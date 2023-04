Qeeboo e Campari Soda firmano una collezione ispirata all'iconico drink

Italianità e voglia di uscire dagli schemi, liberandosi da qualsiasi convenzione e pregiudizio. Ecco le due caratteristiche che accomunano Qeebo, azienda di design nata nel 2016 da un’idea di Stefano Giovannoni, e Campari Soda, l’iconico brand di apertivi. In occasione della Milano Design Week 2023, i due brand si sono uniti dando vita a una straordinaria collaborazione che prende forma attraverso quattro creazioni frutto dell’unione di oggetti apparentemente diversi e distanti tra loro.

Secondo Andrea Ceccarini, Aperitifs Marketing Director at Campari Group: «La sinergia con Stefano Giovannoni e il suo team è stata immediata e ha portato alla creazione della Design Connection Qeeboo per Campari Soda. Una collaborazione che pone al centro la “fusione” dei due mondi: da un lato l’originalità e la cura ai dettagli degli oggetti simbolo del brand di design e dall’altro l’iconica bottiglietta e il rosso che contraddistinguono Campari Soda e rievocano la convivialità del momento dell’aperitivo, con un anima pop e innovativa».

Con il termine Design Connection, Ceccarini definisce un progetto che esiste sin dalla nascita del brand Campari nel 1932. È, infatti, in quell’anno che Davide Campari - imprenditore illuminato e grande appassionato di arte - creò il primo aperitivo monodose della storia e chiese al futurista Fortunato Depero di disegnare l’inconfondibile bottiglia a forma di calice rovesciato da 9,8 cl. «Campari Soda è quindi da oltre 90 anni simbolo di autenticità e racchiude nella sua bottiglietta un design privo di maschere e convenzioni sociali che si lega a coloro che condividono uguali valori, sempre #SenzaEtichette».

«La presenza di Campari Soda alla Milano Design Week, che si rinnova ormai da 3 anni, sancisce il legame imprescindibile del brand con il mondo del design e con la città di Milano» prosegue Ceccarini. «Per il brand è diventato un appuntamento immancabile e l’occasione per contaminare la città con iniziative, eventi e presentazioni, caratterizzate dall’anima #SenzaEtichette del brand e coinvolgendo – ogni anno – personaggi e icone del mondo del design»

La Design Connection realizzata da Qeeboo si compone di quattro creazioni: la lampada Giraffe in Love che sorregge un lampadario realizzato con le bottiglie Campari Soda; la lampada Sweet Brother Tom parte della famiglia di personaggi «Sweet Brothers» ideata da Stefano Giovannoni e rivisitata con il colore rosso e il logo di Campari Soda, che rievoca l’iconico tappo; il porta vaso/glacette Turtle Carry Drinks, l’oggetto-tartaruga ideato da Marcantonio, che può contenere il ghiaccio per raffreddare le bottigliette Campari Soda nella glacette posizionata sul carapace, valorizzandone il colore attraverso l’illuminazione LED interna; e infine l’iconico Rabbit per l’occasione, decorato con la grafica dell’illustratrice Alice Hoffmann, con stilemi caratterizzati da colori vivaci e ispirati alla bottiglietta di Campari Soda.

«Ogni prodotto oggetto della collezione ha avuto la sua evoluzione progettuale» spiega Stefano Giovannoni, designer e fondatore di Qeeboo. «Le quattro icone di Qeeboo rappresentano parte della nostra storia aziendale, avendo giocato un ruolo chiave nell’immaginario dei nostri clienti. L’unione con Campari Soda ci ha permesso di connotarle, mostrandone lati fino ad oggi ignoti. La capsule collection, che comprende Rabbit Editions, Giraffe in Love, TurtleCarry Drinks e SweetBrother Tom, è stata per noi una naturale selezione ideale per unire il nostro DNA con i valori identitari di Campari Soda e delle sue bottigliette».