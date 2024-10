Rebel Revolution Fest con RTL 102.5 e Radio Zeta: i concerti gratuiti a Roma

Il Rebel Revolution Fest arriva a Roma per due serate all'insegna della grande musica, grazie alla collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta. Il festival si terrà al Parco Schuster il 4 e 5 ottobre, offrendo spettacoli gratuiti con la partecipazione di alcuni dei più importanti artisti della scena musicale nazionale e internazionale.

Gli eventi saranno trasmessi in diretta su RTL 102.5, RTL 102.5 Play e Radio Zeta, permettendo a tutti gli ascoltatori di vivere l'energia del festival anche a distanza. Inoltre, Francesco Fredella seguirà l'evento per la trasmissione "Protagonisti" di RTL 102.5, mentre il team di Radio Zeta – composto da Diego Zappone, Amelia Villano, Alessandra Vatta, Stefania Iodice, Benedetta Mannucci, Mario Vai e Cianna – sarà presente sul posto dalle 15:00 alle 17:00 per attività social e dirette.

Il programma degli artisti:

Venerdì 4 ottobre : si esibiranno Noemi, Petit, Clara, Leon Faun, Bendj&Fede, Leo Gassmann, Ditonellapiaga, Alfa, Articolo 31 e il DJ set di Massimo Alberti, conosciuto per la sua trasmissione "70-’80-’90 all’ora" su RTL 102.5.

: si esibiranno Noemi, Petit, Clara, Leon Faun, Bendj&Fede, Leo Gassmann, Ditonellapiaga, Alfa, Articolo 31 e il DJ set di Massimo Alberti, conosciuto per la sua trasmissione "70-’80-’90 all’ora" su RTL 102.5. Sabato 5 ottobre: il palco vedrà le performance di La Rappresentante di Lista, Fred De Palma, Rocco Hunt, Olly, Big Mama, Sarah, Massimo Pericolo e il duo Merk & Kremont.

Entrambe le serate inizieranno alle 21:00 e saranno presentate dalle voci di Radio Zeta, Giulia Laura Abbiati e Luigi Santarelli. Il festival sarà un momento di puro divertimento e spettacolo, con ingresso totalmente gratuito.