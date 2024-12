La magia di West Side Story rivive al Sistina di Roma

Amore e morte. Amicizia e rivalità. Ballo e violenza. Integrazione ed esclusione. Dalla tensione tra questi opposti trae linfa la storia di West Side Story, uno dei migliori musical(e film) degli ultimi settant’anni, frutto del genio di Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, che nella sua trasposizione cinematografica del 1961 si è aggiudicato ben 10 Oscar. Pianista eclettico, brillante direttore d'orchestra, compositore in bilico tra suggestioni neoclassiche e motivi popolari che affondano le loro radici nel jazz e nelle tradizioni etniche, Bernstein riuscì, in West Side Story, a interpretare l'aria di rinnovamento dello spettacolo americano, che voleva affrancarsi dal mero intrattenimento per abbracciare anche spinose tematiche sociali. West Side Story è un musical sostanzialmente pessimistico che mette in dubbio l’ideale dell’unione e l’ottimismo del New Deal, raccontando la storia di giovani sconfitti in partenza, tra i quali fallisce ogni tentativo di comunicazione non violenta. Al di là delle tematiche e della caratterizzazione dei personaggi, ciò che resta scolpito nella memoria sono le straordinarie canzoni del musical, che ha una vera e propria struttura operistica: Somewhere, Maria, Tonight, America, I Feel Pretty e Something's Coming sono tra i brani più celebri, amati e coverizzati della cultura popolare americana (tra le tante, ricordiamo le versioni di Yes, The Nice e Pet Shop Boys). Confrontarsi con un capolavoro assoluto come West Side Story, specie per una produzione italiana, è un’impresa da far tremare i polsi, ma il regista e impresario Massimo Romeo Piparo, forte di un’esperienza di oltre trent’anni nel musical, è riuscito a trasportare al Teatro Sistina di Roma (dove sarà in scena fino a metà gennaio, prima di un tour che si concluderà in estate nei grandi teatri all’aperto) la grandiosità e il pathos delle messinscene di Broadway e di West End. «Sono molto felice di presentare quest’anno West Side Story come produzione di punta della PeepArrow Entertainment e del Teatro Sistina. Questo spettacolo lega il genere del musical, forse più di qualunque altro, alla sua madre originaria: il melodramma», ha dichiarato Massimo Romeo Piparo.

«I temi sono molto attuali e confermano quanto il tema dell’immigrazione abbia attraversato il mondo intero e ogni epoca moderna. Al centro della vicenda lo scontro tra americani e portoricani: tema che è stato al centro anche dell’ultima campagna per l’elezione del Presidente degli Stati Uniti». La colonna sonora di Bernstein viene esaltata dall’esecuzione dal vivo delle partiture originali da parte dell’orchestra di diciotto elementi (tra buca e palco) diretta con brio dal Maestro Emanuele Friello, che accompagna le vicende tra le bande rivali degli americani Jets contro i portoricani Sharks. Ne La canzone dei Jets è evidente propulsione ritmica stravinskijana, l’incalzante America alterna abilmente ritmi binari e ternari, mentre la continuità con la tradizione colta occidentale di Bernstein si palesa nella fuga atonale di Cool e nel quintetto di Tonight (Assieme), che riprende il famosissimo tema della Scena del balcone in contrappunto con le voci dei componenti delle bande rivali e con quella di Anita, fidanzata del capo degli Sharks Bernardo. West Side Story è in primis una grande storia d’amore, apertamente ispirata Romeo e Giulietta, la tragedia di William Shakespeare. I protagonisti sono Tony e Maria, due giovani dell’Upper West Side di New York che si innamorano nonostante appartengano a due bande rivali, che si dividono il territorio della città. Da una parte troviamo i bianchi americani Jets di Tony e, dall’altra, i portoricani Sharks di Maria. Una storia d'amore "mista", tra due appartenenti alle opposte fazioni, non potrebbe mai essere accettata. Maria e Tony, pur consapevoli delle difficoltà, sperano comunque in un romantico futuro insieme. La situazione precipita, a causa di una rissa, che Tony vorrebbe placare. Il ragazzo, però, quando vede Bernardo, il fratello di Maria che comanda gli Sharks, pugnalare a morte Riff, capo dei Jets e suo migliore amico, accecato dal dolore, uccide a sua volta Bernardo. Gli Sharks, che si ritrovano senza leader, vogliono vendetta, così Tony e Maria fuggono insieme.

