei programmi più amati dai giovani. Nella sua prima puntata — in onda domenica pomeriggio — il talent show di Maria De Filippi ha totalizzato quasi tre milioni di telespettatori, con il 39,63 per cento di share per la fascia che va dai 15 ai 34 anni (15-19 anni si attesta invece al 40,18%).

Durante la prima puntata di Amici sono stati svelati i nomi dei 16 allievi che comporranno la classe di quest’anno. Otto cantanti e otto ballerini tra cui spiccano alcuni volti nuovi e talenti emergenti. Scopriamoli insieme.