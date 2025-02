Ora legale già a febbraio: il web non attende

Siamo già a fine marzo e non ce ne siamo nemmeno accorti? No, siamo ancora a febbraio, ma le ricerche su Google riguardo il ritorno dell’ora legale stanno già impazzando. Il passaggio dall’ora solare all’ora legale, che avverrà sabato 30 marzo alle 2:00 di notte, è uno degli argomenti più ricercati sul web in questi giorni. Il motivo? Apparentemente nessuno. Eppure una spiegazione c’è.

Il tema ora legale e solare, negli ultimi anni è molto dibattuto. Tra chi sostiene che l’ora solare dovrebbe essere abolita e chi invece ritiene che sia indispensabile mantenerla perché aiuterebbe a ridurre gli sprechi energetici, le emissioni di CO2 e ad un miglior uso della luce naturale, dato che durante l’ora solare le giornate iniziano maggiormente nelle ore con maggior luce naturale.

Ma il mantenimento dell’ora legale tutto l’anno, secondo delle stime effettuate da Terna, cioè la società che gestisce la rete elettrica nazionale, garantirebbe anche un notevole risparmio dal punto di vista economico di circa 90 milioni di euro.

Pensate se l’ora solare dovesse essere abolita, i soliti burloni non perderanno tempo nel dire che in Italia di legale c’è rimasta solo l’ora. Battuta ormai vecchia, ma comunque un ever green per chi pensa di essere uno show man alla Fiorello.

Ma il tema ora legale e ora solare è una cosa seria. Talmente seria che nel corso degli ultimi anni da un lato sono state lanciate più petizioni sulla nota piattaforma Change.org, da parte della Società Italiana di medicina Ambientale (SIMA) e da Consumerismo No Profit per richiederne la permanenza per tutto l’anno; dall’altro ci sono state delle richieste da parte di un gruppo di europarlamentari, fra i quali il forzista Salvatore de Meo, i quali tramite una lettera hanno chiesto alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nella quale, citando numerosi studi scientifici, hanno dichiarato che il cambio dell’ora avrebbe un impatto negativo riguardo i casi di infarto e ictus, oltre che sul numero degli incidenti stradali.

Inoltre, sempre con riferimento all’aspetto salute, il Presidente del SIMA Alessandro Miani afferma che il passaggio da ora legale a ora solare provocherebbe degli stati di malessere a causa dell’alterazione della ritmicità circadiana, con ripercussioni negative sia per l’aumento della frequenza cardiaca, sia per l’aumento della pressione arteriosa.

Certo, rispetto al passato, quando si doveva manualmente aggiornare l’ora di tutti gli orologi, oggi la situazione è di molto cambiata. Infatti tutti i device con connessione a internet aggiornano automaticamente l’ora allo scoccare delle ore 2:00. Eppure c'è sempre qualcuno, soprattutto tra i boomer, che fa la solita domanda “Ma l’orologio del telefono si aggiorna da solo o lo devo modificare io?”. Ogni volta la stessa domanda, ogni volta la stessa risposta.