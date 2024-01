Swarovski svela la tiara per il Vienna Opera Ball di quest’anno

Tutte le giovanissime sognano almeno una volta di trasformarsi in principesse, ed è grazie a Swarovski che le debuttanti di Vienna potranno vivere il loro sogno il prossimo 8 febbraio, presso il Teatro dell’Opera di Vienna. Classificato dal 1935 come patrimonio culturale dell’UNESCO, il Vienna Opera Ball è considerato uno tra gli eventi culturali e mondani più attesi del panorama austriaco. Swarovski ne è partner ormai da quasi 70 anni e ogni anno si impegna nella realizzazione di una speciale tiara per l’evento.

«Siamo onorati di far parte di questa tradizione, che incarna grazia, bellezza ed eleganza. Swarovski è maestro della luce dal 1895 e questa partnership di lunga data con il Ballo dell’Opera di Vienna unisce due icone della cultura austriaca dimostrando al contempo l’incredibile Savoir-faire di Swarovski» commenta il CEO di Swarovski Alexis Nasard.

Progettata dalla Direttrice Creativa del marchio Giovanna Engelbert, la tiara di quest’anno prende ispirazione dai gioielli austriaci e dalla famiglia di gioielli Mesmera firmata Swarovski. Il diadema si presenta in modo incantevole, quasi magico, con ben 233 cristalli trasparenti dai tagli diversi partendo da pietre grandi che gradualmente si restringono. Sono passate solo poche ore dalla rivelazione della tiara per questa edizione e le debuttanti sono già in subbuglio.

Bogdan Roscic - direttore del Teatro dell'Opera - ci tiene ad affermare: «Le belle tradizioni sono diventate rare e forse è per questo che oggi sono particolarmente affascinanti. Nella magnifica tradizione del Ballo dell’Opera, le tiare delle debuttanti costituiscono sicuramente una parte integrante. Gli ospiti del ballo dell'Opera di Stato di Vienna, un pubblico televisivo di milioni di spettatori e le comunità dei social media in tutto il mondo saranno testimoni ancora una volta dell'ingresso del comitato di apertura e della gioia e orgoglio delle debuttanti che indosseranno la tiara a febbraio. Non vedo l’ora che arrivi il nuovo design e che la nostra collaborazione di lunga data con Swarovski continui»

(Swarovski)