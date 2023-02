Rtl 102,5 e Radio Zeta arrivano a Sanremo

Dal 6 all’11 febbraio, RTL 102.5 e Radio Zeta saranno presenti a Sanremo per seguire la 73esima edizione del Festival della canzone italiana e, per tutta la settimana, i palinsesti di entrambe le emittenti saranno interamente dedicati alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse. Per garantire una copertura a 360° dell’evento, quest’anno ci saranno due studi d’eccezione: RTL 102.5 tornerà a trasmettere dalla storica postazione in vetrina allo store OVS su Corso Matteotti, proprio accanto all’ingresso dal Teatro Ariston, mentre Radio Zeta sarà alla Meeting Room dell’Hotel Nazionale.

Anche i profili social di RTL 102.5 e Radio Zeta saranno un punto di riferimento per seguire Sanremo, con aggiornamenti in tempo reale di cosa accade non solo attorno, ma anche dietro le quinte del festival. Il viaggio di RTL 102.5 verso il Festival di Sanremo, iniziato il 26 gennaio con collegamenti quotidiani con personaggi storici della musica italiana durante Non Stop News, continuerà con Luca Dondoni, che si collegherà in diretta dalla città dei fiori per fornire un punto di vista critico sugli eventi del Festival, le impressioni della sala stampa, indiscrezioni e curiosità.

Massimo Galanto sarà l’inviato de “La famiglia giù al nord” e trasmetterà in diretta dalla terrazza dell’Hotel Nazionale, offrendo alla radiovisione un inedito sfondo con la bellissima vista sulla città di Sanremo. Direttamente dalla postazione OVS su Corso Matteotti, Federica Gentile sarà l’inviata di “W l‘Italia”, Jody Cecchetto e Paola di Benedetto di “The Flight”, e Niccolò Giustini di “Password”. Per “Protagonisti”, ci sarà Francesco Fredella che trasmetterà in diretta dalla Meeting Room dell’Hotel Nazionale per raccontare gli attimi prima dell’inizio del Festival.

Dagli studi di Milano, ma costantemente connessi con Sanremo, la “Suite 102.5” diventerà “Suite 102.5 - Finalmente Sanremo”, una versione speciale della trasmissione interamente dedicata alla kermesse con commenti a caldo degli artisti appena scesi dal palco e collegamenti in diretta con “Casa Monina”. Anche il palinsesto di Radio Zeta sarà interamente dedicato al Festival di Sanremo, con ben tre programmi in diretta dalla città dei fiori: “Turbo Zeta”, condotto da Luigi Provenzani direttamente da Sanremo, “Destinazione Zeta”, con Niccolò Giustini e Virginia Tschang, dalla Meeting Room dell’Hotel Nazionale, mentre “Zetagram” sarà trasmesso dalla vetrina dello store OVS con la conduzione dalla città dei fiori di Carolina Russi Pettinelli. Gli ascoltatori potranno seguire le dirette di RTL 102.5 e Radio Zeta in radiovisione o in live streaming su RTL 102.5 Play.

Sulla piattaforma, nella sezione dedicata, gli ascoltatori potranno rivedere tutte le interviste ai protagonisti del Festival di Sanremo e tanti altri contenuti in esclusiva. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione fra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione della speciale classifica di RTL 102.5 “Finalmente Sanremo” che, come ogni anno, premierà la canzone più radiofonica del Festival di Sanremo. I risultati si baseranno sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprensivo di radio nazionali/ regionali/ locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la propria preferenza su tutte le canzoni in gara, a partire dalle 21.00 di martedì 7 febbraio, all’apertura del Festival. Il vincitore della classifica “Finalmente Sanremo” sarà svelato in diretta nel corso del “L’Indignato Speciale” di domenica 12 febbraio e, la settima successiva, ritirerà il premio negli studi di Cologno Milano di RTL 102.5.