Affari di cuore

ose rosse. Cenette occhi negli occhi. Regali. È San Valentino. Per molti il giorno più romantico dell’anno, florilegio di cuori, flûte incrociati e promesse d’amore eterno. Per altri, più cinicamente, una delle feste più commerciali al mondo, che comporta tanti baci e altrettanti abbracci, ma soprattutto (ingenti) spese. «Bisogna partire dal presupposto che il 14 febbraio è stato inventato da un’azienda di biglietti d’auguri in America per vendere di più, quindi non ha nulla a che vedere con la religione o la storia» spiega l’antropologa inglese Anna Machin dell’Università di Oxford. Lo raccontano bene i dati, secondo cui la spesa media per l’occasione è in crescita esponenziale. Nel 2023, ha calcolato Confesercenti, ogni innamorato ha sborsato intorno ai 71 euro (+35 per cento rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia).

Nel 2024, nonostante l’inflazione, circa il 60 per cento degli italiani ha festeggiato il 14 febbraio con una spesa media salita a 85 euro a persona. E per il 2025 l’incremento dovrebbe toccare i 95 euro. Insomma: la crisi c’è, ma quando si parla di senti menti la mano sul portafogli gli italiani la mettono volentieri. Ovviamente i settori più coinvolti sono facilmente immaginabili. Si stima che oltre cinque milioni di connazionali sceglieranno di cenare fuori, generando un giro d’affari superiore ai 270 milioni di euro. In media una cena completa - con rosa, candela e menù romantico - si attesta sui 60 euro a persona. Ovviamente, la cifra comprende gli estremi. Più economica è l’opzione trattoria che, con circa 30 euro, serve il classico menù che parte dalla «fantasia di antipasti», prosegue con «cuoricini in salsa di noci» e afrodisiaci «gamberoni al guazzetto» per concludersi con un ovvio «cuore caldo al cioccolato». Diverso il discorso per i ristoranti stellati. Naturalmente anche gli chef più noti non perdono l’occasione, con cifre del tutto diverse, di far festeggiare fra le loro mura ame ne il Santo dell’Amore. Un esempio? A Milano lo stellato Berton propone menù da 195 a 270 euro a base di portate come il «ceviche di barbabietola rossa, rape bianche e branzino marinato in erbe» e «l’astice alla brace e carota al frutto della passione». Al Cafè Cracco in Galleria invece il menù degustazione - sei portate come tartare di gamberi viola, o astice al vapore con cialda alle erbe, variazione di cavolfiori e salsa al me lograno - costa 190 euro a innamorato. Niente in confronto a quanto proposto per una cena romantica a Roma dalla (tristellata) Pergola del Rome Cavalieri. Qui il viaggio culinario orchestrato dallo chef Heinz Beck propone sette portate che culminano con il «dessert di San Valentino». Il conto è certamente indimenticabile: 680 euro (a persona).

Ma alla cena, ovviamente, vanno aggiunti gli importi destinati ai regali. D’accordo con un recente studio condotto da Idealo, portale internazionale leader nella comparazione prezzi, è finito il tempo dei generici profumi o delle sempreverdi sciarpe. Oggi si punta su doni personalizzati o ad assecondare le passioni dei partner. Da un lato e dall’altro. Per gli uomini largo a chitarre acustiche, vinili, magliette di calcio, racchette da tennis. Immancabile il tocco hot: i sex toys per uomini hanno visto un aumento del 21,5 per cento nelle intenzioni d’acquisto. Per le signore, invece, sono borse (+60 per cento presenti nelle ricerche), trucchi (+40 per cento) e occhiali da sole (+43 per cento) gli articoli preferiti. Ma non mancano i viaggi che registrano sulle piattaforme deputate aumenti anche a tre cifre. Secondo i dati di Booking.com, le città che hanno visto il maggio re incremento nelle ricerche rispetto all’anno precedente sono: Fukuoka in Giappone (+551 per cento), Budapest in Ungheria (+130) e Atene in Grecia (+115). Non mancano le italiane: al quarto posto Venezia (+112) e all’ottavo Roma (+106 per cento).

Le esperienze alternative stanno invece crescendo a doppia cifra (+20 per cento). Difficile sapere se il motore propulsivo di questo cambio di rotta sia l’ansia sociale o il fatto che l’amore sia sempre più vissuto come una performance. «L’amore è come è sempre stato, è antico e vecchio quanto il tempo» puntualizza Machin, da qualche giorno in libreria con il saggio Cosa sappiamo davvero sull’amore (Utet, 320 pagine, 24 euro). «I suoi aspetti biologici sono immutati, mentre sono variati i rituali a esso associati. Oggi è diventato più libero e ampio, ma al tempo stesso più egoista: rispecchia la società individualistica che viviamo. Non bisogna dimenticare» prosegue l’antropologa «che l’idea di formare una coppia basata sull’amore piuttosto che sul pragmatismo è piuttosto recente. È emersa nel XIX secolo, durante l’epoca dei poeti romantici, e ha acquisito sempre più influenza man mano che è stata assimilata nella nostra letteratura, nei film e nella televisione». Ma l’amore porta con sé anche segni che possono celare delle trappole. «Nel giorno di San Valentino è bene ricordare che quel segno d’amore che spesso viene donato a noi donne può essere solo un inganno di quel principe azzurro di cui abbiamo bisogno di liberarci. Una liberazione che deve avvenire dal punto di vista non solo sessuale, dove molto è stato fatto, ma anche sentimentale» ragiona la scrittrice Angela Azzaro.

Di certo per celebrare San Valentino in modo meno tradizionale si susseguono esperienze interattive e tematiche, legati alla sfera del sesso oppure no. Fra le serate più hot spicca quella proposta dal club bresciano Le Prisonnier, che ha organizzato una notte ad hoc di playmate (in cui ci si scambia i ruoli all’interno della coppia). Ci sono poi le cene con delitto e le escape room a tema, che stanno aumentando esponenzialmente la loro popolarità (e i relativi costi). Tra le prime, sono molte le offerte di «Mystery Night», che permettono ai partecipanti di calarsi nei panni di detective per risolvere enigmi d’amo re. Gettonata quella del Backdoor1253 Escape Room Secret Bar a Calusco d’Adda (Bergamo): per San Valentino è incentrato sulla regina Teodolinda e il suo amore segreto. Ma sono le seconde, cioè le escape room, a riservare le sorprese più ambi te. Regina è la Wanderlust Escape Game a Parigi che propone «L’Academ’X», ambientata nel club libertino più esclusivo della città. Invita a vestire i panni di un investigatore incaricato di eliminare le tracce lasciate da un marito infedele. Con enigmi che si snodano tra scenari di inganni e labirintici ambienti «dungeon», l’esperienza promette un’immersione unica nel suo genere. Il costo? Circa cento euro. Per un’ora d’amore, esatta...