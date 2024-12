Su Prime Video il Natale è di casa: Uno Rosso e gli altri show dedicati alla festività

Dopo il debutto nelle sale internazionali e italiane, Red One – Uno Rosso è disponibile in streaming su Prime Video dal 12 dicembre. Questo film natalizio vanta un cast stellare con Dwayne "The Rock" Johnson, Chris Evans, Lucy Liu e J.K. Simmons.

La trama ruota attorno al rapimento di Babbo Natale – nome in codice "Uno Rosso" – e al tentativo del capo della sicurezza del Polo Nord (interpretato da Dwayne Johnson) di salvarlo. Per riuscirci, dovrà collaborare con il più temuto cacciatore di taglie al mondo (Chris Evans), dando vita a un’avventura adrenalinica in giro per il globo per salvare il Natale.

Nonostante la visione sia consigliata a un pubblico con più di 16 anni, e quindi non adatto ai più piccoli o per tutta la famiglia, il film punta a diventare il primo capitolo di un nuovo franchise natalizio targato Prime Video. Anzi, è un film di Natale così ben riuscito da essere qualcosa di più di un classico film di Natale.

Il successo su Prime Video

Il film ha ottenuto risultati straordinari in streaming: nei primi quattro giorni su Prime Video ha raggiunto un record di 50 milioni di spettatori in tutto il mondo. Un risultato incredibile, che fa di Uno Rosso il film di Amazon MGM Studios più visto di sempre sul servizio di streaming, superando il precedente record di Road House con Jake Gyllenhaal del 21 marzo, che invece registrò 50 milioni di spettatori globali in due settimane.

Diretto da Jake Kasdan e prodotto dalla Seven Bucks di Dwayne Johnson, Red One ha avuto un percorso interessante prima del lancio streaming. Con un budget di oltre 200 milioni di dollari, era inizialmente previsto per un’uscita diretta su Prime Video, ma è stato poi deciso un passaggio nei cinema. Tuttavia, l’incasso globale di soli 175 milioni di dollari nelle sale è stato deludente. Nonostante questo, il punteggio A- su CinemaScore e il 90% di gradimento su Rotten Tomatoes hanno contribuito al suo successo una volta approdato in streaming.

"Data la risposta del pubblico a Red One sia nei cinema che su Prime Video, il film sarà chiaramente un favorito perenne delle feste per gli anni a venire", ha affermato Jennifer Salke, responsabile di Amazon MGM Studios. "Con Red One, non c'erano dubbi che la strategia dovesse includere un'uscita nelle sale e una campagna di marketing associata per il lancio in streaming: è gratificante vedere il nostro piano dare i suoi frutti e siamo incredibilmente grati all'intero team di produzione e al cast che hanno contribuito a renderlo possibile".

Natale su Prime Video

Ma non finisce qui. Prime Video offre un ricco catalogo di film, serie e show per chi vuole immergersi ancora di più nell’atmosfera natalizia. Tra i titoli perfetti per una maratona a tema troviamo grandi classici come Il Grinch e The Family Man, la saga completa di Harry Potter, e produzioni italiane originali come Elf Me e LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Per i più piccoli, non mancano proposte come il cartone animato Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale e molte altre.

Ecco i film e le serie per accompagnarvi durante le feste su Prime Video:

10 giorni con Babbo Natale

Il sequel della commedia "10 giorni senza mamma", con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono. Questa volta, i Rovelli si ritrovano al Polo Nord e, tra situazioni esilaranti e rocambolesche, avranno uno spassoso incontro-scontro con Babbo Natale.

A Christmas Wish

Martha Evans, abbandonata dal marito e senza un tetto una settimana prima di Natale, si trasferisce con i suoi figli in una nuova città. Qui incontra persone gentili, trova lavoro come cameriera e, grazie a nuovi legami, riscopre la gioia del Natale.

All I Want for Christmas - Il Regalo più Bello

La dodicenne Lucia, figlia di Babbo Natale, sogna di seguirne le orme, ma una tradizione secolare impedisce alle donne di assumere quel ruolo. Lucia, però, è pronta a tutto per esaudire il desiderio di un bambino e dimostrare il suo valore.