La fidanzata di Bernardo, Anita, racconta ai Jets la bugia che Maria è stata uccisa da Chino, il suo promesso sposo Tony, disperato, esce dal negozio in cui si era rifugiato per scampare all’ira degli Sharks, e va a cercare Chino, ma incontra Maria. I due amanti si stanno per riabbracciare, quando all’improvviso compare il rivale in amore e gli spara, uccidendolo proprio davanti alla ragazza. Maria, distrutta dal dolore, chiede con tutte le sue energie di porre fine alle ostilità tra le due bande, che decidono di deporre le armi e, per la prima volta, si trovano unite nella processione in memoria di Tony. Piparo ha il merito di non aver snaturato la struttura narrativa del musical originale, a cui ha conferito ritmo e alcune interessanti soluzioni sceniche, come la grata di acciaio che scende dall’alto per dividere in due il palco. Dopo le felici intuizioni di Feisal Bonciani nel ruolo di Giuda e di Lorenzo Licitra in quello di Gesù nel musical campione di incassi Jesus Christ Superstar, Piparo ha azzeccato anche la scelta di affidare a Luca Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani nel 2021 e dell’edizione dello scorso anno del varietà di Rai1 Tale e Quale Show) il ruolo del protagonista Tony. In una lunga intervista telefonica per Panorama.it, poco dopo la sua vittoria a Sanremo Giovani con il brano Polvere da sparo dedicata al padre da poco scomparso, avevamo già apprezzato la maturità e la preparazione del giovane cantante foggiano, ma milanese d’azione.

Dopo essersi formato a Roma nell'accademia diretta da Gino Landi, la DA.RE.C, Gaudiano ha lavorato nei musical American Idiot, Rent, Once e Ghost, portando avanti contemporaneamente il suo percorso cantautorale. Tutte esperienze che l’hanno portato lo scorso sabato sera a calcare un palco prestigioso come quello del Sistina, dove, in occasione della prima di West Side Story, ha strappato applausi a scena aperta per la sua intensa interpretazione di Something’s coming e di Maria (probabilmente la canzone più amata di West Side Story). Nello spettacolo, Tony rimane estasiato dall’incontro al ballo con la ragazza della band rivale e inizia a ripetere il suo nome in modo quasi ossessivo. E proprio dalla ripetizione ad libitum di queste due sillabe che nasce una delle più belle canzoni d’amore mai scritte per il musical, Maria, in cui il nome dell’amata viene ripetuto ben 29 volte. Un brano che è un trionfo di romanticismo e che richiede capacità canore fuori dal comune perché si caratterizza per numerosi intervalli di tritono, un "sporcatura" che ricorre spesso nel jazz, dissonante e di difficile intonazione. Bene anche la protagonista femminile del musical, Natalia Scarpolini, già nel cast di Cats di Piparo e ora una Maria convincente nella sua fragilità (che diventa via via forza), nella sua passionalità adolescenziale e soprattutto nelle sue interpretazioni di Somewhere e nel duetto di Tonight, con le sue continue modulazioni, dove ha messo in mostra la sua vocalità da mezzosoprano.

Non è facile vestire i panni di Anita in West Side Story, che nell’immaginario collettivo è rimasto ancorato alla straordinaria interpretazione di Rita Moreno (premiata con l’Oscar come migliore attrice non protagonista), ma Rosita Denti ha il carisma, la presenza scenica e la voce per ben figurare in un ruolo che è centrale nello snodo della vicenda. Anche Bernardo e Riff sono ben caratterizzati da Antonio Catalano e Roberto Torri, fino alla loro tragica morte che trasforma una romantica storia d’amore in un dramma shakespeariano senza alcun vincitore. Della riuscita edizione di West Side Story al Sistina, oltre alle magnifiche canzoni, restano negli occhi le spettacolari coreografie di Billy Mitchell eseguite da un corpo di ballo di 30 elementi, i coloratissimi costumi di Cecilia Betona, la spettacolare scenografia di Ricardo Sanchez Cuerda (con la supervisione di Teresa Caruso) e le luci di Daniele Ceprani. Un’ultima considerazione sull’adattamento in italiano delle canzoni di West Side Story. In genere non amiamo la traduzione in italiano dei musical, non solo perché si presuppone che il pubblico pagante conosca a menadito la storia dei principali spettacoli musicali (che hanno storie, in genere, abbastanza semplici e lineari), ma soprattutto perché si rischia di compromettere la musicalità nelle liriche di canzoni leggendarie e perfette così come sono in inglese. Mentre per altri musical la traduzione in italiano si è rivelata un boomerang, con effetti involontariamente comici, l’adattamento di West Side Story realizzato da Piparo non ha compromesso la bellezza di brani senza tempo, anche grazie alle notevoli interpretazioni vocali dei protagonisti e all’eccellente orchestra di Friello, abile a enfatizzare i temi ossessivi di Bernstein e l’alternanza tra vuoti e pieni dell’opera.