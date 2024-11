Zucchero in versione remake: la recensione di Discover II

Ne aveva selezionate cinquecento di canzoni Zucchero per il progetto Discover di cui ora esce il secondo capitolo. Un mix tra grandi classici e brani meni noti, ma non per questo meno intriganti.

Tra le cover meglio riuscite del disco c'è sicuramente la vibrante versione di Set fire to the rain, il superhit di Adele che Zucchero rivede a modo suo con un piglio vocale graffiante e molto efficace.

Rimaneggiare Knockin' on heaven's door di Bob Dylan è un'operazione complessa perché il pezzo del cantautore di Duluth è stato rifatto in tutte le salse da centinaia di artisti. Il bluesman ne esce bene con qualche tocco di campana western e un tappeto di tastiere in sottofondo. Non male.

La perla dell'album risulta essere già dal primo ascolto Inner City Blues di Marvin Gaye, perfetta per esaltare l'anima blues, soul, funky di Zucchero e arrangiata splendidamente con un gran finale di sax. Decisamente più flat With or Without degli U2.

Riuscito l'omaggio a Ivan Graziani con Agnese, mentre funziona abbastanza bene l'approccio sonoro ad uno dei pezzi simbolo dei Pearl Jam, Just Breathe. Il nuovo arrangiamento di Sailing, splendido pezzo di Christopher Cross del 1979, è senza dubbio una delle vette di Discover II. Acquarello di Toquihno è un remake a tutto tondo, nel senso che tradotto in italiano e privato delle atmosfere brasiliane, il pezzo diventa una potente canzone pop, decisamente distante dalle atmosfere dell'originale. Ad aprire l'album una versione piuttosto fedele, ma con il testo in italiano di Amor che muovi il sole dei Killers (My own soul's warning).

La tracklist della versione standard di DISCOVER II

01. Amor Che Muovi Il Sole

02. Una Come Te

03. Just Breathe

04. Sailing

05. Acquarello

06. With Or Without You

07. Set Fire To The Rain

08. Agnese

09. Inner City Blues

10. Rapsodia

11. Knockin’ On Heaven’s Door

12. Se Non Mi Vuoi (feat. Oma Jali)

13. I See A Darkness (Zucchero, Paul Young)

Le 5 tracce bonus in esclusiva per la versione box deluxe di DISCOVER II

14. Senza Una Donna (Without A Woman) (Jack Savoretti, Zucchero)

15. Moonlight Shadow (feat. Irene Fornaciari)

16. Just Breathe (Zucchero, Russell Crowe)

17. Overdose D’Amore 2024 (Salmo, Zucchero)

18. Io Vivo (In Te)