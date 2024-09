Tremate, le streghe sono tornate. Arriva su Disney+ Agatha All Along

Sì, le streghe son tornate.

Segnatevi questo appuntamento: il 19 settembre su Disney+ vanno in streaming i primi due episodi di Agatha All Along, la nuova serie Marvel dedicata ad Agatha Harkness, più che un sequel uno spin-off di WandaVision.

Ve lo ricordate? Nell’acclamata serie fatata Agatha è stata la prima persona a scoprire che Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, aveva lanciato un incantesimo sull'intera città di Westview e ora è lei a proseguire il suo magico e tumultuoso viaggio per riconquistare i suoi poteri. «Agatha non ha mai avuto un fumetto tutto suo, ma il suo personaggio è stato creato proprio da Kathryn e Jac (la sceneggiatrice) in WandaVision ed è stato di grande ispirazione per tutti noi alla Marvel che dovevamo continuare la sua storia», ha detto il produttore Brad Winderbaum alla conferenza stampa di lancio. «E sì, la Marvel da il meglio quando porta in vita piccoli ruoli riscrivendone la storia e dando loro umanità».

L’attrice Kathryn Hahn è la protagonista della serie: «Agatha è una “cipolla in fiore”, a dire il vero. In WandaVision il suo personaggio aveva così tanti livelli che abbiamo dovuto spogliarla. Quindi, per essere in grado di vedere cosa c'era sotto, siamo stati costretti a levarle di dosso tutti quegli strati di difesa che sono stati costruiti nel corso dei secoli. Ha un aspetto favoloso, ma non è giovane di certo come strega. Lavorare con Jac me l’ha fatta diventare simpatica. Potevo solo sentire le parole che aveva scritto sulla pagina, ma conoscevo il ritmo, il tono». Jac Schaeffer è la sceneggiatrice e regista di WandaVision che ha mandato in scena Agatha scrivendo una parte brillante e assolutamente nuova solo per lei: «C'è sempre qualcosa di personale, nefasto e complesso. Ed è da qui che abbiamo iniziato con Agatha. Poi, quando Kathryn è stata scelta, è diventata un tutt’uno con il personaggio: è così incredibilmente divertente, simpatica e un po' kitsch alla maniera in cui solo le star delle sitcom sanno essere. Ma poi c'era questo suo enorme vorace appetito per il potere. E Kathryn ha incarnato tutto questo».

Nel cast della serie di 9 episodi ci sono anche Aubrey Plaza (la diva di The White Lotus), Sasheer Zamata(The Mitchells vs. the Machines, Tuca and Bertie.), Ali Ahn (Orange is the New Black), Maria Dizzia (Fringe, 13 Reasons Why...), Okwui Okpokwasili. E la Patti Lupone di American Horror Story che ha dichiarato: «Be’, penso di essere una strega. Ma pensavo di essere una strega siciliana anche prima di ricevere una telefonata da Jac e Mary. Era il destino, era un segno di come l’universo si stava muovendo verso di noi. Ho iniziato come cantante in uno stabilimento balneare e ho finito per diventare una specie di lettrice di tarocchi».

Ad accompagnare Agatha nella sua esplorazione c’è un giovane Joe Locke, il ventunenne dell’isola di Man tra i protagonisti di Heartstopper, la serie di Netflix che lo ha lanciato: insieme vagano per i boschi nell’avventura più suggestiva della sua vita. Diventando, forse, qualcun altro: «Quello che trovo così incredibile delle streghe è che possono essere chiunque e qualsiasi cosa», ha notato Mary Livanos, il produttore esecutivo. «La cosa meravigliosa di questa congrega è che sono tutti così diversi. E dotati».