Yungblud fa la cover di I was made for lovin' you e i Kiss applaudono

Di cover non proprio epocali del superclassico dei Kiss ce ne sono giro molte. In gran parte comodamente prescindibili, ma tra i vari tentativi di imitazione ce n'è uno riuscito piuttosto bene al rocker inglese Yungblud.

Il remake di Yungblud è incluso nella colonna sonora del film The Fall Guy (nella sale in questi giorni, con Ryan Gosling) che rilegge I was made for lovin'you a modo suo. Per esempio, sostituendo a inizio brano, la potente ritmica "disco" dell'originale con una strofa piano e voce che funziona alla grande. Poi, il brano decolla per concludersi ancora piano e voce. Ottima anche la soluzione "slow tempo" tempo che accompagna il cambio d'atmosfera dopo il secondo refrain.

Non è facile rimettere mano a un pezzo così iconico e connotato in chiave dance rock, ma Yungblud è riuscito dove molti prima di lui avevano fallito. Di sicuro la sua versione è piaciuta a Paul Stanley che ha commentato così: «A REALLY terrific new version and take on our classic. Yungblud NAILS it!!».