(App)untamento per Natale

La sviluppatrice di app Molly e Jeff, apparentemente incompatibili, si ritrovano coinvolti in una serie di eventi natalizi che li avvicinano. Tra scintille e una trattativa commerciale, nascerà qualcosa di speciale.

Buon Natale da Candy Cane Lane

Eddie Murphy interpreta un uomo disposto a tutto pur di vincere il concorso per i migliori addobbi di Natale del quartiere. Ma un patto con un elfo dispettoso trasforma i "Dodici Giorni di Natale" in una sfida imprevedibile.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale

La straordinaria storia di come Charles Dickens trovò l’ispirazione per scrivere Canto di Natale. Un viaggio tra realtà e fantasia che portò alla creazione di personaggi indimenticabili.

Elf Me

Lillo interpreta Trip, un elfo dalle invenzioni bizzarre che, dopo un grande pasticcio, incontra Elia, un timido ragazzino. Insieme a sua madre e al perfido imprenditore Ciocca (Claudio Santamaria), vivranno un’avventura che cambierà il loro Natale.

Harry Potter - La saga completa

Rivivi le avventure di Harry Potter, dalla lettera di ammissione a Hogwarts ai duelli epici contro Voldemort. Un viaggio magico che non smette mai di incantare.

Parole magiche: la storia di J.K. Rowling

Scopri la vita della scrittrice che ha cambiato la letteratura con la saga di Harry Potter. Dagli umili inizi fino alla creazione di uno dei mondi più affascinanti mai scritti.

Il Grinch

Il classico con Jim Carrey nei panni dello strambo essere verde deciso a sabotare il Natale. Una bambina, però, lo convincerà a cambiare idea.

Il tuo Natale o il mio? - Parte 1 e 2

Improvvisamente a Natale mi sposo

Hayley e James decidono di sorprendersi a vicenda la vigilia di Natale, ma finiscono intrappolati con le rispettive famiglie. Tra segreti rivelati e situazioni imbarazzanti, l’amore sarà messo alla prova.

Lorenzo riunisce la famiglia nel suo albergo per Natale, annunciando il suo matrimonio imminente. La notizia sorprende tutti, ma Alberta, in particolare, è decisa a sabotare i suoi piani.

Io sono Babbo Natale





L'Amore non va in Vacanza

Ettore (Marco Giallini), un ex galeotto, irrompe in casa di Nicola (Gigi Proietti), un uomo apparentemente normale che gli confessa di essere Babbo Natale. Ma sarà davvero lui?

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

Due donne, Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz), con vite e cuori infranti agli antipodi, decidono di scambiarsi casa per Natale. Sarà l’inizio di una nuova vita e, forse, di un nuovo amore.

LOL vuole augurarvi buone feste con questo speciale tutto natalizio. Un'unica puntata, condotta da Fedez, dove a sfidarsi sono alcuni comici delle passate edizioni: Frank Matano, Mago Forest, Michela Giraud, Lillo, Maria Di Biase e, per la prima volta come concorrente, Mara Maionchi. Tra sketch, regali inaspettati e folli battute, trattenersi è difficilissimo... chi ride è fuori anche a Natale!

Regali di Natale del falegname Andersen

Il falegname Andersen, sempre impegnato a rendere magico il Natale per i suoi figli, finisce per combinare un guaio. Ma uno scambio con Babbo Natale gli farà vivere una vigilia indimenticabile.

S.O.S. Natale

Un padre e un figlio trovano Santa Claus nascosto nel loro garage dopo un incidente. Insieme, cercheranno di salvare il Natale e riportare tutto alla normalità.

The Family Man

Un potente uomo d’affari ha l’opportunità di vedere come sarebbe stata la sua vita se avesse preso decisioni diverse in passato. Una storia che scalda il cuore e invita a riflettere sul vero significato della felicità.

Un Natale Senza Tempo

Charles Whitley, un gentiluomo del 1903, acquista un orologio magico che gli permette di viaggiare nel tempo. Un’avventura romantica e natalizia senza confini temporali.

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale

Damian Wayne, figlio di Batman, vuole dimostrare di essere un vero eroe. Rimasto solo a Gotham durante le feste, affronta i supercattivi che vogliono sabotare il Natale.