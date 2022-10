È tutta italiana la maison di parrucchieri più trendy di New York

La diva di Hollywood, eterna rivale di Bette Davis, Joan Crawford, sosteneva che la cosa più importante per una donna, dopo il suo talento, fosse il suo parrucchiere.

Si può non essere completamente d’accordo con quest’ordine di priorità, ma è indubbio che ormai colui che riveste il ruolo di hair stylist sia diventato un complice di bellezza irrinunciabile per tutto l’universo femminile (e maschile).

Perché un taglio di capelli, un colore o una messa in piega, non sono solamente un modo per essere in ordine, ma un’espressione di sé stessi. Racchiudono la volontà di concedersi una coccola, che diventa una delizia, se ce la si concede al venticinquesimo piano, in un atelier da sogno, con vista mozzafiato su tutto il Central Park!

Da qualche mese, al 153 West sulla 57ma strada di Manhattan, all’interno dell’hotel più lussuoso della città, ha aperto quello che può essere definito senza paura di essere smentiti, il Salone più elegante e alla moda di tutta New York, e probabilmente la maison con la miglior vista degli Stati Uniti: Rossano Ferretti Hair Spa, una realtà tutta italiana.

La mente di tutto questo, Rossano Ferretti in persona, garanzia nel mondo del beauty, non è nuovo a questi incredibili locali: la precedente sede era lo splendido Fuller Building, storico palazzo Art Deco in Madison Avenue. Fedele al suo progetto di spostare le proprie sedi in luxury hotels (come già fatto a Dubai e Abu Dhabi), ha dimostrato un particolare talento nel trasformare spazi in saloni di lusso, scegliendo per New York il Park Hyatt, considerato in questo momento l’hotel a cinque stelle più bello della Grande Mela.

Jan Spagnuolo, direttore del salone e top hair stylist tra i più richiesti, spiega come si sia voluta dare un’ulteriore marcia in più con una boutique da sogno, a partire dalla living room, l’angolo più fotografato e instagrammabile del salone. Le vetrate regalano un panorama sull’upper side e l’occhio si perde fino al fiume Hudson, senza farsi mancare un piccolo, ma suggestivo scorcio sul Central Park.

Man mano che si passeggia nel salone, sala dopo sala, come in una sorta di affascinante girone dantesco alla rovescia, incontriamo uno spazio con soffitti altissimi che affaccia sulla Carnagie Hall, totalmente dedicato al colore, la zona lavaggio con poltrone massaggianti, l“Hair treatment” (dove in un contesto di luci soffuse si offrono trattamenti per ogni tipo di capello), fino a raggiungere la zona più “in” ed emozionante della boutique: le vip rooms. Per chi preferisce una completa riservatezza, due privé fanno respirare la totale gioia di godere di un panorama incredibile su tutto il Central Park. E grazie alla terrazza, l’aria del Central Park la si può respirare veramente, magari sorseggiando un aperitivo al sapore del venticinquesimo piano!

Jennifer Lawrence, Pippa Middleton (e sua sorella!), Dakota Johnson e Reese Witherspoon sono solo alcuni dei nomi del jet set mondiale passate nei saloni Rossano Ferretti.

C’è tutto: il Central Park, il Carnegie Hall, l’Hudson e la 5th Avenue, ma quello che non può mai mancare in tutti i saloni Ferretti del mondo, sono le foto del nonno e della mamma di Rossano, coloro da cui tutto è partito.

Tutto inizia a Campegine, un paesino tra Parma e Reggio Emilia, dove nonno Renato, barbiere, girava cascina per cascina con la sua lambretta per fare i tagli da uomo. È poi la volta di mamma Giliola, che con una piccola bottega composta solo da due poltroncine, si dedica ai tagli da donna. Qualche anno dopo, un ragazzo visionario appena adolescente, riuscirà a dar vita a un brand che in 35 anni ha raggiunto la vetta del proprio settore.

Il primo salone è quello di Parma, la Casa, la Maison, dove c’è anche la scuola. Dopo Parma, inizia l’espansione: prima in Italia, poi in Europa, in Asia, fino agli States.

Quelle foto sono sempre lì a ricordare le inconfondibili radici, l’impronta e le origini italiane, che piacciono, che rassicurano; quel tocco di raffinata italianità che conferisce ulteriore fiducia a un brand internazionale.

Rossano non ha mai smesso di formare persone e circondarsi di professionisti talentuosi; lo si percepisce anche ascoltando la passione per il proprio lavoro di Jan, 27 anni nel team Rossano, e restio a svelare i nomi delle celebrities che frequentano il salone.

“Rossano è sempre stato un visioner, un uomo con carisma incredibile e forza intuitiva straordinaria. Nonostante lavori con lui da 27 anni, ho sempre qualcosa da imparare, ha sempre qualcosa da insegnare. Mi sento una persona molto privilegiata, perché non solo faccio quello che amo, ma ho avuto la fortuna di fare un lavoro dove ho incontrato un maestro, e averlo come capitano, mi ha permesso di seguire una direzione vincente”.

Un esempio di questa direzione è il taglio invisibile.

Rossano e la sorella Lorenza (la stoffa per questo lavoro, la famiglia Ferretti ce l’ha evidentemente nel sangue!), hanno propriamente inventato quello che ancora oggi viene chiamato il Metodo: una particolare tecnica di taglio che si basa sulla caduta naturale del capello. “Semplicemente, si “ascoltano” i capelli. Non è importante che il capello sia liscio, riccio o crespo, lungo o corto. In ogni caso è un taglio su misura. Nello stesso modo in cui un sarto ti cuce addosso un abito, noi trattiamo i capelli. Un taglio “tailor made”.

Un’idea geniale che permette di non avere sorprese una volta a casa. La filosofia è: meno si fa e meglio è! Un sogno che diventa realtà per tutte le donne con capelli ribelli e indisciplinati!

Quando si taglia con il Metodo, non si percepisce l’impronta della forbice, ma solo l’armonia e la proporzione che fanno apprezzare la bellezza del taglio. Da qui la definizione, data da diversi media, di taglio invisibile.

Questa tecnica ha regalato a Rossano Ferretti importanti riconoscimenti a livello mondiale, riconoscimenti e premi che continuano a crescere e solidificarsi grazie alla linea di prodotti lanciata pochi anni fa.

Con la guideline “Made in Italy for you with love”, che rimarca l’orgoglio di una produzione totalmente italiana, con i migliori ingredienti naturali e chemical free, Rossano ha trasferito sui capelli il concetto e l’attenzione dei prodotti skin care. Tecnologie, fragranze, prodotti e packaging premiati dalle più importanti testate giornalistiche e dagli attori più esperti del settore.

New York è molto cambiata dopo questi due anni di pandemia: locali storici hanno chiuso i battenti e altrettanti hanno iniziato una nuova avventura; la città è in forte cambiamento, ma Rossano Ferretti continua a essere un punto di riferimento in tutto il mondo del beauty e nell’olimpo degli hair dressers.

Certo, i prezzi di un taglio o di un colore non sono propriamente accessibili a tutti i portafogli, ma se, come si dice, i soldi non possono comprare la felicità, di certo possono regalare un fantastico taglio di capelli in una location da brividi per mano di uno degli hair stylist più quotati e talentuosi di tutta la East Coast!