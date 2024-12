ACAB, la nuova serie d'azione in arrivo su Netflix con Adriano Giannini

Debutterà il 15 gennaio 2025 in streaming su Netflix ACAB, la nuova serie d'azione tratta dall'omonima opera letteraria di Carlo Bonini, edita in Italia da Giulio Einaudi Editore, e basata sul film con lo stesso titolo diretto da Stefano Sollima. Lo ha annunciato Netflix diffondendo le prime foto ufficiali e il primo teaser trailer:

Trama

Una notte di violenti scontri scuote la Val di Susa. Durante le operazioni, una squadra del Reparto Mobile di Roma perde il proprio leader, gravemente ferito. Ma quella di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante) non è una squadra qualunque: è Roma, un’unità che ha trasformato il caos in strategia, con metodi al limite del protocollo e un legame che somiglia più a una famiglia che a un reparto operativo. A rompere questo delicato equilibrio arriva il nuovo comandante, Michele (Adriano Giannini), figlio della polizia riformista. Per lui, squadre come quella rappresentano un passato da superare, un modello da rifondare. Ma il nuovo comandante si troverà a guidare la formazione in uno dei momenti più critici: non solo le tensioni interne mettono alla prova la solidità del gruppo, ma una nuova ondata di malcontento popolare si abbatte sulle istituzioni. Un altro “autunno caldo” incombe, e sarà proprio questa squadra a doversi schierare in prima linea. Mentre il clima si fa sempre più incandescente, ogni protagonista sarà costretto a interrogarsi sul significato del proprio ruolo, sul senso del lavoro che svolgono e sull’identità di una squadra che non è mai stata così fragile.

Cast

La serie lunga 6 episodi e prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios -, è diretta da Michele Alhaique, e vede come protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi.

La serie è ideata da Carlo Bonini e Filippo Gravino e scritta da Filippo Gravino, Carlo Bonini, Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini, con Stefano Sollima che torna come produttore esecutivo.