"Adolescence", ecco perché guardare la nuova miniserie crime Netflix

La giovinezza è un territorio fatto di contraddizioni, fatto di sogni e di paure, ma talvolta può trasformarsi nello scenario di un crimine efferato. Questo è il cuore di Adolescence, la nuova miniserie inglese che debutterà su Netflix il 13 marzo. Ambientata tra i banchi di scuola e le celle di un distretto di polizia, la serie promette di tenere incollati gli spettatori con una storia intensa e uno stile visivo unico.

Creata e scritta da Jack Thorne e Stephen Graham, con la regia affidata interamente a Philip Barantini, Adolescence si distingue per la sua tecnica cinematografica particolare. Ogni episodio è girato in un unico piano sequenza, senza stacchi di montaggio visibili, un'impostazione già sperimentata con successo in Boiling Point, film che aveva già visto collaborare Graham e Barantini. Il risultato è un'esperienza immersiva che amplifica la tensione e il coinvolgimento degli spettatori.

Trama

Tutto ha inizio con un ritrovamento scioccante: una ragazzina viene brutalmente assassinata. La polizia non tarda a individuare un sospettato e a compiere un arresto che sconvolge tutti. A finire in manette è Jamie Miller, un tredicenne accusato dell'omicidio della sua compagna di scuola. Il suo destino è incerto: sarà colpevole o innocente? Ad accompagnarlo in questo inferno giudiziario c'è suo padre, Eddie Miller, che lotterà tra la disperazione e la speranza per cercare la verità.

(Netflix)

Cast

Il cast di Adolescence vanta attori di grande talento, a partire da Stephen Graham, che oltre a essere co-creatore della serie interpreta Eddie Miller, il padre del giovane imputato. Ad affiancarlo c'è Owen Cooper, che veste i panni del tormentato Jamie Miller, mentre Ashley Walters ricopre il ruolo del detective Luke Bascombe. Tra gli altri membri del cast figurano anche Erin Doherty, Faye Marsay, Christine Tremarco e Mark Stanley, tutti pronti a dare vita a una storia drammatica e avvincente.

Perché vederla

Adolescence non è solo un thriller avvincente, ma anche una serie profondamente radicata nella realtà contemporanea. I creatori si sono ispirati ai drammatici dati sugli accoltellamenti tra adolescenti, un fenomeno sempre più diffuso nel Regno Unito e in altre parti del mondo. In particolare, lo show mette in luce l'allarmante crescita della violenza di genere, con vittime prevalentemente femminili.

Ma c'è di più.Adolescence esplora anche il lato oscuro di Internet e delle comunità online tossiche, come l'"uomosfera" e i gruppi incel, circuiti che alimentano misoginia, propaganda estremista e istigazione alla violenza. Il debutto della serie arriva in un momento particolarmente significativo, pochi giorni dopo il rientro negli Stati Uniti di Tristan e Andrew Tate, controversi influencer accusati di crimini gravi, tra cui traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale. Un tempismo che rende il messaggio dello show ancora più rilevante e disturbante.

Se amate le storie crime ad alta tensione e le serie che offrono spunti di riflessione su temi sociali attuali, Adolescence è un appuntamento da non perdere. La miniserie si preannuncia come uno dei titoli più discussi dell'anno.