I panettoni dei grandi chef per un Natale «stellato»

Niko Romito *** per Fondazione Veronesi

Si può fare la differenza in tanti modi. Niko Romito per Natale ha scelto di fare oltre che uno dei migliori Pandori in Italia anche un gesto di solidarietà importante. In vendita troverete Il Pandoro del Laboratorio Niko Romito per Fondazione Veronesi. Permetterà di sostenere la ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica. Il pandoro, prodotto in edizione limitata è confezionato in shopper in seta e broccati realizzate dal brand For Restless Sleepers di Francesca Ruffini Stoppani, e inserito all’interno dell’iconica scatola bianca Laboratorio Niko Romito. Il 40% del ricavato dalla vendita del Pandoro andrà a finanziare il progetto di FONDAZIONE VERONESI. Dovrebbe bastare questo a convincerci che non c’è modo migliore per festeggiare il Natale. È possibile acquistarlo a Milano nello store di via Solferino 12 o sullo shop on line: www.shop.laboratorionikoromito.it.