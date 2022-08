Consigli per il brunch perfetto

L’idea del brunch è iniziata ufficialmente negli Stati Uniti, dove breakfast e lunch (colazione e pranzo) si univano a metà mattinata per dare vita a un pasto ricco e saporito.



Oggi questa abitudine è diventata conosciutissima anche in Italia, e quale miglior occasione se non l’estate per poterne approfittare e farlo proprio all’aperto?

Che sia in un parco o sul balcone non importa, ecco tre idee super gustose per renderlo speciale!

Ricette salate per il brunch

Solitamente il brunch si caratterizza di un bel buffet, da cui ognuno può prendere ciò che più preferisce.

Per noi non può certamente mancare la parte salata, che rende tutto più saporito e memorabile.

A tal proposito, la prima idea è quella di preparare dei bagel salati con crema di ricotta, limone e bresaola che sono buonissimi anche farciti con salmone, formaggio spalmabile ed erba cipollina.

Anche il pizza sandwich è un’idea carina e goduriosa per mettere insieme sullo stesso buffet due passioni degli italiani: i panini e la pizza.

E sulla stessa scia non può mancare il Montecristo: filante e saporitissimo!

Ricette dolci per il brunch

Ok il salato ma non possiamo mica dimenticarci del dolce!

Per questo abbiamo selezionato alcune ricette originali che arricchiranno il vostro brunch di un tocco unico e sublime, senza rinunciare alla leggerezza.

La prima idea è realizzare dei freschi e golosi Muffin cheesecake: preparatene in quantità industriale, perché spariranno nel giro di pochi minuti!

E gli Scones alle fragole e mascarpone invece? Se non li avete mai provati, allora questa è l’occasione giusta.

Infine, indimenticabili saranno anche i Dutch baby pancake: da farcite con frutti rossi e cioccolato al latte.

Bevande fresche per il brunch

E infine, come per ogni brunch che si rispetti, anche le bevande ricoprono un ruolo importantissimo.

Per esempio, un’idea che unirà tutti sono questi 3 smoothies alla frutta: freschi e facilissimi da realizzare.

E poi, da provare assolutamente anche il China Ginger: un cocktail a base di zenzero che aiuta a combattere il caldo.

info: chefincamicia.com