La spesa di settembre

L’arrivo di settembre preannuncia una cosa bramata da molti: l’autunno. Arriva infatti il fresco, le giornate iniziano ad accorciarsi e la natura ci offre spettacolari immagini e prodotti come le bietole, il cavolo cappuccio, la catalogna, il rabarbaro e la zucca.



Vediamo insieme cosa mettere nel carrello a settembre!

Cosa mettere nel carrello?

Quando a Chef in Camicia andiamo quotidianamente al mercato, amiamo girovagare tra le varie gustosità esposte, e sappiamo che a settembre a fare da padroni ci sono l’uva e i fichi.

Frutti sani e completo, ricchi di zuccheri semplici, quindi facili da assimilare, un vero tesoro di stagione ricche di virtù benefiche.

Vitamina A, B1, PP e C ma anche molti sali minerali come il manganese, il calcio e il potassio: insomma un mix perfetto che stimola il lavoro del fegato e aiuta a disintossicare l’organismo.

Oltre all’uva troviamo in commercio anche il cetriolo e il peperone, oltre allo scalogno e al pomodoro, con cui preparare anche un’insalata fredda.

Per quanto riguarda invece la frutta, per gli inizi di settembre troviamo ancora l’anguria e il melone, e gli indimenticabili fichi, da gustare in praticamente tutte le salse, in piatti dolci e salati.

Anche i funghi possono trovare spazio tra le diverse ricette di questo mese, sia crudi sia cotti, tesori di proprietà benefiche grazie all’assenza di grassi e a buone quantità di antiossidanti come il triptofano, la lisina e le vitamine del gruppo B.

info: chefincamicia.com