Robert Downey Jr torna alla Marvel nei panni del cattivo

Non ce ne vogliano i fan dei fumetti, ma questa frase de Il cavaliere oscuro si adatta perfettamente alle ultime novità sull’universo Marvel, presentate al Comic-Con di San Diego.

«O muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo» aveva detto Harvey Dent dal suo letto di ospedale, ma in questo caso Robert Downey Jr ha fatto entrambi. Finito di vestire i panni di Iron Man, l’attore è pronto a tornare sul grande schermo nel ruolo di uno dei più grandi cattivi Marvel, Dottor Destino, recentemente interpretato perAudible dalla voce di Luca Ward.

«Dottor Destino è uno dei personaggi più complessi dell’Universo Marvel e ha bisogno di un attore veramente eccezionale per dargli vita» hanno raccontato dal palcoscenico di San Diego i fratelli Russo prima di svelare — tra le grida dei fan — il casting di Robert Downey Jr.

Inutile a dirsi che i rumors riguardo la nuova interpretazione sono già iniziati a circolare. Secondo i più accaniti fan dell’universo Marvel, tra cui il critico cinematografico Jeff Sneider, quello che vedremo al cinema non sarà il classico Dottor Destino, ma un Iron Man «cattivo», come raccontato nel fumetto Infamous Iron Man, in cui Victor Von Doom assume il mantello di Iron Man. Esiste poi un altro racconto — Anthony Stark of Earth-11029 — in cui Destino e Stark si scambiano le menti e quindi Destino si muove nel corpo di Stark.

Una teoria affascinante che però sarebbe contraddetta dalle parole di Kevin Feige — presidente dei Marvel Studios — che in una intervista a Vanity Fair US aveva sottolineato: «Abbiamo intenzione di conservare quel momento e di non toccarlo più (la morte di Iron Man in Endgame, ndr). Abbiamo lavorato tutti duramente per molti anni per arrivare a quel momento e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo».

Ciò che è certo è che la Marvel aveva bisogno di un nuovo grande cattivo e, considerati i collegamenti tra Dottor Destino e i Fantastici Quattro (oltre che gli Avengers), quello che ci aspetta è un multiverso ancora più sfaccettato

Avengers: Doomsday — previsto per il 2027 — è solo l’ultimo di una lunga lista di pellicole ambientate nell’universo Marvel. Dal campione di incassi Deadpool & Wolverine (sette milioni al box office solo in Italia), attualmente nelle sale, a Captain America: Brave New World, al cinema da 12 febbraio 2025, fino a The Fantastic Four: First Steps (25 luglio 2025), eroi e cattivi sono pronti a conquistare il pubblico mondiale