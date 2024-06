Outdoor, il meglio dell'arredo e del design per l'estate all'aperto

L'estate è iniziata. Sono le settimane e i mesi in cui a farla da padrone sono i colori del mare, la luce calda del sole. Si mangia all’aria aperta, ci si fa la doccia guardando le stelle, si sta con gli amici tra giardini e terrazzi, si ascolta la musica che riecheggia nell’aria. Di seguito trovate delle coordinate di stile, dei brand, dei prodotti che saranno l’ideale per la vostra bella stagione. Vince la salsedine delle spiagge che si posa sugli sgabelli Ranieri Lava Stone. Vince l’astrazione dei divani modulari di Pianca. Vince il verde dei boschi in cui è possibile immaginare una doccia Gessi diventare un tutt’uno con l’ambiente circostante. Vincono le forme e il lusso che l’archistar Patricia Urquiola imprime nel set da picnic di Buccellati. Vincono i luoghi degli affetti abitati dalle cucine Novara. Vince la forza evocativa delle luci Bover. Vince l’acustica griffata Bang & Olufsen che regala nuovi colori e da nuovi nomi alle stagioni. Vincono i disegni squadrati dei tappeti Warli. Vincono gli oggetti del desiderio, come l’home wellness firmato Novellini. Vince il piacevole confort di una pergola bioclimatica realizzata da BT Group. Esistono nuovi scenari rispetto alla vita di tutti i giorni. Ve li presentiamo.

Gessi / Per le docce Siamo a Valsesia, è qui che ha sede nel Parco Gessi, un’oasi di 1.500.000 mq l’azienda che più di altre si è distinta negli ultimi 30 anni in fatto di rubinetti e accessori per bagno, cucina e wellness, senza rinunciare mai alla forza del design e all’utilità della tecnologia. La linea outdoor dialoga con la natura. Le colonne docce, concepite per gli esterni funzionano anche in palestre, piscine e aree relax o più semplicemente nelle terrazze di moderni attici di città. Volete mettere la magia di fare una doccia all’aperto, alla luce del sole o sotto le stelle? Inarrivabile sensazione di libertà. www.gessi.com